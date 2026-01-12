Il team Fantic Moto2 ha annunciato l’ingresso di Eric de Seynes come nuovo proprietario della squadra. L’ex dirigente Yamaha assume il controllo della struttura dopo una stagione chiusa con il titolo mondiale riservato ai team.
De Seynes è stato il primo amministratore delegato non giapponese di Yamaha Motor Europe, ruolo ricoperto per oltre dieci anni, durante i quali ha seguito direttamente le attività sportive dalla formazione giovanile fino alla classe regina. Nel 2024 è entrato nel Consiglio di Sorveglianza della casa giapponese ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione della francese Decathlon.
Nel commentare il suo ingresso nella squadra, de Seynes ha definito la Moto2 una categoria centrale nel percorso di crescita dei piloti, distinguendola nettamente dalla MotoGP, considerata un ambiente con dinamiche molto diverse. L’obiettivo dichiarato è sostenere il talento e rafforzare una struttura già vincente, senza introdurre discontinuità operative.
La scelta di investire nel progetto arriva dopo la vittoria del titolo team, risultato che secondo il nuovo proprietario conferma la solidità del lavoro svolto negli ultimi anni.
Il percorso di Fantic nel Motomondiale
Fantic è entrata in Moto2 nel 2023 rilevando la struttura VR46 e ha ottenuto subito una vittoria con Celestino Vietti nella stagione d’esordio. Nel 2024 la squadra ha schierato Aron Canet, che ha chiuso il campionato al secondo posto, e Barry Baltus, autore di una stagione costante culminata con il terzo posto finale.
La combinazione dei risultati dei due piloti ha permesso a Fantic di conquistare il titolo mondiale team nella classe intermedia.
La formazione per il 2026
Per il 2026 Baltus resterà nella squadra, mentre Canet passerà al team Marc VDS. Al suo posto arriverà Tony Arbolino, sei volte vincitore in Moto2. La struttura tecnica continuerà a utilizzare il telaio Kalex, confermando l’impostazione adottata nelle ultime stagioni.
De Seynes ha chiarito che il suo ruolo sarà di supporto a una squadra già organizzata, con l’intenzione di rafforzare il progetto nel tempo e mantenere una linea coerente con i valori sportivi della categoria.
Il CEO di Fantic Motor, Costantino Sambuy, ha sottolineato come la stagione appena conclusa abbia portato risultati sportivi di rilievo e come l’intesa con de Seynes garantisca continuità nella gestione della squadra.
Anche il responsabile racing Mariano Roman ha indicato come priorità il consolidamento del percorso di Baltus e il rilancio sportivo di Arbolino, all’interno di una struttura che punta a restare competitiva nel medio periodo.
Fonte:Fantic