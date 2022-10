Il nuovo Yamaha XMAX 300 Tech MAX ha un aspetto ancora più dinamico per marcare ulteriormente il suo status di scooter sportivo per eccellenza che ispira un orgoglio genuino e speciale in chi lo possiede. Pur mantenendo il carattere originale e molto apprezzato della gamma Max, i designer Yamaha hanno creato una scocca interamente nuova con una illuminazione radicalmente ripensata.

Ogni parte del design dell’XMAX 300 Tech MAX è stata riprogettata per creare uno scooter in grado di offrire il migliore equilibrio tra prestazioni, stile, comfort e funzionalità. La scocca frontale del Yamaha XMAX 300 Tech MAX è stata riprogettata per creare un aspetto compatto e futuristico che gli conferisce una presenza unica e senza rivali sulla strada.

Il suo nuovo look, audace e sportivo, è sottolineato dagli indicatori di direzione montati più in alto, chiaramente visibili agli altri utenti della strada in condizioni di traffico intenso. Inoltre, dalla vista frontale, la nuova carena e il gruppo ottico disegnano un triangolo rovesciato che rafforza la sensazione di agilità.

Yamaha XMAX 300 Tech MAX: design

La nuova carena si completa con un nuovo profilo dall’aspetto molto più compatto e atletico che sottolinea la dinamicità e il carattere sportivo del nuovo XMAX 300 Tech MAX. Sul lato sinistro, la nuova forma del boomerang tridimensionale scorre in modo fluido e potente dal forcellone alla parte anteriore della sella fino all’asse della ruota anteriore per creare un look coeso e dinamico. Lo stesso accade sul lato destro, dove l’immagine del boomerang scorre in modo continuo dal silenziatore alla ruota anteriore creando un design simmetrico sinistro/destro che enfatizza l’aspetto e le finiture di alta qualità del nuovo XMAX 300 Tech MAX.

L’XMAX 300 Tech MAX è equipaggiato con una forcella di tipo stampo motociclistico a doppia piastra che, insieme alle linee fluide della nuova scocca, attirano l’attenzione sulla parte anteriore accentuando la sensazione di agilità. Il nuovo modello è inoltre dotato di pannelli carrozzeria resistenti ai graffi accanto alle pedane passeggero, il nuovo boomerang è dotato di prese d’aria laterali.

Yamaha XMAX 300 Tech MAX: nuovo schermo TFT a colori

L’XMAX 300 Tech MAX è dotato di uno dei cruscotti più importanti che si possano trovare su un qualsiasi scooter sportivo. La strumentazione presenta un nuovissimo schermo TFT di infotainment a colori da 4,2 pollici ad alta tecnologia che consente al pilota di connettere il proprio smartphone, mentre lo schermo ha anche la funzionalità di navigazione.

La Communication Control Unit integrata consente la connettività Bluetooth tra lo scooter e lo smartphone e, una volta scaricata l’app MyRide gratuita di Yamaha e accoppiato il dispositivo allo scooter, è possibile accedere a una serie di funzioni. Lo schermo TFT a colori da 4,2 pollici consente di ricevere notifiche, visualizzare messaggi, e-mail, ascoltare musica e attivare altre funzioni dello smartphone, il che rende ogni viaggio un’esperienza unica e coinvolgente.

Sistema di navigazione Garmin

Dopo aver installato l’app Garmin StreetCross sullo smartphone ed essersi connessi all’XMAX 300 Tech MAX, i piloti possono utilizzare la navigazione Garmin sullo schermo TFT di infotainment a colori da 4,2 pollici. Questo sistema sofisticato consente di eseguire ricerche tramite lo smartphone in base al nome della posizione o con altri metodi.

Una volta impostato il percorso, il motociclista può ingrandire e rimpicciolire l’immagine utilizzando gli interruttori al manubrio. L’app Garmin StreetCross fornisce informazioni sul traffico in tempo reale, nonché limiti di velocità, temperatura dell’aria a destinazione, distanza rimanente e orario di arrivo stimato, oltre a segnalare potenziali pericoli come curve molto strette.

Sopra il nuovo schermo TFT da 4,2 pollici si trova un tachimetro LCD da 3,2 pollici che fornisce informazioni di facile lettura ed è separato dallo schermo di infotainment per maggiore chiarezza.

Yamaha XMAX 300 Tech MAX: caratteristiche

L’XMAX 300 Tech MAX presenta un volto completamente nuovo con la caratteristica disposizione a X della luce di posizione e del faro anteriore, esclusiva di questo nuovo modello. Il nuovo faro posteriore a led incorpora le luci di stop che disegnano una X e gli indicatori di direzione integrati si fondono in un elegante e dinamico look. I nuovi indicatori di direzione anteriori posti più in alto sono stati progettati per essere facilmente visti in condizioni di traffico intenso.

La sella del nuovo XMAX 300 Tech MAX è stata ridisegnata per garantire una guida più confortevole e un più facile appoggio delle gambe a terra. La forma della sella sulla parte anteriore è stata modificata, rendendo questo scooter ancora più piacevole in condizioni di traffico che richiedono arresti e ripartenze continue. L’ampio spazio di carico sotto la sella può essere utilizzato per trasportare qualsiasi cosa.

Il nuovo modello ha lo stesso parabrezza regolabile ma, per garantire maggiore comfort, le guide che consentono di abbassarlo e alzarlo sono state riprogettate. Inoltre, i supporti degli specchietti sono stati realizzati in alluminio per ridurre il peso e migliorare la qualità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.