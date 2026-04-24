Informazioni chiave:
- La MotoGP torna in Europa con il Gran Premio di Spagna 2026, quarto round del mondiale, in programma a Jerez.
- TV8 trasmette in diretta il GP di Spagna sabato 25 aprile dalle 10:50 e domenica 26 aprile dalle 10:00.
- La gara MotoGP parte domenica alle 14:00 sul Circuito de Jerez-Ángel Nieto, tracciato da 4,42 km con 13 curve.
MotoGP Spagna 2026, gli orari TV8 del weekend di Jerez
Il Gran Premio di Spagna 2026 segna il ritorno della MotoGP in Europa e riporta il mondiale sullo storico Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Per chi segue il weekend in chiaro, il riferimento è TV8, che trasmette in diretta tutto il weekend di gare sabato 25 e domenica 26 aprile.
Indice dei contenuti
Le caratteristiche tecniche del circuito rendono Jerez un banco di prova molto chiaro
Il circuito ha ospitato il suo primo GP nel 1987 ed è rimasto da allora uno dei punti di riferimento del Motomondiale. Il Circuito de Jerez-Ángel Nieto misura 4,42 km e presenta 13 curve, di cui 8 a destra e 5 a sinistra. Il rettilineo più lungo è di 607 metri, una misura che conferma come la pista non sia costruita per esaltare soltanto la velocità massima, ma soprattutto la qualità del ritmo complessivo.
Nel weekend 2026, la gara della top class è prevista su 25 giri per una distanza totale di 110,58 km. Moto2 correrà su 21 giri, mentre Moto3 ne percorrerà 19.
Perché Jerez conta così tanto nella lettura della stagione
Il GP di Spagna è spesso uno dei weekend più significativi della prima metà dell’anno perché arriva in una fase in cui i valori iniziano a stabilizzarsi. Jerez è una pista che richiede ingresso preciso, percorrenza pulita e trazione efficace in uscita, quindi mette in luce in modo abbastanza netto pregi e limiti del pacchetto moto-pilota.
Sabato 25 aprile Live su TV8
- Ore 10:50 Qualifiche MGP
- Ore 11:45 Paddock Post Qualifiche MGP
- Ore 12:30 Paddock Pre Qualifiche Moto3
- Ore 12:50 Qualifiche Moto3
- Ore 13:45 Qualifiche Moto2
- Ore 14:30 Paddock Pre Sprint MGP
- Ore 15:00 Sprint MGP
- Ore 15:45 Paddock Post Sprint MGP
Domenica 26 aprile Live su TV8
- Ore 10:00 Fan Parade
- Ore 10:30 Paddock Live Moto3
- Ore 11:00 Gara Moto3
- Ore 12:00 Paddock Live Moto2
- Ore 12:15 Gara Moto2
- Ore 13:15 Paddock Live Gara
- Ore 13:30 Grid
- Ore 14:00 Gara MotoGP
- Ore 15:00 Zona Rossa