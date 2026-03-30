Máximo Quiles consolida la vetta del Mondiale Moto3 2026 con 65 punti dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, terzo round stagionale.
Lo spagnolo del team CFMOTO Valresa Aspar Team allunga a 23 punti su Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), secondo a 42. Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) è terzo a 38 punti. Il movimento più rilevante del round è quello di Guido Pini (Leopard Racing), che sale dal decimo al quarto posto con 36 punti. KTM guida la classifica costruttori con 70 punti contro i 5 di Honda.
Indice dei contenuti
Chi guida la classifica piloti Moto3 2026 dopo il GP USA?
La classifica piloti Moto3 2026 è guidata da Máximo Quiles con 65 punti. Álvaro Carpe è secondo a 42 punti (▲2), Valentín Perrone terzo a 38 (▲3). Guido Pini (Leopard Racing) compie il salto più ampio del round: quarto con 36 punti (▲6). Matteo Morelli (CFMOTO Valresa Aspar Team) scende al quinto posto con 32 punti (▼3) dopo aver guidato la classifica a inizio stagione.
Adrián Fernández (Leopard Racing) è sesto con 29 punti (▲1), Veda Pratama (Honda Team Asia) settimo a 27 (▼4). David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), vincitore del round inaugurale in Thailandia, scende all’ottavo posto con 25 punti (▼3). Beñat Uriarte (Red Bull KTM Ajo) nono a 23 (▼1), Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) decimo a 20 (▲1).
|Pos.
|Pilota
|Team
|Punti
|Var.
|1
|Máximo Quiles
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|65
|=
|2
|Álvaro Carpe
|Red Bull KTM Ajo
|42
|▲2
|3
|Valentín Perrone
|Red Bull KTM Tech3
|38
|▲3
|4
|Guido Pini
|Leopard Racing
|36
|▲6
|5
|Matteo Morelli
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|32
|▼3
|6
|Adrián Fernández
|Leopard Racing
|29
|▲1
|7
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|27
|▼4
|8
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|25
|▼3
|9
|Beñat Uriarte
|Red Bull KTM Ajo
|23
|▼1
|10
|Rico Salmela
|Red Bull KTM Tech3
|20
|▲1
|11
|Adrián Cruces
|CIP Green Power
|14
|▲5
|12
|Casey O’Gorman
|SIC58 Squadra Corse
|12
|▼3
|13
|Scott Ogden
|CIP Green Power
|10
|▲4
|14
|Hakim Danish
|AEON Credit – MT Helmets – MSI
|9
|▼1
|15
|Joel Esteban
|LEVEL UP – MTA
|7
|▼3
|16
|Marcos Bertelle
|LEVEL UP – MTA
|7
|▲10
|17
|Eddie O’Shea
|GRYD – MLav Racing
|7
|▲2
|18
|David Muñoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|6
|▼4
|19
|Joel Kelso
|GRYD – MLav Racing
|6
|▼4
|20
|Ryusei Yamanaka
|AEON Credit – MT Helmets – MSI
|2
|▼2
|21
|Matteo Uriarte
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|2
|NEW
|22
|Jesús Ríos
|Rivacold Snipers Team
|1
|NEW
|23
|Luca Rammerstorfer
|SIC58 Squadra Corse
|0
|=
|24
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|0
|=
|25
|Ruché Moodley
|CODE Motorsports
|0
|=
|26
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|0
|=
|27
|Cormac Buchanan
|CODE Motorsports
|0
|=
Com’è la classifica costruttori Moto3 2026 dopo il GP USA?
La classifica costruttori Moto3 2026 è dominata da KTM con 70 punti dopo tre round, grazie ai risultati combinati dei team Red Bull KTM Ajo e Red Bull KTM Tech3. Honda è seconda con soli 5 punti, un distacco di 65 lunghezze che riflette le difficoltà della casa giapponese nel confronto diretto con la concorrenza austriaca in questa fase del campionato.
|Pos.
|Costruttore
|Punti
|1
|KTM
|70
|2
|Honda
|5
Com’è la classifica team Moto3 2026 dopo il GP USA?
CFMOTO Valresa Aspar Team guida la classifica team con 97 punti, frutto dei risultati combinati di Quiles e Morelli. Leopard Racing e Red Bull KTM Ajo sono appaiate al secondo posto con 65 punti ciascuna. Red Bull KTM Tech3 è quarta con 58 punti, Liqui Moly Dynavolt Intact GP quinta con 33. Honda Team Asia è sesta con 27 punti, CIP Green Power settima con 24.
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|97
|2
|Leopard Racing
|65
|3
|Red Bull KTM Ajo
|65
|4
|Red Bull KTM Tech3
|58
|5
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|33
|6
|Honda Team Asia
|27
|7
|CIP Green Power
|24
|8
|LEVEL UP – MTA
|14
|9
|GRYD – MLav Racing
|13
|10
|SIC58 Squadra Corse
|12
|11
|AEON Credit – MT Helmets – MSI
|11
|12
|Rivacold Snipers Team
|1
Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale Moto3 2026?
Il quarto round del Mondiale Moto3 2026 è il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, nel weekend del 24-26 aprile 2026.