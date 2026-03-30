Classifica Moto2 2026: Gonzalez riprende la vetta dopo il GP USA, Agius entra in top 10

Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) torna in testa al Mondiale Moto2 2026 con 39,5 punti dopo il GP USA ad Austin. Guevara secondo a 36, Holgado terzo a 33. Kalex prima nei costruttori con 62,5 punti.

DynaVolt KTM Moto2 di Manuel Gonzalez in curva, dominata da colori neri e rossi su sfondo di pista.
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Classifiche F1 MotoGP, Motomondiale, Motorsport

Moto2 2026 — I numeri dopo il GP USA

  • Vietti compie il salto più netto tra i piloti di vertice: dall’ottavo al quarto posto (▲4) dopo Austin
  • Agius entra in top 10 per la prima volta in stagione: sesto con 25 punti dopo essere stato fuori dalla classifica punti fino al GP USA
  • Roberts sale di 10 posizioni in un round: dal 25° al 15° posto con 7 punti — miglior recupero del round

Manuel Gonzalez torna in testa al Mondiale Moto2 2026 con 39,5 punti dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, terzo round stagionale.

Lo spagnolo del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP supera Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), secondo a 36 punti. Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), leader dopo il Brasile, scende al terzo posto a 33 punti.

Il movimento più rilevante del round è quello di Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), che entra in top 10 per la prima volta in stagione con 25 punti.

Chi guida la classifica piloti Moto2 2026 dopo il GP USA?

La classifica piloti Moto2 2026 è guidata da Manuel Gonzalez con 39,5 punti. Izan Guevara è secondo a 36 punti (▲2), Daniel Holgado terzo a 33 (▼2). Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team) compie il salto più netto tra i piloti di vertice: quarto con 32 punti (▲4). Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) è quinto a 26 (▼2), Senna Agius sesto a 25 (▲NEW). Diego Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) è settimo con 24 punti (▲2), Álvaro Escrig (KLINT Racing Team) ottavo a 23 (▼3). Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) nono a 18,5 (▲2), Ivan Ortolá (QJMOTOR – GALFER – MSI) decimo a 17,5 (▼3). Tra gli italiani, Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) è undicesimo con 16,5 punti (▼1).

Pos.PilotaTeamPuntiVar.
1Manuel GonzalezLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP39,5▲1
2Izan GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto236▲2
3Daniel HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team33▼2
4Celestino ViettiHDR SpeedRS Team32▲4
5Daniel MuñozItaltrans Racing Team26▼2
6Senna AgiusLIQUI MOLY Dynavolt Intact GP25▲NEW
7Diego AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team24▲2
8Álvaro EscrigKLINT Racing Team23▼3
9Alonso LopezITALJET Gresini Moto218,5▲2
10Ivan OrtoláQJMOTOR – GALFER – MSI17,5▼3
11Tony ArbolinoREDS Fantic Racing16,5▼1
12Collin VeijerRed Bull KTM Ajo13,5▼6
13Barry BaltusREDS Fantic Racing13▲3
14Aron HuertasItaltrans Racing Team8▼2
15Joe RobertsOnlyFans American Racing Team7▲10
16Aron CanetELF Marc VDS Racing Team5,5▲1
17Deniz ÖncüELF Marc VDS Racing Team3,5▼4
18Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team3▼4
19Mario AjiIdemitsu Honda Team Asia3▼4
20Filip SalacOnlyFans American Racing Team1▼2
21José Antonio RuedaRed Bull KTM Ajo1▲5
22Adrián FerrandezBLU CRU Pramac Yamaha Moto20,5▼3
23Taiga FurusatoIdemitsu Honda Team Asia0=
24Sergio GarciaITALJET Gresini Moto20=
25Jorge NavarroKLINT Racing Team0=
26Dennis FoggiaHDR SpeedRS Team0NEW
27Zonta van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team0=
28Ángel PiquerasQJMOTOR – GALFER – MSI0=

Com’è la classifica costruttori Moto2 2026 dopo il GP USA?

La classifica costruttori Moto2 2026 è guidata da Kalex con 62,5 punti. Boscoscuro è seconda a 40 punti, Forward terza con 2 punti. Il distacco tra Kalex e Boscoscuro di 22,5 punti riflette la distribuzione dei risultati nei primi tre round stagionali.

Pos.CostruttorePunti
1Kalex62,5
2Boscoscuro40
3Forward2

Com’è la classifica team Moto2 2026 dopo il GP USA?

LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP guida la classifica team con 64,5 punti, frutto dei risultati combinati di Gonzalez e Agius. CFMOTO Power Electronics Aspar Team è seconda con 57 punti, BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 terza a 36,5. Italtrans Racing Team è quarta con 34 punti, HDR SpeedRS Team quinta con 32. REDS Fantic Racing è sesta con 29,5 punti, KLINT Racing Team settima con 23.

Pos.TeamPunti
1LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP64,5
2CFMOTO Power Electronics Aspar Team57
3BLU CRU Pramac Yamaha Moto236,5
4Italtrans Racing Team34
5HDR SpeedRS Team32
6REDS Fantic Racing29,5
7KLINT Racing Team23
8ITALJET Gresini Moto218,5
9QJMOTOR – GALFER – MSI17,5
10Red Bull KTM Ajo14,5
11ELF Marc VDS Racing Team9
12OnlyFans American Racing Team8
13Momoven Idrofoglia RW Racing Team3
14Idemitsu Honda Team Asia3

Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale Moto2 2026?

Il quarto round del Mondiale Moto2 2026 è il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, nel weekend del 24-26 aprile 2026.

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