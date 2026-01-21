Informazioni chiave:
- Il calendario SBK 2026 prevede 12 round tra febbraio e ottobre, in tre continenti.
- L’Italia ospita due gare: Misano (giugno) e Cremona (settembre).
- La stagione inizia a Phillip Island (Australia) e si chiude a Jerez (Spagna).
La stagione SBK 2026 apre una nuova fase del Campionato Mondiale Superbike. Il calendario comprende 12 round su tre continenti, introduce nuovi costruttori, conferma circuiti storici e presenta una griglia piloti profondamente rinnovata. Il campionato prenderà il via a febbraio in Australia e si concluderà a ottobre in Spagna.
Quando inizia il Mondiale Superbike 2026
La SBK 2026 inizierà ufficialmente dal 20 al 22 febbraio 2026 sul circuito di Phillip Island, in Australia.
I test ufficiali precederanno il primo round e sono programmati per il 16 e 17 febbraio 2026, sempre sul tracciato australiano.
Calendario SBK 2026 completo con date e circuiti
Il calendario ufficiale del Mondiale Superbike 2026 è composto da 12 round. L’Italia ospiterà due appuntamenti: Misano a giugno e Cremona a settembre.
Calendario gare WorldSBK 2026
|Round
|Date
|Circuito
|1
|20–22 febbraio
|Phillip Island (Australia)
|2
|27–29 marzo
|Portimão (Portogallo)
|3
|17–19 aprile
|Assen (Paesi Bassi)
|4
|1–3 maggio
|Balaton Park (Ungheria)
|5
|15–17 maggio
|Most (Repubblica Ceca)
|6
|29–31 maggio
|MotorLand Aragón (Spagna)
|7
|12–14 giugno
|Misano (Italia)
|8
|10–12 luglio
|Donington Park (Regno Unito)
|9
|4–6 settembre
|Magny-Cours (Francia)
|10
|25–27 settembre
|Cremona (Italia)
|11
|9–11 ottobre
|Estoril (Portogallo)
|12
|16–18 ottobre
|Jerez (Spagna)
Orari delle gare SBK 2026
Gli orari ufficiali non sono ancora stati confermati.
Sulla base delle stagioni precedenti, le gare principali si svolgono generalmente:
- Gara 1 (sabato): tra le 14:00 e le 16:30 CET
- Superpole Race (domenica): intorno alle 11:00 CET
- Gara 2 (domenica): tra le 14:00 e le 16:30 CET
Phillip Island rappresenta l’eccezione, con gare trasmesse in orario mattutino europeo.
Griglia piloti SBK 2026: team, moto e nazionalità
La griglia WorldSBK 2026 presenta un mix di campioni affermati, giovani emergenti e nuovi progetti tecnici.
Team e piloti ufficiali Superbike 2026
|Team
|Pilota
|Nazionalità
|Moto
|Aruba.it Racing – Ducati
|Nicolò Bulega
|Italia
|Ducati Panigale V4 R
|Iker Lecuona
|Spagna
|Ducati Panigale V4 R
|ROKiT BMW Motorrad
|Danilo Petrucci
|Italia
|BMW M1000RR
|Miguel Oliveira
|Portogallo
|BMW M1000RR
|Pata Maxus Yamaha
|Andrea Locatelli
|Italia
|Yamaha R1
|Xavi Vierge
|Spagna
|Yamaha R1
|Barni Spark Racing Team
|Álvaro Bautista
|Spagna
|Ducati Panigale V4 R
|Yari Montella
|Italia
|Ducati Panigale V4 R
|bimota by Kawasaki Racing
|Alex Lowes
|Regno Unito
|Bimota KB4-RR
|Axel Bassani
|Italia
|Bimota KB4-RR
|Honda HRC
|Somkiat Chantra
|Thailandia
|Honda CBR1000RR-R
|Jake Dixon
|Regno Unito
|Honda CBR1000RR-R
|GYTR GRT Yamaha
|Remy Gardner
|Australia
|Yamaha R1
|Stefano Manzi
|Italia
|Yamaha R1
|ELF Marc VDS Racing
|Sam Lowes
|Regno Unito
|Ducati Panigale V4 R
|Team GoEleven
|Lorenzo Baldassarri
|Italia
|Ducati Panigale V4 R
|MGM Racing Performance
|Tarran Mackenzie
|Regno Unito
|Honda CBR1000RR-R
|Kawasaki Racing Team
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki ZX-10RR
|Motocorsa Racing
|Alberto Surra
|Italia
|Ducati Panigale V4 R
|Motoxracing WorldSBK Team
|Mattia Rato
|Italia
|Yamaha R1
|Bahattin Sofuoğlu
|Turchia
|Yamaha R1
|Cainam Racing Team
|Andrea Iannone
|Italia
|Ducati Panigale V4 R
I team favoriti Superbike 2026
Aruba.it Racing – Ducati
Nicolò Bulega parte come uno dei principali candidati al titolo. La squadra utilizzerà l’ultima evoluzione della Ducati Panigale V4 R, affiancato da Iker Lecuona.
BMW Motorrad
Dopo l’uscita di Razgatlıoğlu, BMW punta su una coppia di alto profilo: Danilo Petrucci e Miguel Oliveira.
Barni Spark Racing Team
Álvaro Bautista correrà da indipendente con una Ducati ufficialmente supportata, insieme al giovane Yari Montella.
Yamaha
Andrea Locatelli guiderà lo sviluppo della Yamaha R1, con Xavi Vierge come secondo pilota ufficiale.
Novità regolamentari SBK 2026
Introduzione della World Sportbike (WorldSPB)
Dal 2026 debutta la World Sportbike, che sostituisce definitivamente la Supersport 300.
Caratteristiche principali:
- Moto bicilindriche di media cilindrata
- Modelli di riferimento: Aprilia RS 660, Yamaha R7
- Categoria pensata come passaggio verso Supersport e Superbike
Domande sulla SBK 2026
Il calendario prevede 12 round.
Il round di Misano è in programma dal 12 al 14 giugno 2026.
Il calendario WorldSBK 2026 è ufficiale nella struttura e nei circuiti, ma date e orari possono subire variazioni minori per esigenze logistiche, meteo o televisive. Eventuali modifiche vengono comunicate dalla FIM e da WorldSBK nel corso della stagione.
Il round di Cremona è stato collocato a fine settembre per garantire condizioni climatiche più stabili rispetto all’edizione precedente, disputata in un periodo più critico dal punto di vista meteo.
In ogni round del WorldSBK si disputano:
• Gara 1 (sabato)
• Superpole Race (domenica mattina)
• Gara 2 (domenica pomeriggio)
Ogni weekend assegna quindi tre risultati validi per il campionato.
Sì, tutti i round del WorldSBK prevedono la Superpole Race, salvo eccezioni straordinarie legate a condizioni meteo estreme o decisioni della direzione gara.
No. Il calendario 2026 presenta alcune variazioni, tra cui:
• Conferma di Balaton Park
• Spostamento di Cremona
• Assenza di alcuni circuiti presenti in stagioni precedenti
La struttura resta comunque su 12 round complessivi.
Phillip Island apre tradizionalmente la stagione WorldSBK perché:
• Offre condizioni climatiche favorevoli a febbraio
• È logisticamente ideale per i test ufficiali
• È uno dei circuiti storici del campionato
Sì. Il calendario WorldSBK 2026 include round in Australia (Phillip Island).
Non sono previsti round in America o Asia oltre all’Australia.
La stagione si concluderà dal 16 al 18 ottobre 2026 sul circuito di Jerez, in Spagna.
Sì. Come accaduto in stagioni precedenti, il calendario può subire:
• Spostamenti di data
• Cambi di orario
• Modifiche logistiche
Questi cambiamenti sono rari ma possibili.
Sì, Bimota rientra ufficialmente con il team bimota by Kawasaki Racing.
Sì, con il Cainam Racing Team su Ducati Panigale V4 R.
Sì, debutta la World Sportbike, che sostituisce la Supersport 300.