MotoGP 2022: I circuiti scelti dai costruttori per i test privati

I team della classe regina hanno scelto i circuiti dove effettuare i test privati.

Dopo i recenti Test Ufficiali di Jerez è tempo di preparare la stagione MotoGP 2022. La prossima volta che vedremo i piloti della classe regina (QUI la lista completa) in pista sarà in Malesia, per il Test Ufficiale a Sepang in programma il primo fine settimana di febbraio, una settimana dopo saranno impegnati col debutto sul nuovo Mandalika International Street Circuit, in Indonesia.

I costruttori hanno l’opportunità di effettuare ulteriori test durante la stagione su circuiti scelti prima dell’inizio del Campionato. Il Circuito di Jerez – Angel Nieto è presente nella lista dei cinque costruttori chiamati a compiere questa scelta. Aprilia è l’unica casa che non figura nell’elenco perché inizierà il 2022 con le concessioni a disposizione, motivo per cui avrà la possibilità di svolgere più giorni di test in pista.

Le tre case giapponesi (Honda, Suzuki e Yamaha), hanno scelto Motegi come una delle loro piste su cui testare i propri prototipi. Mentre Ducati e KTM hanno optato per i rispettivi circuiti di casa, rispettivamente il Mugello e lo Spielberg. Ducati e Honda hanno scelto il Misano World Circuit Marco Simoncelli come alternativa mentre KTM, Suzuki e Yamaha hanno scelto il MotorLand Aragon.

MotoGP 2022: elenco circuiti per test privati

Segue la lista completa delle piste scelte dai costruttori della classa regina:

Ducati: Mugello, Jerez, Misano

Honda: Motegi, Jerez, Misano

KTM: Spielberg, Jerez, Aragon

Suzuki: Motegi, Jerez, Aragon

Yamaha: Motegi, Jerez, Aragon

