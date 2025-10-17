Tutti gli orari MotoGP in Australia su TV8, Sky e Now. Segnatevi l’appuntamento per seguire su TV8 le qualifiche e la Sprint sabato 18 ottobre e la gara domenica 19 ottobre.
La MotoGP approda a Phillip Island per uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2025. Il Gran Premio d’Australia, in programma nel weekend del 18-19 ottobre, si preannuncia come uno dei più spettacolari dell’anno. Con Marc Marquez costretto a saltare le prossime due gare per infortunio, i piloti di Ducati, Aprilia, KTM e Yamaha avranno l’occasione di brillare su un circuito che, storicamente, premia i coraggiosi e chi sa gestire bene le variabili meteo.
Phillip Island: un tracciato iconico per il motomondiale
Il circuito di Phillip Island, lungo 4,4 km e composto da 12 curve (7 a sinistra e 5 a destra), è uno dei preferiti dai piloti. Adagiato sullo sfondo dell’oceano, è famoso per le sue velocità elevate, i cambi di direzione rapidi e il meteo imprevedibile, spesso condizionato da vento e improvvisi scrosci di pioggia.
La gara australiana ha sempre regalato emozioni forti: dalla storica tripletta di Casey Stoner al dominio di Jorge Lorenzo, passando per le sfide corpo a corpo tra Valentino Rossi e Marquez. Tutti ingredienti che rendono Phillip Island un appuntamento da non perdere.
Orari MotoGP Australia 2025 TV8
sabato 18 ottobre LIVE
- Ore 01:50 Qualifiche MotoGP
- Ore 02:45 Post Qualifiche MotoGP
- Ore 03:40 Qualifiche Moto3
- Ore 04:45 Qualifiche Moto2
- Ore 05:30 Paddock Pre Sprint MotoGP
- Ore 06:00 Sprint MotoGP
- Ore 06:45 Paddock Post Sprint MotoGP
- Ore 13:00 Replica Sprint MotoGP DIFFERITA
domenica 19 ottobre DIFFERITA
- Ore 10:30 Paddock Pre Gara Moto3
- Ore 11:00 Gara Moto3
- Ore 12:00 Paddock Pre Gara Moto2
- Ore 12:15 Gara Moto2
- Ore 13:15 Paddock Post Gara Moto2
- Ore 13:30 Grid
- Ore 14:00 Gara MotoGP
Orari MotoGP Australia 2025 Sky e NOW
Notte venerdì 17 – sabato 18 ottobre
- Ore 23.35: Moto3 – prove libere 2
- Ore 24.20: Moto2 – prove libere 2
- Ore 1.05: MotoGP – prove libere 2
- Ore 1.45: MotoGP – qualifiche
- Ore 2.40: paddock live
- Ore 3.45: Moto3 – qualifiche
- Ore 4.40: Moto2 – qualifiche
- Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race
- Ore 6.00: MotoGP – Sprint
- Ore 6.45: Paddock Live Show
- Ore 7.30: Talent Time
Notte sabato 18 – domenica 19 ottobre
- Ore 24.35: MotoGP – warm up
- Ore 1.00: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 1.30: Paddock Live
- Ore 2.00: Moto3 gara
- Ore 3.00: Paddock Live
- Ore 3.15: Moto2 – gara
- Ore 4.15: Paddock Live
- Ore 4.30: Grid
- Ore 5.00: MotoGP – gara (repliche alle 8 e alle 16)
- Ore 6.00: Zona Rossa
- Ore 7.00: Race Anatomy MotoGP
