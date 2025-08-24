Motomondiale, Motorsport

David Alonso in piega con la sua moto CFMoto durante la gara Moto2.

Moto2 GP Ungheria 2025: vince Alonso, Moreira e Gonzales sul podio

Moto2 GP Ungheria 2025: risultati ufficiali e ordine di arrivo al Balaton Park con tempi, distacchi e protagonisti della corsa.

Di - - Lascia un commento

Il GP d’Ungheria 2025 di Moto2, corso sul circuito del Balaton Park, ha regalato una gara ricca di emozioni e duelli serrati fino all’ultima curva.

La vittoria è andata a David Alonso, che ha preceduto per un soffio Diogo Moreira e Manuel Gonzalez in una volata che ha visto i primi tre racchiusi in appena tre decimi di secondo. Più indietro, Collin Veijer ha chiuso in quinta posizione, mentre Aron Canet e Adrian Huertas hanno raccolto punti importanti. Giornata complicata per Tony Arbolino, solo quindicesimo, e soprattutto per Celestino Vietti e Alonso Lopez, entrambi costretti al ritiro.

Ordine di arrivo Moto2 GP Ungheria 2025

PosPuntiPilotaTeamGap/Tempo
125David AlonsoCFMOTO Inde Aspar Team37:18.405
220Diogo MoreiraItaltrans Racing Team+0.174
316Manuel GonzalezDynavolt Intact GP+0.305
413Jake DixonELF Marc VDS Racing Team+0.876
511Collin VeijerRed Bull KTM Ajo+1.344
610Aron CanetFantic Racing Lino Sonego+2.608
79Adrian HuertasItaltrans Racing Team+3.984
88Filip SalacELF Marc VDS Racing Team+6.462
97Daniel HolgadoCFMOTO Inde Aspar Team+8.126
106Ivan OrtolaQJMOTOR – FRINSA – MSI+9.015
115Marcos RamirezOnlyfans American Racing Team+11.696
124Barry BaltusFantic Racing Lino Sonego+14.240
133Zonta Vd GoorberghRW Idrofoglia Racing GP+14.639
142Albert ArenasItaljet Gresini Moto2+14.919
151Tony ArbolinoPramac Yamaha Moto2+15.626
16Sergio GarciaDynavolt Intact GP+17.333
17Alex EscrigKLINT Forward Factory Team+18.130
18Jorge NavarroKLINT Forward Factory Team+20.438
19Joe RobertsOnlyfans American Racing Team+22.834
20Daniel MuñozRed Bull KTM Ajo+26.552
21Nakarin AtiratphuvapatIdemitsu Honda Team Asia+55.534
Ayumu Sasaki (rit.)RW Idrofoglia Racing GP20 Laps
Izan Guevara (rit.)Pramac Yamaha Moto215 Laps
Celestino Vietti (rit.)Sync SpeedRS Team12 Laps
Alonso Lopez (rit.)Sync SpeedRS Team11 Laps
Darryn Binder (rit.)Italjet Gresini Moto26 Laps
Yuki Kunii (rit.)Idemitsu Honda Team Asia0 Laps
Unai Orradre (rit.)QJMOTOR – FRINSA – MSI0 Laps

Il GP d’Ungheria 2025 di Moto2 ha quindi confermato David Alonso, capace di imporsi con freddezza in una gara serratissima. Con Moreira e Gonzalez sul podio, si fa sempre più chiara la differenza tra i protagonisti in lotta per il titolo e chi invece fatica a rimanere nel gruppo di testa.

Leggi anche:


whatsapp banner
telegram

Scelti dalla redazione: