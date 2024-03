Orari Superbike Barcellona 2024: GP di Catalunya in diretta su SKY, NOW e TV8

Tutti gli Orari TV Superbike Barcellona 2024 per seguire in diretta ed in differita il Gran Premio di Catalunya che si corre domenica 24 marzo.

Il Circuit de Barcelona-Catalunya si appresta a essere il teatro del secondo appuntamento del Campionato del Mondo Superbike 2024, promettendo sfide e sorprese come sempre. Il 2024 si prospetta un anno ricco di colpi di scena, iniziando con un’ottima performance da parte di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che ha debuttato vincendo la sua prima gara nel WorldSBK e infrangendo il record della pista nei test di Barcellona.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), in testa al campionato dopo una doppietta in Australia (Superpole Race e Gara2), si trova a dover difendere la sua posizione da Bulega, che trova la pista catalana particolarmente favorevole. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e Andrea Iannone (Team GoEleven) puntano entrambi a lasciare il segno, mentre Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) cerca riscatto dopo un problema tecnico in Australia.

Nonostante un avvio di stagione senza vittorie, Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) rimane uno dei favoriti, forte del suo passato dominante a Barcellona. Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) si propone per un riscatto dopo un inizio di stagione difficile, mentre altri piloti come Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) e Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) si preparano a lottare per posizioni di rilievo.

La griglia si arricchisce di competitività con la presenza di piloti come Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), e Scott Redding (Bonovo Action BMW), tutti in cerca di un importante passo avanti nelle derivate dalla serie.

Orari TV8 Superbike Barcellona 2024

Il Gran Premio di Catalunya sarà trasmesso in anche su TV8 con seguenti orari.

Sabato 23 marzo

Ore 17.45: Superbike – Gara 1 (differita)

Domenica 24 marzo

Ore 11.00: Superbike – Superpole Race

Ore 16.15: Superbike – Gara 2 (differita)

Orari SKY e NOW Superbike Barcellona 2024

Le prove libere, le qualifiche e le gare saranno visibili su Sky Sport Arena e Sky Sport Max e NOW secondo i seguenti orari:

Venerdì 22 marzo (Sky Sport Arena)

Ore 10.15: Superbike – Prove libere 1

Ore 14.05: Supersport 300: Superpole

Ore 14.55: Superbike – Prove libere 2

Ore 15.55: Supersport – Superpole

Sabato 23 marzo (Sky Sport Max)

Ore 10.55: Superbike – Superpole

Ore 12.40: Supersport 300 – Race 1

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14.00: Superbike – Race 1

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport – Race

Domenica 24 marzo (Sky Sport Max)

Ore 10.45: pre gara

Ore 11.00: Superbike – Superpole Race

Ore 11.15: post gara

Ore 12.40: Supersport 300 – Race 2

Ore 13.45: pre Superbike

Ore 14.00: Superbike – Race 2

Ore 14.35: post gara

Ore 15.10: Supersport 300 – Race 2

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD