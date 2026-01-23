Informazioni chiave:
- La Harley-Davidson Bagger World Cup debutterà nel 2026 con sei tappe nei weekend MotoGP.
- La griglia provvisoria include quattro team e nove piloti, con ulteriori iscrizioni in valutazione.
- I pacchetti biglietto per tutte le tappe sono già disponibili tramite i canali ufficiali.
Harley-Davidson, in collaborazione con MotoGP, ha comunicato nuovi dettagli sulla stagione inaugurale della Harley-Davidson Bagger World Cup, in programma nel 2026. Le novità riguardano l’ampliamento della griglia provvisoria, la definizione del format ufficiale dei weekend di gara e l’apertura delle vendite dei pacchetti biglietto per tutte le sei tappe del campionato.
Indice dei contenuti
Come si evolve la griglia provvisoria della Bagger World Cup
L’ingresso di Niti Racing e l’espansione di Joe Rascal Racing
La lista delle iscrizioni provvisorie si amplia con l’ingresso di Niti Racing, primo team indonesiano a prendere parte a una competizione inserita nel contesto dei weekend MotoGP. La squadra si affianca ai team già annunciati Saddlemen Race Development dagli Stati Uniti, Cecchini Racing Garage dall’Italia e Joe Rascal Racing dall’Australia.
Niti Racing porta nella serie una struttura costruita su programmi di sviluppo nazionale e su un’organizzazione orientata alle competizioni internazionali, rafforzando la presenza asiatica in un campionato pensato come piattaforma globale. Parallelamente, Joe Rascal Racing ha ottenuto l’approvazione per estendere la propria partecipazione da due a tre piloti, contribuendo ad aumentare il livello competitivo complessivo al debutto.
Secondo quanto comunicato da Harley-Davidson, la griglia provvisoria conta attualmente quattro team e nove piloti, con ulteriori colloqui in corso per possibili nuove adesioni. L’elenco completo dei piloti sarà reso noto nelle prossime settimane.
Quale sarà il format dei weekend di gara nel 2026
Struttura standard sui circuiti internazionali
Per i Gran Premi di Stati Uniti, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Aragón e Austria è previsto un format articolato su tre giorni. Il venerdì sarà dedicato a due sessioni di prove libere, mentre il sabato ospiterà le qualifiche e Gara 1, programmata nel pomeriggio dopo la Sprint della MotoGP. La domenica sarà riservata a Gara 2, collocata in mattinata o nel pomeriggio in base alla programmazione dell’evento.
Il caso specifico del Gran Premio d’Italia
Il round italiano al Mugello adotterà una configurazione differente. In questo caso, prove libere e qualifiche si svolgeranno interamente il venerdì, mentre entrambe le gare della Bagger World Cup saranno disputate nella giornata di sabato, concentrando l’attività della serie in due giorni.
Biglietti e accesso agli eventi della Bagger World Cup
Apertura delle vendite per tutte le sei tappe
Sono disponibili pacchetti biglietto dedicati alla Harley-Davidson Bagger World Cup per ciascuna delle sei tappe previste nel calendario 2026. I pacchetti includono l’accesso a una tribuna dedicata, servizi per i motociclisti, ingresso al paddock e ai box dei team, oltre alla possibilità di accedere sia alle aree MotoGP sia alle zone riservate ai fan Harley-Davidson. Prezzi e disponibilità variano in base al Gran Premio e sono consultabili attraverso i canali ufficiali dei singoli eventi.
Il calendario comprende le tappe di Austin negli Stati Uniti, Mugello in Italia, Assen nei Paesi Bassi, Silverstone in Gran Bretagna, MotorLand Aragón in Spagna e il Red Bull Ring in Austria, che ospiterà l’ultimo appuntamento valido per il campionato.
Che cos’è la Harley-Davidson Bagger World Cup
Una nuova serie globale nel contesto MotoGP
La Harley-Davidson Bagger World Cup nasce come prima serie internazionale riservata esclusivamente a moto bagger Harley-Davidson ad alte prestazioni. Il campionato si svolgerà come categoria di supporto premium in selezionati weekend MotoGP tra Nord America ed Europa, con l’obiettivo di affiancare lo spettacolo delle competizioni iridate a una proposta tecnica e visiva inedita.
Le caratteristiche tecniche delle moto in gara
Le moto schierate derivano dalla piattaforma Grand American Touring e vengono trasformate da Harley-Davidson Factory Racing in mezzi da competizione. Si tratta di versioni da gara della Road Glide, equipaggiate con motore Milwaukee-Eight V-Twin 131R in configurazione racing, abbinate a telai, sospensioni, impianti frenanti ed elettronica sviluppati specificamente per l’uso in pista. Il progetto prevede una riduzione del peso e un’evoluzione aerodinamica mirata alle alte velocità.
Le prestazioni dichiarate superano i 200 cavalli, con velocità massime che possono avvicinarsi ai 300 km/h, dando vita a una moto che combina l’identità del V-Twin americano con standard tecnici tipici delle competizioni di livello mondiale.