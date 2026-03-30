- Vietti compie il salto più netto tra i piloti di vertice: dall’ottavo al quarto posto (▲4) dopo Austin
- Agius entra in top 10 per la prima volta in stagione: sesto con 25 punti dopo essere stato fuori dalla classifica punti fino al GP USA
- Roberts sale di 10 posizioni in un round: dal 25° al 15° posto con 7 punti — miglior recupero del round
Manuel Gonzalez torna in testa al Mondiale Moto2 2026 con 39,5 punti dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, terzo round stagionale.
Lo spagnolo del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP supera Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), secondo a 36 punti. Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), leader dopo il Brasile, scende al terzo posto a 33 punti.
Il movimento più rilevante del round è quello di Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), che entra in top 10 per la prima volta in stagione con 25 punti.
Indice dei contenuti
Chi guida la classifica piloti Moto2 2026 dopo il GP USA?
La classifica piloti Moto2 2026 è guidata da Manuel Gonzalez con 39,5 punti. Izan Guevara è secondo a 36 punti (▲2), Daniel Holgado terzo a 33 (▼2). Celestino Vietti (HDR SpeedRS Team) compie il salto più netto tra i piloti di vertice: quarto con 32 punti (▲4). Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) è quinto a 26 (▼2), Senna Agius sesto a 25 (▲NEW). Diego Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) è settimo con 24 punti (▲2), Álvaro Escrig (KLINT Racing Team) ottavo a 23 (▼3). Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) nono a 18,5 (▲2), Ivan Ortolá (QJMOTOR – GALFER – MSI) decimo a 17,5 (▼3). Tra gli italiani, Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) è undicesimo con 16,5 punti (▼1).
|Pos.
|Pilota
|Team
|Punti
|Var.
|1
|Manuel Gonzalez
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|39,5
|▲1
|2
|Izan Guevara
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|36
|▲2
|3
|Daniel Holgado
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|33
|▼2
|4
|Celestino Vietti
|HDR SpeedRS Team
|32
|▲4
|5
|Daniel Muñoz
|Italtrans Racing Team
|26
|▼2
|6
|Senna Agius
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|25
|▲NEW
|7
|Diego Alonso
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|24
|▲2
|8
|Álvaro Escrig
|KLINT Racing Team
|23
|▼3
|9
|Alonso Lopez
|ITALJET Gresini Moto2
|18,5
|▲2
|10
|Ivan Ortolá
|QJMOTOR – GALFER – MSI
|17,5
|▼3
|11
|Tony Arbolino
|REDS Fantic Racing
|16,5
|▼1
|12
|Collin Veijer
|Red Bull KTM Ajo
|13,5
|▼6
|13
|Barry Baltus
|REDS Fantic Racing
|13
|▲3
|14
|Aron Huertas
|Italtrans Racing Team
|8
|▼2
|15
|Joe Roberts
|OnlyFans American Racing Team
|7
|▲10
|16
|Aron Canet
|ELF Marc VDS Racing Team
|5,5
|▲1
|17
|Deniz Öncü
|ELF Marc VDS Racing Team
|3,5
|▼4
|18
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|3
|▼4
|19
|Mario Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|3
|▼4
|20
|Filip Salac
|OnlyFans American Racing Team
|1
|▼2
|21
|José Antonio Rueda
|Red Bull KTM Ajo
|1
|▲5
|22
|Adrián Ferrandez
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|0,5
|▼3
|23
|Taiga Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|0
|=
|24
|Sergio Garcia
|ITALJET Gresini Moto2
|0
|=
|25
|Jorge Navarro
|KLINT Racing Team
|0
|=
|26
|Dennis Foggia
|HDR SpeedRS Team
|0
|NEW
|27
|Zonta van den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|0
|=
|28
|Ángel Piqueras
|QJMOTOR – GALFER – MSI
|0
|=
Com’è la classifica costruttori Moto2 2026 dopo il GP USA?
La classifica costruttori Moto2 2026 è guidata da Kalex con 62,5 punti. Boscoscuro è seconda a 40 punti, Forward terza con 2 punti. Il distacco tra Kalex e Boscoscuro di 22,5 punti riflette la distribuzione dei risultati nei primi tre round stagionali.
|Pos.
|Costruttore
|Punti
|1
|Kalex
|62,5
|2
|Boscoscuro
|40
|3
|Forward
|2
Com’è la classifica team Moto2 2026 dopo il GP USA?
LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP guida la classifica team con 64,5 punti, frutto dei risultati combinati di Gonzalez e Agius. CFMOTO Power Electronics Aspar Team è seconda con 57 punti, BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 terza a 36,5. Italtrans Racing Team è quarta con 34 punti, HDR SpeedRS Team quinta con 32. REDS Fantic Racing è sesta con 29,5 punti, KLINT Racing Team settima con 23.
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|64,5
|2
|CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|57
|3
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|36,5
|4
|Italtrans Racing Team
|34
|5
|HDR SpeedRS Team
|32
|6
|REDS Fantic Racing
|29,5
|7
|KLINT Racing Team
|23
|8
|ITALJET Gresini Moto2
|18,5
|9
|QJMOTOR – GALFER – MSI
|17,5
|10
|Red Bull KTM Ajo
|14,5
|11
|ELF Marc VDS Racing Team
|9
|12
|OnlyFans American Racing Team
|8
|13
|Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|3
|14
|Idemitsu Honda Team Asia
|3
Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale Moto2 2026?
Il quarto round del Mondiale Moto2 2026 è il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, nel weekend del 24-26 aprile 2026.