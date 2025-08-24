Il Gran Premio d’Ungheria 2025 ha visto per l’ennesima volta il dominio di Marc Marquez, che al Balaton Park ha conquistato la sua 14ª vittoria consecutiva, firmando la sesta doppietta stagionale tra Sprint e gara lunga. Sul podio, insieme al pilota della Ducati Lenovo, sono saliti Pedro Acosta con la KTM e Marco Bezzecchi con l’Aprilia, regalando tre marchi diversi nelle prime tre posizioni.
La partenza ha visto Marco Bezzecchi sorprendere tutti prendendo la testa alla prima curva, approfittando di un piccolo errore di Marquez. Il leader del mondiale, però, ha subito reagito: dopo aver sorpassato Morbidelli, si è rimesso in caccia di Bezzecchi, superandolo definitivamente all’ottavo giro.
Da quel momento, la gara è stata in controllo per Marquez, che ha costruito un margine solido sugli inseguitori. Alle sue spalle, il grande protagonista è stato Pedro Acosta, che dopo un weekend difficile tra qualifiche e Sprint ha trovato ritmo e velocità, superando Morbidelli e poi Bezzecchi per conquistare il secondo posto.
Jorge Martin ha firmato una rimonta notevole, risalendo fino alla quarta posizione dopo essere partito 16°, mentre Luca Marini ha completato la top five con un sorpasso deciso su Morbidelli.
Gara in salita per Francesco Bagnaia, partito 15° e subito in rimonta, ma frenato da una long lap penalty che lo ha relegato al nono posto. Penalità anche per Fabio Quartararo, decimo al traguardo, colpevole del contatto in Sprint.
Tra i ritirati spiccano Enea Bastianini, scivolato al primo giro, e Johann Zarco, finito a terra per un errore personale. Incidenti anche per Jack Miller, Raul Fernandez e Joan Mir, che non hanno visto la bandiera a scacchi.
Il successo di Marquez, il 14° consecutivo, lo porta a livelli storici, ribadendo il suo dominio assoluto. La gara ungherese ha però mostrato anche segnali importanti: la crescita di Pedro Acosta, finalmente sul podio dopo un fine settimana complicato, e la consistenza di Bezzecchi, che con l’Aprilia resta uno dei più pericolosi avversari.
Più indietro, Aprilia ha confermato competitività con Martin, mentre Honda ha trovato un raggio di luce con Marini. Per Ducati, invece, la gara è stata dolceamara: vittoria di Marquez ma nuovo passo falso per Bagnaia.
MotoGP GP Ungheria 2025: ordine di arrivo
|Pos
|Pilota
|Team
|Gap/Tempo
|1
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|42:37.680
|2
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|+4.314
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+7.488
|4
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|+11.069
|5
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|+11.904
|6
|Franco Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+12.608
|7
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|+12.902
|8
|Pol Espargaro
|Red Bull KTM Tech3
|+14.015
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|+14.854
|10
|Fabio Quartararo
|Yamaha Monster Energy
|+15.473
|11
|Ai Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+18.112
|12
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha
|+19.021
|13
|Alex Rins
|Yamaha Monster Energy
|+22.861
|14
|Alex Marquez
|Gresini Racing MotoGP
|+25.938
|15
|Fabio Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+26.262
|16
|Fermin Aldeguer
|Gresini Racing MotoGP
|+55.239
|–
|Johann Zarco (rit.)
|Honda LCR Castrol
|–
|–
|Jack Miller (rit.)
|Prima Pramac Yamaha
|–
|–
|Raul Fernandez (rit.)
|Trackhouse MotoGP Team
|–
|–
|Joan Mir (rit.)
|Honda HRC Castrol
|–
|–
|Enea Bastianini (rit.)
|KTM Tech3
|–
Il GP d’Ungheria 2025 di MotoGP ha consegnato un’altra perla a Marc Marquez, capace di imporsi con autorità in una corsa che ha segnato il debutto della MotoGP al Balaton Park. Con Acosta e Bezzecchi sul podio, la lotta per le piazze d’onore si fa sempre più interessante, mentre Marquez è ormai avviato a un campionato da dominatore assoluto.
