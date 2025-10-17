Motorsport, SBK

Toprak Razgatlıoglu in piega su BMW R1000RR del team ROKiT durante il campionato SBK

Orari SBK Jerez 2025 live su TV8, SKY e NOW

Orari SBK Jerez 2025 su TV8, Sky e NOW: programmazione e calendario del round finale con la sfida per il titolo mondiale tra Razgatlioglu e Bulega.

Tutti gli orari SBK Jerez 2025 per seguire su TV8, Sky e Now il round finale del Mondiale SBK sul Circuito Angel Nieto in Spagna sabato 18 Ottobre e domenica 19 Ottobre.

Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si giocheranno il titolo mondiale nell’ultimo, attesissimo round dell’anno. Dopo l’Estoril, il turco della BMW arriva in Spagna in classifica SBK con 580 punti, 39 in più del ducatista, ancora matematicamente in corsa per il titolo. Qui tutte le combinazioni che servono a Razgatlioglu per vincere il titolo, qui invece cosa dovrà fare Bulega per aggiudicarsi il mondiale.

Un weekend da non perdere, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8, con copertura anche su NOW.

Programma completo del weekend SBK Jerez 2025

Circuito de Jerez – Ángel Nieto | Round finale del WorldSBK 2025

Venerdì 17 ottobre

  • 10:35 – Prove Libere 1
  • 15:00 – Prove Libere 2

Sabato 18 ottobre

  • 09:00 – Prove Libere 3
  • 11:00 – Superpole
  • 14:00Gara 1

Domenica 19 ottobre

  • 09:15 – Warm Up
  • 11:00Superpole Race
  • 14:00Gara 2

Orari SBK Jerez 2025 su TV8 (in chiaro)

Sabato 18 ottobre – LIVE

  • Ore 13:45 Pre Race1
  • Ore 14:00 Race1
  • Ore 14:35 Post Race1

Domenica 19 ottobre – DIFFERITA

  • Ore 15:00 Pre Tissot SuperPole Race
  • Ore 15:15 Tissot SuperPole Race
  • Ore 15:35 Post Tissot SuperPole Race
  • Ore 16:00 Pre Race2
  • Ore 16:15 Race2
  • Ore 16:50 Post Race2

Orari SBK Jerez 2025 su Sky e NOW

Sabato 18 ottobre

  • 10:55Superpole
  • 12:40 – Supersport 300 – Gara 1
  • 13:45 – Pre Superbike
  • 14:00SBK Gara 1
  • 14:35 – Post gara
  • 15:10 – Supersport – Gara 1

Domenica 19 ottobre

  • 10:45 – Pre gara
  • 11:00SBK – Superpole Race
  • 11:15 – Post gara
  • 12:40 – Supersport 300 – Gara 2
  • 13:45 – Pre Superbike
  • 14:00SBK – Gara 2
  • 14:35 – Post gara
  • 15:10 – Supersport – Gara 2

Razgatlioglu vs Bulega: l’ultimo duello

Il weekend di Jerez 2025 chiude una stagione spettacolare, con Toprak Razgatlioglu (BMW) e Nicolò Bulega (Ducati) divisi da meno di 40 punti e 62 ancora in palio tra le due gare lunghe e la Superpole Race.

Per il turco basteranno 24 punti per assicurarsi matematicamente il titolo, ma Bulega cercherà il tutto per tutto con una Ducati in netta crescita nelle ultime uscite.

Tutte le combinazioni possibili a Jerez

Scenario BulegaPunti Bulega (max)Punti minimi di Razgatlioglu per restare campioneNote
Vince tutte e 3 le gare6224 (pari: vince Toprak per più vittorie) / 23 per perdereSolo se Toprak fuori dalla top-5 in entrambe le lunghe
Due vittorie (Race 1 e Race 2), nessun punto in Superpole50≤11Bulega deve sperare in un ritiro o in un weekend negativo di Toprak
Primo e secondo posto + punti Superpole (es. 25+20+4)~49≤10Anche un 6° posto di Toprak in una lunga basterebbe per tenerlo davanti
3 secondi posti48≤8Improbabile che basti, servirebbe Toprak fuori dai punti
Primo posto + podio + top-545≤6Serve un Toprak 10° o peggio in entrambe le gare
Secondo posto + 3° + 4°~40≤1Solo con un Toprak disastroso e zero punti
Meno di 40 punti totali<40Razgatlioglu campione anche a 0 punti

NB: Orari programma ufficiale gare confermato, orari tv da confermare.

