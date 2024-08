Enea Bastianini ha fatto un garone vincendo di prepotenza la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna che si è conclusa poco fa sul tracciato inglese di Silverstone. Il pilota ufficiale Ducati ha tenuto dietro il pilota spagnolo del team Pramac Racing Jorge Martin che a sua volta ha tenuto dietro l’amico e connazionale Aleix Espargarò (Aprilia Racing) che aveva ottenuto il miglior tempo in qualifica.

He's just one lap away from gold! #BritishGP pic.twitter.com/Aone8eFvBr

Quarta posizione per Brad Binder (KTM Factory Racing) davanti a Pedro Acosta (GasGas Tech3) autore di un contatto molto al limite alla prima curva, e Alex Marquez (Gresini Racing). Cadute per Pecco Bagnaia (Ducati) e Marc Marquez (Gresini Racing).

Brutta caduta per Marco Bezzecchi (VR46 Racing) centrato in pieno dall’amico Franco Morbidelli (Pramac Racing), prossimo pilota del team VR46 Racing.

BAGNAIA BLUNDERS @PeccoBagnaia has crashed out just as he was beginning to close in! #BritishGP pic.twitter.com/VXDWhyPmms

— MotoGP™ (@MotoGP) August 3, 2024