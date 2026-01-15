MotoGP 2026: elenco capotecnici divisi per team e pilota

MotoGP 2026, conferme e novità: ecco tutte le coppie pilota-capotecnico dei team ufficiali e satellite.

Marc Marquez e Marco Rigamonti
Non solo i cambiamenti tra i piloti influenzano la griglia della MotoGP. Anche il capotecnico ha un ruolo fondamentale per i piloti e per le squadre del Motomondiale.

In vista del 2026, il paddock MotoGP presenterà alcune novità ma anche diverse continuità. Di seguito il quadro completo degli abbinamenti tra piloti e capotecnici per la prossima stagione.

MotoGP 2026: elenco capotecnici per pilota

Ducati

  • Pecco Bagnaia (Ducati GP26): Cristian Gabarrini
  • Marc Márquez (Ducati GP26): Marco Rigamonti

VR46 Racing

  • Fabio Di Giannantonio (Ducati GP26): Massimo Branchini
  • Franco Morbidelli (Ducati GP25): Matteo Flamigni

Gresini Racing

  • Alex Márquez (Ducati GP25): Donatello Giovanotti
  • Fermín Aldeguer (Ducati GP25): Frankie Carchedi

Aprilia Racing

  • Jorge Martín (Aprilia RS-GP26): Daniele Romagnoli
  • Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP26): Francesco Venturato

Trackhouse Aprilia

  • Raúl Fernández (Aprilia RS-GP26): Noe Herrera
  • Ai Ogura (Aprilia RS-GP26): Giovanni Mattarollo

Honda HRC

  • Luca Marini (Honda RC213V): Christian Pupulin
  • Joan Mir (Honda RC213V): Santi Hernández

LCR Honda

  • Johann Zarco (Honda RC213V): David García
  • Diogo Moreira (Honda RC213V): Klaus Nöhles

Yamaha

  • Fabio Quartararo (Yamaha M1): Diego Gubellini
  • Alex Rins (Yamaha M1): David Muñoz

Pramac Racing

  • Toprak Razgatlıoglu (Yamaha M1): Alberto Giribuola
  • Jack Miller (Yamaha M1): Giacomo Guidotti

KTM Factory Racing

  • Brad Binder (KTM RC16): Phil Marron
  • Pedro Acosta (KTM RC16): Paul Trevathan

KTM Tech3

  • Enea Bastianini (KTM RC16): Andrés Madrid
  • Maverick Viñales (KTM RC16): José Manuel Cazeaux

