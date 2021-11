Il pilota piemontese torna in pista a Portimão per vincere il penultimo appuntamento della stagione MotoGP 2021.

Bagnaia Portogallo – Il pilota Ducati MotoGP Pecco Bagnaia arriva in Portogallo per Gran Premio di Algarve. Tuttavia sullo stesso circuito lo scorso aprile arrivò secondo nel GP del Portogallo dopo aver fatto una gara incredibile dopo essere partito dalla 11a posizione in griglia.

Orari MotoGP

Il pilota piemontese, dopo la caduta nel GP di Misano è pronto a tornare sui saliscendi del tracciato di Algarve, determinato ad essere tra i protagonisti del fine stagione. L’obbiettivo infatti è quello di aiutare la casa bolognese a conquistare il titolo costruttori. Ducati è infatti al comando con 305 punti, 12 in più della Yamaha. Inoltre, il Team Ducati è 2° nella classifica a squadre attardato di 13 punti dal team ufficiale Yamaha. Il pilota #63 è carico e determinato, dopo tutto Bagnaia in Portogallo corre per vincere:

“Aver avuto qualche giorno di pausa dopo la gara di Misano è stato davvero utile per riuscire a recuperare le giuste energie per affrontare le ultime due gare consecutive della stagione. Il mondiale piloti è stato assegnato, ma bisogna rimanere comunque concentrati. L’obiettivo resta quello di riuscire ad ottenere sempre il massimo risultato durante ogni fine settimana di gara. Arrivo a Portimão carico e determinato a fare bene!

Nello scorso GP disputato qui sono riuscito a salire sul podio nonostante in gara partissi piuttosto indietro e questo weekend proveremo nuovamente a lottare per la vittoria. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili sia per confermare la seconda posizione in campionato, ma anche per provare ad assicurarci il titolo squadre e costruttori. Sono ottimista e fiducioso di poter fare bene qui in Portogallo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piloti