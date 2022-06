Orari MotoGP TV8 Olanda 2022 con le dirette su Sky e NOW

Ecco gli orari per vedere la MotoGP su TV8 oggi per il GP d’Olanda 2022. Domenica 26 alle ore 14 all’11esimo gran premio della stagione del Motomondiale, l’ultimo prima della pausa estiva.

Fabio Quartararo è in testa al Mondiale e proprio ad Assen potrebbe allungare ulteriomente sul gruppetto degli inseguitori. Qui la classifica MotoGP piloti, marche e team. Il weekend di gare andrà in onda in diretta su Sky Sport MotoGP e sull’app Now, mentre come sempre TV8 trasmetterà le sintesi delle qualifiche e le differite delle gare.

Orari TV8 oggi MotoGP Olanda 2022 in chiaro



Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio d’Olanda in differita, in chiaro e gratis. Occasione ghiotta, perché siamo all’ultimo GP prima della pausa

Sabato 25 giugno

Ore 15:30: sintesi qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 26 giugno

Ore 14:15: gara Moto3

Ore 15:30: gare Moto2

Ore 17:15: gara MotoGP

Orari SKY MotoGP Olanda in diretta SKY e NOW



Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Assen in Olanda, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Giovedì 23 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: Conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 24 giugno

Ore 8.55: Prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock live

Ore 13: Paddock live

Ore 13.10: Prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: Prove libere 2 Moto2

Ore 16: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 25 giugno

Ore 8.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Qualifiche Moto3

Ore 13.30: Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: Qualifiche MotoGP

Ore 15.10: Qualifiche Moto2

Ore 16.10: Moto E – Race 1

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Talent Time

Ore 17.30: Conferenza stampa qualifiche (differita)

Domenica 26 giugno

Ore 8.55: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Ore 17: Moto E – Race 2 (differita)

—–

