Il GP d’Ungheria 2025 di Moto2, corso sul circuito del Balaton Park, ha regalato una gara ricca di emozioni e duelli serrati fino all’ultima curva.
La vittoria è andata a David Alonso, che ha preceduto per un soffio Diogo Moreira e Manuel Gonzalez in una volata che ha visto i primi tre racchiusi in appena tre decimi di secondo. Più indietro, Collin Veijer ha chiuso in quinta posizione, mentre Aron Canet e Adrian Huertas hanno raccolto punti importanti. Giornata complicata per Tony Arbolino, solo quindicesimo, e soprattutto per Celestino Vietti e Alonso Lopez, entrambi costretti al ritiro.
Ordine di arrivo Moto2 GP Ungheria 2025
|Pos
|Punti
|Pilota
|Team
|Gap/Tempo
|1
|25
|David Alonso
|CFMOTO Inde Aspar Team
|37:18.405
|2
|20
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|+0.174
|3
|16
|Manuel Gonzalez
|Dynavolt Intact GP
|+0.305
|4
|13
|Jake Dixon
|ELF Marc VDS Racing Team
|+0.876
|5
|11
|Collin Veijer
|Red Bull KTM Ajo
|+1.344
|6
|10
|Aron Canet
|Fantic Racing Lino Sonego
|+2.608
|7
|9
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+3.984
|8
|8
|Filip Salac
|ELF Marc VDS Racing Team
|+6.462
|9
|7
|Daniel Holgado
|CFMOTO Inde Aspar Team
|+8.126
|10
|6
|Ivan Ortola
|QJMOTOR – FRINSA – MSI
|+9.015
|11
|5
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|+11.696
|12
|4
|Barry Baltus
|Fantic Racing Lino Sonego
|+14.240
|13
|3
|Zonta Vd Goorbergh
|RW Idrofoglia Racing GP
|+14.639
|14
|2
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|+14.919
|15
|1
|Tony Arbolino
|Pramac Yamaha Moto2
|+15.626
|16
|–
|Sergio Garcia
|Dynavolt Intact GP
|+17.333
|17
|–
|Alex Escrig
|KLINT Forward Factory Team
|+18.130
|18
|–
|Jorge Navarro
|KLINT Forward Factory Team
|+20.438
|19
|–
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+22.834
|20
|–
|Daniel Muñoz
|Red Bull KTM Ajo
|+26.552
|21
|–
|Nakarin Atiratphuvapat
|Idemitsu Honda Team Asia
|+55.534
|–
|–
|Ayumu Sasaki (rit.)
|RW Idrofoglia Racing GP
|20 Laps
|–
|–
|Izan Guevara (rit.)
|Pramac Yamaha Moto2
|15 Laps
|–
|–
|Celestino Vietti (rit.)
|Sync SpeedRS Team
|12 Laps
|–
|–
|Alonso Lopez (rit.)
|Sync SpeedRS Team
|11 Laps
|–
|–
|Darryn Binder (rit.)
|Italjet Gresini Moto2
|6 Laps
|–
|–
|Yuki Kunii (rit.)
|Idemitsu Honda Team Asia
|0 Laps
|–
|–
|Unai Orradre (rit.)
|QJMOTOR – FRINSA – MSI
|0 Laps
Il GP d’Ungheria 2025 di Moto2 ha quindi confermato David Alonso, capace di imporsi con freddezza in una gara serratissima. Con Moreira e Gonzalez sul podio, si fa sempre più chiara la differenza tra i protagonisti in lotta per il titolo e chi invece fatica a rimanere nel gruppo di testa.