MotoGP 2026 — I numeri dopo il GP delle Americhe
- Bezzecchi e Martín separati da 4 punti: duello interno Aprilia in testa al mondiale dopo quattro round
- Bastianini compie il recupero più netto del round: dall’undicesimo al dodicesimo in classifica ma ▲3 rispetto alla Sprint con 22 punti
- Aprilia guida tutte e tre le classifiche: piloti (Bezzecchi 1°), team (158 punti) e costruttori (101 punti)
Marco Bezzecchi torna al comando del Mondiale MotoGP 2026 con 81 punti dopo il Gran Premio delle Americhe disputato sul circuito del Circuit of the Americas di Austin, quarto round stagionale. Il pilota Aprilia Racing supera il compagno di squadra Jorge Martín, ora secondo a 77 punti.
Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) è terzo a 60 punti. Aprilia guida la classifica costruttori con 101 punti, 32 in più di Ducati seconda a 69.
Indice dei contenuti
Chi guida la classifica piloti MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe?
La classifica piloti MotoGP 2026 è guidata da Marco Bezzecchi con 81 punti (▲1). Jorge Martín è secondo a 77 punti (▼1), Pedro Acosta terzo a 60 (=). Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) è quarto con 50 punti (=), Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) quinto a 45 (▲1).
Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) è sesto con 40 punti (▲1), Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) settimo a 37 (▼2). Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) è ottavo con 28 punti (▲1), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) nono a 25 (▼1).
Luca Marini (Honda HRC Castrol) è decimo con 23 punti (=). Il movimento più rilevante del round è quello di Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3): dall’undicesimo all’undicesimo — ma sale di tre posizioni rispetto alla Sprint (▲3) con 22 punti.
|Pos.
|Pilota
|Team
|Punti
|Var.
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|81
|▲1
|2
|Jorge Martín
|Aprilia Racing
|77
|▼1
|3
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|60
|=
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|50
|=
|5
|Marc Márquez
|Ducati Lenovo Team
|45
|▲1
|6
|Raúl Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|40
|▲1
|7
|Ai Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|37
|▼2
|8
|Álex Márquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|28
|▲1
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|25
|▼1
|10
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|23
|=
|11
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|22
|▲3
|12
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|17
|▼1
|13
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|14
|=
|14
|Fermín Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|13
|▲1
|15
|Johann Zarco
|Castrol Honda LCR
|13
|▼3
|16
|Diogo Moreira
|Pro Honda LCR
|9
|▲1
|17
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|6
|▼1
|18
|Álex Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|3
|=
|19
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|3
|=
|20
|Toprak Razgatlıoğlu
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1
|▲2
|21
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|0
|▼1
|22
|Maverick Viñales
|Red Bull KTM Tech3
|0
|▼1
|23
|Michele Pirro
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|0
|=
Com’è la classifica costruttori MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe?
La classifica costruttori MotoGP 2026 è guidata da Aprilia con 101 punti. Ducati è seconda a 69 punti, KTM terza a 65. Honda è quarta con 28 punti, Yamaha quinta con 9. Il distacco di 36 punti tra Aprilia e Ducati riflette il momento di forma delle due RS-GP ufficiali nei primi quattro round stagionali.
|Pos.
|Costruttore
|Punti
|1
|Aprilia
|101
|2
|Ducati
|69
|3
|KTM
|65
|4
|Honda
|28
|5
|Yamaha
|9
Com’è la classifica team MotoGP 2026 dopo il GP delle Americhe?
Aprilia Racing guida la classifica team con 158 punti, frutto dei risultati combinati di Bezzecchi e Martín. Red Bull KTM Factory Racing e Trackhouse MotoGP Team sono appaiate al secondo posto con 77 punti ciascuna. Ducati Lenovo Team è quarta con 70 punti, Pertamina Enduro VR46 Racing Team quinta con 64. BK8 Gresini Racing MotoGP è sesta con 41 punti.
|Pos.
|Team
|Punti
|1
|Aprilia Racing
|158
|2
|Red Bull KTM Factory Racing
|77
|3
|Trackhouse MotoGP Team
|77
|4
|Ducati Lenovo Team
|70
|5
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|64
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|41
|7
|Honda HRC Castrol
|26
|8
|Red Bull KTM Tech3
|22
|9
|LCR Honda
|22
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|9
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1
Qual è il prossimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026?
Il quinto round del Mondiale MotoGP 2026 è il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez, nel weekend del 24-26 aprile 2026.