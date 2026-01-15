MotoGP 2026: elenco capotecnici divisi per team e pilota

Non solo i cambiamenti tra i piloti influenzano la griglia della MotoGP. Anche il capotecnico ha un ruolo fondamentale per i piloti e per le squadre del Motomondiale.
In vista del 2026, il paddock MotoGP presenterà alcune novità ma anche diverse continuità. Di seguito il quadro completo degli abbinamenti tra piloti e capotecnici per la prossima stagione.
MotoGP 2026: elenco capotecnici per pilota
Ducati
- Pecco Bagnaia (Ducati GP26): Cristian Gabarrini
- Marc Márquez (Ducati GP26): Marco Rigamonti
VR46 Racing
- Fabio Di Giannantonio (Ducati GP26): Massimo Branchini
- Franco Morbidelli (Ducati GP25): Matteo Flamigni
Gresini Racing
- Alex Márquez (Ducati GP25): Donatello Giovanotti
- Fermín Aldeguer (Ducati GP25): Frankie Carchedi
Aprilia Racing
- Jorge Martín (Aprilia RS-GP26): Daniele Romagnoli
- Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP26): Francesco Venturato
Trackhouse Aprilia
- Raúl Fernández (Aprilia RS-GP26): Noe Herrera
- Ai Ogura (Aprilia RS-GP26): Giovanni Mattarollo
Honda HRC
- Luca Marini (Honda RC213V): Christian Pupulin
- Joan Mir (Honda RC213V): Santi Hernández
LCR Honda
- Johann Zarco (Honda RC213V): David García
- Diogo Moreira (Honda RC213V): Klaus Nöhles
Yamaha
- Fabio Quartararo (Yamaha M1): Diego Gubellini
- Alex Rins (Yamaha M1): David Muñoz
Pramac Racing
- Toprak Razgatlıoglu (Yamaha M1): Alberto Giribuola
- Jack Miller (Yamaha M1): Giacomo Guidotti
KTM Factory Racing
- Brad Binder (KTM RC16): Phil Marron
- Pedro Acosta (KTM RC16): Paul Trevathan
KTM Tech3
- Enea Bastianini (KTM RC16): Andrés Madrid
- Maverick Viñales (KTM RC16): José Manuel Cazeaux