Tanti nuovi colori per la gamma scooter 2022 di Yamaha.

Scooter Yamaha gamma 2022 conferma la scelta diversificata di modelli a 2 e 3 ruote da 125 cc a 560 cc per il prossimo anno e presenta i nuovi colori disponibili.

Scooter Yamaha gamma 2022: XMAX 300 e XMAX 125

Carrozzeria dal design dinamico ispirata all’iconico TMAX e il motore Blue Core Euro 5, oltre alle specifiche di alta qualità che comprendono la forcella di tipo motociclistico, fari completamente a led, accensione senza chiave Smart Key e vano sottosella per 2 caschi integrali, gli scooter sportivi XMAX 300 e XMAX 125 offrono prestazioni, comfort e stile.

E per chi desidera specifiche ancora più eccezionali, Yamaha presenta gli esclusivi XMAX 300 Tech MAX e XMAX 125 Tech MAX. Ogni modello XMAX ha una nuova gamma di colori per il 2022. XMAX 300 e XMAX 125 saranno disponibili nel nuovo colore Icon Blue, mentre XMAX 300 e 125 Tech MAX saranno proposti in una nuova tonalità Dark Petrol.

XMAX 300 è disponibile a partire da dicembre 2021, XMAX 125 invece a partire da gennaio 2022.

Urban Mobility Yamaha 2022

Con un’offerta davvero variegata che comprende modelli a 2 e 3 ruote da 125 cc a 300 cc, la gamma Urban Mobility di Yamaha soddisfa diversi stili di vita e gusti. Per il 2022, questo eclettico mix di veicoli include NMAX 125 e il più potente NMAX 155, che è ora l’unico modello da 155 cc disponibile nella categoria.

Per il 2022 tutti i modelli Urban Mobility saranno disponibili in uno o più nuovi colori, ad eccezione di D’elight, per i quali tutti i colori continueranno a essere disponibili.

Scooter Yamaha gamma 2022: Tricity 300

Urban Mobility a 3 ruote monta il motore Blue Core Euro 5, potente e dai consumi ridotti. Il tre ruote dalla cubatura di 300cc è progettato per coloro che sono alla ricerca di un urban commuter premium dallo stile distintivo. Ha un ampio spazio di carico per 2 caschi integrali o 1 casco e una valigetta A4. Il Tricity 300 è disponibile nei nuovi colori Petrol Blue e Sand Grey.

Tra le caratteristiche principali segnaliamo:

Ruote anteriori e posteriori da 14 pollici

Freni a disco anteriori da 267 mm con ABS

Sistema di controllo della trazione

Serbatoio carburante da 13 litri

Accensione senza chiave Smart Key

Strumentazione LCD

Presa elettrica sul pannello anteriore

Scooter Yamaha gamma 2022: NMAX 125

Il motore monocilindrico da 125 cc a 4 tempi e 4 valvole raffreddato a liquido dell’NMAX è stato realizzato utilizzando la sofisticata tecnologia Blue Core di Yamaha, progettata per ottenere i massimi livelli di risparmio di carburante, migliorando nel contempo il piacere della guida in moto. Per il 2022 è disponibile nei nuovi colori Milky White, Phantom Blue con nuove finiture del boomerang ed in Power Grey.

Tra le caratteristiche principali segnaliamo:

Serbatoio carburante da 7,1 litri per un’autonomia fino a 300 km

Accensione senza chiave Smart Key

Freni a disco anteriori e posteriori con ABS da 230 mm

Sistema di controllo della trazione

Spazio di carico sotto la sella per un casco integrale

Strumentazione LCD

Scooter Yamaha gamma 2022: NMAX 155

Monta il motore Blue Core Euro 5 da 155 cc con funzione Start & Stop, e per renderlo ancora più pratico NMAX 155 è dotato di un

generoso vano sottosella e di una presa da 12 V. Il motivo “a boomerang” e i tunnel centrale enfatizzano il design ispirato alla dinamica famiglia MAX. La posizione di guida spaziosa e la lunghezza della doppia sella ti permettono di viaggiare nel comfort. I tre fari anteriori a LED e il codone snello sottolineano il design di riferimento e la qualità costruttiva elevata di NMAX.

I potenti freni a disco anteriore e posteriore dispongono dell’ABS di serie e, grazie ai 23,5 litri di volume sotto la sella , NMAX è il modo più sportivo e pratico di muoversi. Per il 2022 i nuovi colori sono Milky White, Phantom Blue con nuove finiture del boomerang e Power Grey.

Scooter Yamaha gamma 2022: D’elight 125

Monta il motore Blue Core Euro 5 da 125 cc con funzione Start & Stop. Ha un peso in assetto di marcia di soli 101 kg, il più leggero della categoria. Confermati per il 2022 i colori: Pearl White, Power Black e Lava Red.

Tra le caratteristiche principali di D’elight 125 segnaliamo:

Tachimetro analogico elegante con display LCD e spie

Ampio spazio di carico per un casco integrale

Ruota anteriore da 12 pollici, ruota posteriore da 10 pollici per una notevole agilità e una migliore maneggevolezza

Freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore

Serbatoio carburante da 5.5 litri

—–

