Dopo la consacrazione di Marc Márquez campione del mondo 2025 a Motegi, la MotoGP torna subito in pista per il GP d’Indonesia. Il circuito di Mandalika sarà teatro di un weekend intenso, con Francesco Bagnaia chiamato a confermare la rinascita vista in Giappone, dove ha conquistato pole, Sprint e gara.
Il Mondiale è matematicamente chiuso, ma non mancano i motivi di interesse: dal duello per il secondo posto tra Alex Márquez e lo stesso Bagnaia, alla sfida Aprilia che riparte con Marco Bezzecchi dopo il crash di Jorge Martin in Giappone, fino alle ambizioni di Joan Mir, reduce dal primo podio Honda dal 2021.
Il GP d’Indonesia MotoGP 2025 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su SkyGo e NOW. Su TV8 saranno proposte in chiaro le qualifiche e la Sprint del sabato in diretta, mentre le tre gare della domenica saranno trasmesse in differita.
Il circuito di Mandalika
Il Pertamina Mandalika International Circuit, inaugurato nel 2021, si trova sull’isola di Lombok. È lungo 4,3 km, con 17 curve (6 a sinistra e 11 a destra) ed è immerso in scenari tropicali spettacolari. La pista, che ha ospitato per la prima volta la MotoGP nel 2022, è diventata un appuntamento fisso del calendario e uno degli eventi più suggestivi del campionato.
Orari GP d’Indonesia 2025 su Sky Sport MotoGP e NOW in diretta
Venerdì 3 ottobre
- 03:00 – Moto3 Prove Libere 1
- 03:50 – Moto2 Prove Libere 1
- 04:45 – MotoGP Prove Libere 1
- 07:15 – Moto3 Prove 1
- 08:05 – Moto2 Prove 1
- 09:00 – MotoGP Prove
Sabato 4 ottobre
- 02:40 – Moto3 Prove 2
- 03:25 – Moto2 Prove 2
- 04:10 – MotoGP Prove Libere 2
- 04:50 – MotoGP Qualifiche Q1
- 05:15 – MotoGP Qualifiche Q2
- 06:50 – Moto3 Qualifiche Q1
- 07:15 – Moto3 Qualifiche Q2
- 07:45 – Moto2 Qualifiche Q1
- 08:10 – Moto2 Qualifiche Q2
- 09:00 – MotoGP Sprint (13 giri)
Domenica 5 ottobre
- 04:40 – MotoGP Warm-Up
- 06:00 – Gara Moto3
- 07:15 – Gara Moto2
- 09:00 – Gara MotoGP (24 giri)
Orari TV8 GP d’Indonesia 2025 TV8 (in chiaro)
Sabato 4 ottobre – diretta
- 04:50 – Qualifiche MotoGP Q1
- 05:15 – Qualifiche MotoGP Q2
- 06:50 – Qualifiche Moto3 Q1
- 07:15 – Qualifiche Moto3 Q2
- 07:45 – Qualifiche Moto2 Q1
- 08:10 – Qualifiche Moto2 Q2
- 09:00 – Sprint MotoGP (13 giri)
Domenica 5 ottobre – differita
- 11:00 – Gara Moto3
- 12:20 – Gara Moto2
- 14:00 – Gara MotoGP
