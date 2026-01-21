Calendario SBK 2026: tutte le date, i circuiti e i round confermati

Il calendario SBK 2026 comprende 12 gare in tre continenti, con tappe a Misano e Cremona. Tutte le date, i circuiti, piloti e team, e le novità della nuova stagione Superbike.

Marc Marquez in tuta rossa in piega su una Ducati Panigale V4 SBK 2026 durante un’azione in pista, con moto inclinata all’interno di una curva.
SBK

Informazioni chiave:

  • Il calendario SBK 2026 prevede 12 round tra febbraio e ottobre, in tre continenti.
  • L’Italia ospita due gare: Misano (giugno) e Cremona (settembre).
  • La stagione inizia a Phillip Island (Australia) e si chiude a Jerez (Spagna).

La stagione SBK 2026 apre una nuova fase del Campionato Mondiale Superbike. Il calendario comprende 12 round su tre continenti, introduce nuovi costruttori, conferma circuiti storici e presenta una griglia piloti profondamente rinnovata. Il campionato prenderà il via a febbraio in Australia e si concluderà a ottobre in Spagna.

Quando inizia il Mondiale Superbike 2026

La SBK 2026 inizierà ufficialmente dal 20 al 22 febbraio 2026 sul circuito di Phillip Island, in Australia.
I test ufficiali precederanno il primo round e sono programmati per il 16 e 17 febbraio 2026, sempre sul tracciato australiano.

Calendario SBK 2026 completo con date e circuiti

Il calendario ufficiale del Mondiale Superbike 2026 è composto da 12 round. L’Italia ospiterà due appuntamenti: Misano a giugno e Cremona a settembre.

Calendario gare WorldSBK 2026

RoundDateCircuito
120–22 febbraioPhillip Island (Australia)
227–29 marzoPortimão (Portogallo)
317–19 aprileAssen (Paesi Bassi)
41–3 maggioBalaton Park (Ungheria)
515–17 maggioMost (Repubblica Ceca)
629–31 maggioMotorLand Aragón (Spagna)
712–14 giugnoMisano (Italia)
810–12 luglioDonington Park (Regno Unito)
94–6 settembreMagny-Cours (Francia)
1025–27 settembreCremona (Italia)
119–11 ottobreEstoril (Portogallo)
1216–18 ottobreJerez (Spagna)

Orari delle gare SBK 2026

Gli orari ufficiali non sono ancora stati confermati.
Sulla base delle stagioni precedenti, le gare principali si svolgono generalmente:

  • Gara 1 (sabato): tra le 14:00 e le 16:30 CET
  • Superpole Race (domenica): intorno alle 11:00 CET
  • Gara 2 (domenica): tra le 14:00 e le 16:30 CET

Phillip Island rappresenta l’eccezione, con gare trasmesse in orario mattutino europeo.

Griglia piloti SBK 2026: team, moto e nazionalità

La griglia WorldSBK 2026 presenta un mix di campioni affermati, giovani emergenti e nuovi progetti tecnici.

Team e piloti ufficiali Superbike 2026

TeamPilotaNazionalitàMoto
Aruba.it Racing – DucatiNicolò BulegaItaliaDucati Panigale V4 R
Iker LecuonaSpagnaDucati Panigale V4 R
ROKiT BMW MotorradDanilo PetrucciItaliaBMW M1000RR
Miguel OliveiraPortogalloBMW M1000RR
Pata Maxus YamahaAndrea LocatelliItaliaYamaha R1
Xavi ViergeSpagnaYamaha R1
Barni Spark Racing TeamÁlvaro BautistaSpagnaDucati Panigale V4 R
Yari MontellaItaliaDucati Panigale V4 R
bimota by Kawasaki RacingAlex LowesRegno UnitoBimota KB4-RR
Axel BassaniItaliaBimota KB4-RR
Honda HRCSomkiat ChantraThailandiaHonda CBR1000RR-R
Jake DixonRegno UnitoHonda CBR1000RR-R
GYTR GRT YamahaRemy GardnerAustraliaYamaha R1
Stefano ManziItaliaYamaha R1
ELF Marc VDS RacingSam LowesRegno UnitoDucati Panigale V4 R
Team GoElevenLorenzo BaldassarriItaliaDucati Panigale V4 R
MGM Racing PerformanceTarran MackenzieRegno UnitoHonda CBR1000RR-R
Kawasaki Racing TeamGarrett GerloffUSAKawasaki ZX-10RR
Motocorsa RacingAlberto SurraItaliaDucati Panigale V4 R
Motoxracing WorldSBK TeamMattia RatoItaliaYamaha R1
Bahattin SofuoğluTurchiaYamaha R1
Cainam Racing TeamAndrea IannoneItaliaDucati Panigale V4 R

 

I team favoriti Superbike 2026

Aruba.it Racing – Ducati

Nicolò Bulega parte come uno dei principali candidati al titolo. La squadra utilizzerà l’ultima evoluzione della Ducati Panigale V4 R, affiancato da Iker Lecuona.

BMW Motorrad

Dopo l’uscita di Razgatlıoğlu, BMW punta su una coppia di alto profilo: Danilo Petrucci e Miguel Oliveira.

Barni Spark Racing Team

Álvaro Bautista correrà da indipendente con una Ducati ufficialmente supportata, insieme al giovane Yari Montella.

Yamaha

Andrea Locatelli guiderà lo sviluppo della Yamaha R1, con Xavi Vierge come secondo pilota ufficiale.

Novità regolamentari SBK 2026

Introduzione della World Sportbike (WorldSPB)

Dal 2026 debutta la World Sportbike, che sostituisce definitivamente la Supersport 300.

Caratteristiche principali:

  • Moto bicilindriche di media cilindrata
  • Modelli di riferimento: Aprilia RS 660, Yamaha R7
  • Categoria pensata come passaggio verso Supersport e Superbike

Domande sulla SBK 2026

Quante gare ci sono nella stagione SBK 2026?

Il calendario prevede 12 round.

Quando si corre a Misano nel 2026?

Il round di Misano è in programma dal 12 al 14 giugno 2026.

Il calendario WorldSBK 2026 è definitivo?

Il calendario WorldSBK 2026 è ufficiale nella struttura e nei circuiti, ma date e orari possono subire variazioni minori per esigenze logistiche, meteo o televisive. Eventuali modifiche vengono comunicate dalla FIM e da WorldSBK nel corso della stagione.

Perché Cremona è stata spostata a settembre nel 2026?

Il round di Cremona è stato collocato a fine settembre per garantire condizioni climatiche più stabili rispetto all’edizione precedente, disputata in un periodo più critico dal punto di vista meteo.

Quante gare si disputano in ogni round del WorldSBK?

In ogni round del WorldSBK si disputano:
Gara 1 (sabato)
Superpole Race (domenica mattina)
Gara 2 (domenica pomeriggio)
Ogni weekend assegna quindi tre risultati validi per il campionato.

Tutti i round prevedono la Superpole Race?

Sì, tutti i round del WorldSBK prevedono la Superpole Race, salvo eccezioni straordinarie legate a condizioni meteo estreme o decisioni della direzione gara.

Il calendario SBK 2026 è uguale a quello del 2025?

No. Il calendario 2026 presenta alcune variazioni, tra cui:
• Conferma di Balaton Park
• Spostamento di Cremona
• Assenza di alcuni circuiti presenti in stagioni precedenti

La struttura resta comunque su 12 round complessivi.

Perché Phillip Island apre sempre la stagione?

Phillip Island apre tradizionalmente la stagione WorldSBK perché:
• Offre condizioni climatiche favorevoli a febbraio
• È logisticamente ideale per i test ufficiali
• È uno dei circuiti storici del campionato

La SBK 2026 corre fuori dall’Europa?

Sì. Il calendario WorldSBK 2026 include round in Australia (Phillip Island).
Non sono previsti round in America o Asia oltre all’Australia.

Quando si corre l’ultima gara della SBK 2026?

La stagione si concluderà dal 16 al 18 ottobre 2026 sul circuito di Jerez, in Spagna.

Il calendario può cambiare durante la stagione?

Sì. Come accaduto in stagioni precedenti, il calendario può subire:
• Spostamenti di data
• Cambi di orario
• Modifiche logistiche

Questi cambiamenti sono rari ma possibili.

Bimota corre nella SBK 2026?

Sì, Bimota rientra ufficialmente con il team bimota by Kawasaki Racing.

Andrea Iannone partecipa alla WorldSBK 2026?

Sì, con il Cainam Racing Team su Ducati Panigale V4 R.

Nasce una nuova categoria nel 2026?

Sì, debutta la World Sportbike, che sostituisce la Supersport 300.

