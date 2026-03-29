Bezzecchi vince il GP Americhe MotoGP 2026 al COTA: quinta vittoria di fila come Rossi e Marquez

In breve
- Marco Bezzecchi Bezzecchi raggiunge Valentino Rossi e Marc Marquez come pilota a vincere cinque gare consecutive nella classe MotoGP.
- Bezzecchi ha superato anche il record di Jorge Lorenzo di 103 giri consecutivi in testa alla gara nel 2015.
- Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) si ritira mentre stava per completare una tripletta Aprilia: problema tecnico nell’ultimo terzo di gara quando era terzo.
- Marc Marquez scontare un long lap penalty per aver eliminato Di Giannantonio nella Sprint, scivolando dall’7° all’11° prima di risalire al 5°.
- Toprak Razgatlioglu conquista il primo punto in MotoGP (15°), miglior Yamaha in gara.
- Il Qatar è stato rinviato: il prossimo round sarà il GP di Spagna a Jerez dal 24 al 26 aprile.
Marco Bezzecchi vince il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 di MotoGP al Circuit of the Americas e porta a cinque la striscia di vittorie consecutive, nuovo record nella storia della classe regina.
Il pilota dell’Aprilia Racing, partito quarto per una penalità in qualifica per aver ostruito Marc Marquez, scatta bene e prende la testa dopo un contatto con Pedro Acosta sul rettilineo nel primo giro. Il danno all’aerodinamica posteriore della RS-GP26 non ne compromette il ritmo: Bezzecchi conduce ogni giro fino alla bandiera, torna in cima al Mondiale con 81 punti e 4 su Jorge Martin. Secondo Martin, terzo Acosta.
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Come si è svolta la gara al COTA?
Dopo la Sprint vinta da Martin, la gara lunga di 20 giri si apre con Bezzecchi che rimonta dal quarto posto. Il contatto con Acosta al primo giro sul rettilineo posteriore lascia danni visibili all’aerodinamica della sua Aprilia ma non scalfisce il ritmo dell’italiano. Martin, partito dalla prima fila come vincitore della Sprint, mantiene la pressione sul compagno di squadra: al giro 14 sorpassa Acosta e si porta secondo, dove rimane fino all’arrivo a 2 secondi da Bezzecchi.
Acosta chiude terzo a 4.497 secondi, recuperando la posizione che aveva perso nella Sprint per una penalità sulla pressione degli pneumatici. L’Aprilia aveva però una quarta moto in lotta per il podio: Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) era terzo quando un problema tecnico lo ha costretto al ritiro, regalando ad Acosta il terzo gradino del podio. Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati), pole man con la livrea speciale VR46, perde la prima posizione alla curva 1 ma risale: il ritiro di Ogura lo riporta quarto, migliore delle Ducati.
Cosa è successo a Marc Marquez al COTA?
Marc Marquez (Ducati Lenovo) scontava in gara un long lap penalty per aver eliminato Di Giannantonio nella Sprint del giorno prima. La penalità lo ha fatto scendere dalla settima all’undicesima posizione.
Nelle fasi finali si è trovato in un duello a tre con il compagno di squadra Francesco Bagnaia e Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) per il quinto posto. Marquez ha prevalso, Bastianini sesto a 143 millesimi, Bagnaia decimo dopo essere arrivato a ridosso del gruppo e poi aver perso contatto nel finale.
Risultati gara GP Americhe MotoGP 2026 – COTA
- 1. Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia Racing (RS-GP26) – 40m 50.653s
- 2. Jorge Martin (ESP) – Aprilia Racing (RS-GP26) – +2.036s
- 3. Pedro Acosta (ESP) – Red Bull KTM (RC16) – +4.497s
- 4. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina VR46 Ducati (GP26) – +6.972s
- 5. Marc Marquez (ESP) – Ducati Lenovo (GP26) – +8.100s
- 6. Enea Bastianini (ITA) – Red Bull KTM Tech3 (RC16) – +8.243s
- 7. Álex Márquez (ESP) – BK8 Gresini Ducati (GP26) – +11.253s
- 8. Raúl Fernández (ESP) – Trackhouse Aprilia (RS-GP26) – +13.129s
- 9. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol (RC213V) – +14.471s
- 10. Francesco Bagnaia (ITA) – Ducati Lenovo (GP26) – +14.544s
- 11. Fermin Aldeguer (ESP) – BK8 Gresini Ducati (GP25) – +21.063s
- 12. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM (RC16) – +22.062s
- 13. Diogo Moreira* (BRA) – Pro Honda LCR (RC213V) – +22.201s
- 14. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina VR46 Ducati (GP25) – +24.371s
- 15. Toprak Razgatlioglu* (TUR) – Pramac Yamaha (YZR-M1) – +25.549s
- 16. Jack Miller (AUS) – Pramac Yamaha (YZR-M1) – +26.309s
- 17. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Yamaha (YZR-M1) – +27.136s
- 18. Álex Rins (ESP) – Monster Yamaha (YZR-M1) – +38.701s
- RIT. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR (RC213V)
- RIT. Ai Ogura (JPN) – Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
- RIT. Joan Mir (ESP) – Honda HRC Castrol (RC213V)
* Rookie.
Classifica piloti MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe
- 1. Marco Bezzecchi (ITA) – Aprilia Racing – 81 pt ▲1
- 2. Jorge Martin (ESP) – Aprilia Racing – 77 pt (-4) ▼1
- 3. Pedro Acosta (ESP) – Red Bull KTM Factory Racing – 60 pt (-21)
- 4. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 50 pt (-31)
- 5. Marc Marquez (ESP) – Ducati Lenovo Team – 45 pt (-36) ▲1
- 6. Raúl Fernández (ESP) – Trackhouse MotoGP Team – 40 pt (-41) ▲1
- 7. Ai Ogura (JPN) – Trackhouse MotoGP Team – 37 pt (-44) ▼2
- 8. Álex Márquez (ESP) – BK8 Gresini Racing MotoGP – 28 pt (-53) ▲1
- 9. Francesco Bagnaia (ITA) – Ducati Lenovo Team – 25 pt (-56) ▼1
- 10. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – 23 pt (-58)
- 11. Enea Bastianini (ITA) – Red Bull KTM Tech3 – 22 pt (-59) ▲3
- 12. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – 17 pt (-64) ▼1
- 13. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 14 pt (-67)
- 14. Fermin Aldeguer (ESP) – BK8 Gresini Racing MotoGP – 13 pt (-68) ▲1
- 15. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – 13 pt (-68) ▼3
- 16. Diogo Moreira* (BRA) – Pro Honda LCR – 9 pt (-72) ▲1
- 17. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP – 6 pt (-75) ▼1
- 18. Álex Rins (ESP) – Monster Energy Yamaha MotoGP – 3 pt (-78)
- 19. Joan Mir (ESP) – Honda HRC Castrol – 3 pt (-78)
- 20. Toprak Razgatlioglu* (TUR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 1 pt (-80) ▲2
- 21. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pt ▼1
- 22. Maverick Viñales (ESP) – Red Bull KTM Tech3 – 0 pt ▼1
- 23. Michele Pirro (ITA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pt
* Rookie. ▲ = posizioni guadagnate | ▼ = posizioni perse rispetto alla classifica dopo la Sprint del GP delle Americhe. Il prossimo round è il Gran Premio di Spagna a Jerez, 24-26 aprile (il GP del Qatar è stato rinviato).