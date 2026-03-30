Classifica Moto3 2026: Quiles allunga dopo il GP USA, Pini e Perrone rimontano

Máximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team) guida il Mondiale Moto3 2026 con 65 punti dopo il GP USA ad Austin. Álvaro Carpe è secondo a 42, Valentín Perrone terzo a 38. Guido Pini sale al quarto posto con il movimento più ampio del round. KTM prima nei costruttori con 70 punti.

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Máximo Quiles consolida la vetta del Mondiale Moto3 2026 con 65 punti dopo il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, terzo round stagionale.

Lo spagnolo del team CFMOTO Valresa Aspar Team allunga a 23 punti su Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), secondo a 42. Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3) è terzo a 38 punti. Il movimento più rilevante del round è quello di Guido Pini (Leopard Racing), che sale dal decimo al quarto posto con 36 punti. KTM guida la classifica costruttori con 70 punti contro i 5 di Honda.

Chi guida la classifica piloti Moto3 2026 dopo il GP USA?

La classifica piloti Moto3 2026 è guidata da Máximo Quiles con 65 punti. Álvaro Carpe è secondo a 42 punti (▲2), Valentín Perrone terzo a 38 (▲3). Guido Pini (Leopard Racing) compie il salto più ampio del round: quarto con 36 punti (▲6). Matteo Morelli (CFMOTO Valresa Aspar Team) scende al quinto posto con 32 punti (▼3) dopo aver guidato la classifica a inizio stagione.

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Adrián Fernández (Leopard Racing) è sesto con 29 punti (▲1), Veda Pratama (Honda Team Asia) settimo a 27 (▼4). David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), vincitore del round inaugurale in Thailandia, scende all’ottavo posto con 25 punti (▼3). Beñat Uriarte (Red Bull KTM Ajo) nono a 23 (▼1), Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) decimo a 20 (▲1).

Pos.PilotaTeamPuntiVar.
1Máximo QuilesCFMOTO Valresa Aspar Team65=
2Álvaro CarpeRed Bull KTM Ajo42▲2
3Valentín PerroneRed Bull KTM Tech338▲3
4Guido PiniLeopard Racing36▲6
5Matteo MorelliCFMOTO Valresa Aspar Team32▼3
6Adrián FernándezLeopard Racing29▲1
7Veda PratamaHonda Team Asia27▼4
8David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP25▼3
9Beñat UriarteRed Bull KTM Ajo23▼1
10Rico SalmelaRed Bull KTM Tech320▲1
11Adrián CrucesCIP Green Power14▲5
12Casey O’GormanSIC58 Squadra Corse12▼3
13Scott OgdenCIP Green Power10▲4
14Hakim DanishAEON Credit – MT Helmets – MSI9▼1
15Joel EstebanLEVEL UP – MTA7▼3
16Marcos BertelleLEVEL UP – MTA7▲10
17Eddie O’SheaGRYD – MLav Racing7▲2
18David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP6▼4
19Joel KelsoGRYD – MLav Racing6▼4
20Ryusei YamanakaAEON Credit – MT Helmets – MSI2▼2
21Matteo UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP2NEW
22Jesús RíosRivacold Snipers Team1NEW
23Luca RammerstorferSIC58 Squadra Corse0=
24Zen MitaniHonda Team Asia0=
25Ruché MoodleyCODE Motorsports0=
26Nicola CarraroRivacold Snipers Team0=
27Cormac BuchananCODE Motorsports0=

Com’è la classifica costruttori Moto3 2026 dopo il GP USA?

La classifica costruttori Moto3 2026 è dominata da KTM con 70 punti dopo tre round, grazie ai risultati combinati dei team Red Bull KTM Ajo e Red Bull KTM Tech3. Honda è seconda con soli 5 punti, un distacco di 65 lunghezze che riflette le difficoltà della casa giapponese nel confronto diretto con la concorrenza austriaca in questa fase del campionato.

Pos.CostruttorePunti
1KTM70
2Honda5

Com’è la classifica team Moto3 2026 dopo il GP USA?

CFMOTO Valresa Aspar Team guida la classifica team con 97 punti, frutto dei risultati combinati di Quiles e Morelli. Leopard Racing e Red Bull KTM Ajo sono appaiate al secondo posto con 65 punti ciascuna. Red Bull KTM Tech3 è quarta con 58 punti, Liqui Moly Dynavolt Intact GP quinta con 33. Honda Team Asia è sesta con 27 punti, CIP Green Power settima con 24.

Pos.TeamPunti
1CFMOTO Valresa Aspar Team97
2Leopard Racing65
3Red Bull KTM Ajo65
4Red Bull KTM Tech358
5Liqui Moly Dynavolt Intact GP33
6Honda Team Asia27
7CIP Green Power24
8LEVEL UP – MTA14
9GRYD – MLav Racing13
10SIC58 Squadra Corse12
11AEON Credit – MT Helmets – MSI11
12Rivacold Snipers Team1

Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale Moto3 2026?

Il quarto round del Mondiale Moto3 2026 è il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, nel weekend del 24-26 aprile 2026.

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