Anet Mlcakova (Anet MLČÁKOVÁ) è la bellissima fidanzata di Nicolò Canepa, pilota italiano che ha corso in MotoGp, vincitore della Superstock 1000 FIM Cup nel 2007 e campione del mondo Endurance nel 2017. È stato il primo pilota italiano a vincere il campionato mondiale Endurance ed il primo pilota italiano a vincere il Bol d’Or (nel 2017).

La biondissima Anet, che ha un profilo Instagram seguitissimo, è fidanzatissima con il pilota genovese ed i due sono inseparabili dentro e fuori dal Paddock. Lei aveva lavorato come Ombrellina per diverse squadre e per diversi brand, quindi come Monster Girl per il noto marchio di bevanda energetica.

Chi è Anet Mlcakova

Qui alcuni scatti di Anet Mlcakova dal paddock e dalla pit lane del Campionato del Mondo MotoGP e MotoE 2019.