Yamaha RayZR 125 è lo scooter perfetto per la giungla urbana, con un peso di soli 99 kg, motore Blue Core da 125 cc e tecnologie avanzate, offre prestazioni reattive e consumi ridotti.

Il nuovo Yamaha RayZR 125 è lo scooter ideale per affrontare la giungla urbana con stile e senza stress. Con un peso di soli 99 kg, una sella bassa per una posizione di guida naturale e un design accattivante, questo scooter rappresenta una soluzione pratica e agile per chi cerca affidabilità e facilità d’uso senza rinunciare al look sportivo.

Il RayZR 125 è equipaggiato con il motore Blue Core da 125 cc, che offre prestazioni reattive ed eccellenti consumi. Dotato di tecnologia Power Assist, permette un’accelerazione rapida da fermi, mentre il nuovo smart motor generator assicura avviamenti rapidi e silenziosi. Il sistema Eco-Friendly Start & Stop spegne automaticamente il motore durante le soste ai semafori o agli incroci, riducendo il consumo di carburante fino al 4%.

Il design del RayZR 125 è pensato per essere dinamico e moderno. L’illuminazione a Led per il faro centrale e le luci di posizione a forma di “Y” nel display sportivo sul manubrio aggiungono un tocco di stile. Anche gli stop sono a Led, migliorando così la visibilità e la sicurezza. La strumentazione LCD completa offre tutte le informazioni necessarie a colpo d’occhio, aggiungendo praticità alla guida.

Con un ampio vano sottosella da 21 litri, il RayZR 125 offre spazio sufficiente per la maggior parte dei caschi integrali e altre necessità quotidiane. La comoda pedana piatta è ideale per trasportare borse della spesa o da palestra, rendendo questo scooter perfetto per gli spostamenti quotidiani in città. Il RayZR 125 è disponibile nelle nuove colorazioni Anodized Red e Midnight Black, che sottolineano le sue linee pulite e sportive. Lo scooter è disponibile al prezzo di listino di 2.299 euro (F.C.).

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Yamaha

Copyright Image: Sinergon LTD