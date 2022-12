Yamaha Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023 resta ancora una volta la moto ideale per ogni esploratore alla ricerca di avventure. La gamma è stata ulteriormente ampliata con la Ténéré 700 Rally Edition attraverso un’ulteriore serie di componenti premium che la equipaggiano.

Per il 2023 la Ténéré 700 e la Ténéré 700 Rally Edition presentano una serie di importanti miglioramenti e perfezionamenti, inoltre la Ténéré 700 è più accessibile che mai con l’introduzione della versione da 35 kW per la patente A2 (non disponibile per la Rally Edition).

Yamaha Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally Edition 2023: caratteristiche

Sia la Ténéré 700 che la Ténéré 700 Rally Edition sono equipaggiate con la nuova strumentazione TFT da 5 pollici. Questo cruscotto di alta qualità offre la possibilità di scegliere due temi per lo schermo in modo da adattarsi alle diverse situazioni di guida.

Nella modalità “Explorer”, l’attenzione è concentrata sulla scala dei giri al minuto e questo permette al pilota di concentrarsi sul mantenimento della coppia ideale, per efficaci prestazioni di guida su sterrato. Lo schermo “Street” è più tradizionale con quadranti circolari in stile analogico. Entrambi gli stili presentano un layout progettato, con icone di facile lettura e spie che permettono al pilota di rimanere concentrato sulla strada o sulla pista.

Rimanere in contatto ora è ancora più facile per i piloti della Ténéré perché i modelli 2023 sono dotati di una Communication Control Unit che consente la connettività con lo smartphone. Per attivare la connettività, i motociclisti devono innanzitutto connettere il loro smartphone alla moto tramite Bluetooth utilizzando l’app gratuita MyRide di Yamaha. Una volta connessa la moto allo smartphone, sul nuovo schermo TFT da 5 pollici, si potranno vedere le notifiche delle chiamate in arrivo, delle e-mail e dei messaggi. Inoltre, tramite l’app si possono monitorare i parametri più importanti della moto.

Per il 2023 sia la Ténéré 700 che la Ténéré 700 Rally Edition sono equipaggiate con ABS a 3 modalità per un uso intensivo in fuoristrada. Questo sistema consente al pilota di attivare ABS in modalità Full, o solo sulla ruota anteriore e disattivare la ruota posteriore, o disattivare completamente la modalità ABS.

La Ténéré 700 e la Ténéré 700 Rally Edition sono pre-cablate per il montaggio di un cambio elettronico opzionale, ora disponibile come accessorio originale Yamaha. La leva del freno anteriore è stata riprogettata per resistere a danni accidentali in caso di caduta. Altri aggiornamenti includono una nuova presa USB e frecce a Led.

La Ténéré 700, sarà disponibile dal mese di febbraio 2023, la Ténéré 700 Rally Edition dal mese di marzo 2023. La Ténéré 700 è disponibile con nuove grafiche e in nuovi colori: Icon Blue e Tech Kamo. La Ténéré 700 Rally Edition continuerà ad essere disponibile in Heritage White.

