MotoGP 2025: la classifica aggiornata dopo il GP di Ungheria

Il Gran Premio d’Ungheria 2025 al Balaton Park ha confermato il dominio assoluto di Marc Marquez, che ha ottenuto la 14ª vittoria consecutiva e ha ampliato ulteriormente il suo vantaggio in campionato. Alle sue spalle, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi hanno completato il podio.
Il vantaggio di Marc Marquez è ormai schiacciante: 175 punti di margine sul fratello Alex e 227 su Bagnaia. La lotta per il secondo posto resta aperta, ma il campione della Ducati Lenovo sembra ormai lanciato verso un nuovo titolo iridato.
Alle spalle, Marco Bezzecchi si conferma solido in quarta posizione, mentre Pedro Acosta continua a crescere e ora occupa la quinta piazza. La VR46 piazza entrambi i suoi piloti – Morbidelli e Di Giannantonio – in top 7, confermandosi tra i team più consistenti. Più in difficoltà invece i piloti Yamaha e Honda, con Quartararo, Rins e Mir lontani dalle posizioni che contano.
Ecco la classifica aggiornata della MotoGP 2025 dopo la gara ungherese.
Classifica Piloti MotoGP 2025
|Pos
|Pilota
|Team
|Punti
|Gap
|1
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|455
|–
|2
|Alex Marquez
|Gresini Racing MotoGP
|280
|-175
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|228
|-227
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|197
|-258
|5
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|164
|-291
|6
|Franco Morbidelli
|VR46 Racing Team
|161
|-294
|7
|Fabio Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|154
|-301
|8
|Fermin Aldeguer
|Gresini Racing MotoGP
|126
|-329
|9
|Johann Zarco
|Honda LCR Castrol
|114
|-341
|10
|Fabio Quartararo
|Yamaha Monster Energy
|109
|-346
|11
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|91
|-364
|12
|Raul Fernandez
|Trackhouse MotoGP Team
|73
|-382
|13
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|72
|-383
|14
|Enea Bastianini
|KTM Tech3
|63
|-392
|15
|Ai Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|58
|-397
|16
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|52
|-403
|17
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|46
|-409
|18
|Alex Rins
|Yamaha Monster Energy
|45
|-410
|19
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|23
|-432
|20
|Pol Espargaro
|KTM Tech3
|16
|-439
|21
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha
|10
|-445
La classifica MotoGP 2025 dopo il GP di Ungheria non lascia dubbi: il campionato ha un padrone assoluto, Marc Marquez. Tuttavia, le posizioni alle sue spalle restano aperte e la lotta per il podio iridato promette scintille nelle prossime gare.