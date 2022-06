Marielle Tjalsma: l’ombrellina del Motomondiale su Instagram

Oggi parliamo di Marielle Tjalsma, volto noto nel Paddock del Motomondiale in quanto nell’ultima stagione ha lavorato come Paddock Girls per vari brand e nel team Petronas SRT Yamaha al fianco dei piloti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Da quanto ci risulta, Marielle sarebbe fidanzata di Alberto Giribuola, del Team Gresini Racing MotoGP.

Il suo profilo Instagram @marielletxx non gli rende giustizia, poiché vista la sua bellezza, meriterebbe un numero di followers assolutamente superiore agli attuali 8.600. Tuttavia siamo certi che il numero dei suoi fan crescerà progressivamente.

Marielle Tjalsma

