Classifica MotoGP 2026: Bezzecchi torna in testa dopo il GP delle Americhe, Aprilia domina

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) torna in testa al Mondiale MotoGP 2026 con 81 punti dopo il GP delle Americhe ad Austin. Martín secondo a 77, Acosta terzo a 60. Aprilia prima nei costruttori con 101 punti, Ducati seconda a 69.

Aprilia RS-GP nera in curva, Marco Bezzecchi in tuta nera con caschi colorati, pista di corsa.
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Classifiche F1 MotoGP, Marco Bezzecchi, Motomondiale, Motorsport

MotoGP 2026 — I numeri dopo il GP delle Americhe

  • Bezzecchi e Martín separati da 4 punti: duello interno Aprilia in testa al mondiale dopo quattro round
  • Bastianini compie il recupero più netto del round: dall’undicesimo al dodicesimo in classifica ma ▲3 rispetto alla Sprint con 22 punti
  • Aprilia guida tutte e tre le classifiche: piloti (Bezzecchi 1°), team (158 punti) e costruttori (101 punti)

Marco Bezzecchi torna al comando del Mondiale MotoGP 2026 con 81 punti dopo il Gran Premio delle Americhe disputato sul circuito del Circuit of the Americas di Austin, quarto round stagionale. Il pilota Aprilia Racing supera il compagno di squadra Jorge Martín, ora secondo a 77 punti.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) è terzo a 60 punti. Aprilia guida la classifica costruttori con 101 punti, 32 in più di Ducati seconda a 69.

Chi guida la classifica piloti MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe?

La classifica piloti MotoGP 2026 è guidata da Marco Bezzecchi con 81 punti (▲1). Jorge Martín è secondo a 77 punti (▼1), Pedro Acosta terzo a 60 (=). Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) è quarto con 50 punti (=), Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) quinto a 45 (▲1).

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Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) è sesto con 40 punti (▲1), Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) settimo a 37 (▼2). Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) è ottavo con 28 punti (▲1), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) nono a 25 (▼1).

Luca Marini (Honda HRC Castrol) è decimo con 23 punti (=). Il movimento più rilevante del round è quello di Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3): dall’undicesimo all’undicesimo — ma sale di tre posizioni rispetto alla Sprint (▲3) con 22 punti.

Pos.PilotaTeamPuntiVar.
1Marco BezzecchiAprilia Racing81▲1
2Jorge MartínAprilia Racing77▼1
3Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing60=
4Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team50=
5Marc MárquezDucati Lenovo Team45▲1
6Raúl FernándezTrackhouse MotoGP Team40▲1
7Ai OguraTrackhouse MotoGP Team37▼2
8Álex MárquezBK8 Gresini Racing MotoGP28▲1
9Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team25▼1
10Luca MariniHonda HRC Castrol23=
11Enea BastianiniRed Bull KTM Tech322▲3
12Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing17▼1
13Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team14=
14Fermín AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP13▲1
15Johann ZarcoCastrol Honda LCR13▼3
16Diogo MoreiraPro Honda LCR9▲1
17Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team6▼1
18Álex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team3=
19Joan MirHonda HRC Castrol3=
20Toprak RazgatlıoğluPrima Pramac Yamaha MotoGP1▲2
21Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP0▼1
22Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech30▼1
23Michele PirroBK8 Gresini Racing MotoGP0=

Com’è la classifica costruttori MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe?

La classifica costruttori MotoGP 2026 è guidata da Aprilia con 101 punti. Ducati è seconda a 69 punti, KTM terza a 65. Honda è quarta con 28 punti, Yamaha quinta con 9. Il distacco di 36 punti tra Aprilia e Ducati riflette il momento di forma delle due RS-GP ufficiali nei primi quattro round stagionali.

Pos.CostruttorePunti
1Aprilia101
2Ducati69
3KTM65
4Honda28
5Yamaha9

Com’è la classifica team MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe?

Aprilia Racing guida la classifica team con 158 punti, frutto dei risultati combinati di Bezzecchi e Martín. Red Bull KTM Factory Racing e Trackhouse MotoGP Team sono appaiate al secondo posto con 77 punti ciascuna. Ducati Lenovo Team è quarta con 70 punti, Pertamina Enduro VR46 Racing Team quinta con 64. BK8 Gresini Racing MotoGP è sesta con 41 punti.

Pos.TeamPunti
1Aprilia Racing158
2Red Bull KTM Factory Racing77
3Trackhouse MotoGP Team77
4Ducati Lenovo Team70
5Pertamina Enduro VR46 Racing Team64
6BK8 Gresini Racing MotoGP41
7Honda HRC Castrol26
8Red Bull KTM Tech322
9LCR Honda22
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team9
11Prima Pramac Yamaha MotoGP1

Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026?

Il quinto round del Mondiale MotoGP 2026 è il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, nel weekend del 24-26 aprile 2026.

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