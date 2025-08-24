Motomondiale, Motorsport

Marc Marquez su Ducati davanti a Vinales su Aprilia e Acosta su KTM durante una gara MotoGP 2025

MotoGP 2025: la classifica aggiornata dopo il GP di Ungheria

Classifica MotoGP 2025 aggiornata dopo il GP di Ungheria al Balaton Park con punti, distacchi e situazione del mondiale piloti.

Il Gran Premio d’Ungheria 2025 al Balaton Park ha confermato il dominio assoluto di Marc Marquez, che ha ottenuto la 14ª vittoria consecutiva e ha ampliato ulteriormente il suo vantaggio in campionato. Alle sue spalle, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi hanno completato il podio.

Il vantaggio di Marc Marquez è ormai schiacciante: 175 punti di margine sul fratello Alex e 227 su Bagnaia. La lotta per il secondo posto resta aperta, ma il campione della Ducati Lenovo sembra ormai lanciato verso un nuovo titolo iridato.

Alle spalle, Marco Bezzecchi si conferma solido in quarta posizione, mentre Pedro Acosta continua a crescere e ora occupa la quinta piazza. La VR46 piazza entrambi i suoi piloti – Morbidelli e Di Giannantonio – in top 7, confermandosi tra i team più consistenti. Più in difficoltà invece i piloti Yamaha e Honda, con Quartararo, Rins e Mir lontani dalle posizioni che contano.

Ecco la classifica aggiornata della MotoGP 2025 dopo la gara ungherese.

Classifica Piloti MotoGP 2025

PosPilotaTeamPuntiGap
1Marc MarquezDucati Lenovo Team455
2Alex MarquezGresini Racing MotoGP280-175
3Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team228-227
4Marco BezzecchiAprilia Racing197-258
5Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing164-291
6Franco MorbidelliVR46 Racing Team161-294
7Fabio Di GiannantonioVR46 Racing Team154-301
8Fermin AldeguerGresini Racing MotoGP126-329
9Johann ZarcoHonda LCR Castrol114-341
10Fabio QuartararoYamaha Monster Energy109-346
11Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing91-364
12Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team73-382
13Luca MariniHonda HRC Castrol72-383
14Enea BastianiniKTM Tech363-392
15Ai OguraTrackhouse MotoGP Team58-397
16Jack MillerPrima Pramac Yamaha52-403
17Joan MirHonda HRC Castrol46-409
18Alex RinsYamaha Monster Energy45-410
19Jorge MartinAprilia Racing23-432
20Pol EspargaroKTM Tech316-439
21Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha10-445

La classifica MotoGP 2025 dopo il GP di Ungheria non lascia dubbi: il campionato ha un padrone assoluto, Marc Marquez. Tuttavia, le posizioni alle sue spalle restano aperte e la lotta per il podio iridato promette scintille nelle prossime gare.

