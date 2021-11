Le avete cercate, oggi siamo in grado di farvi vedere le bellissime Monster Girls.

La Paddock Girls sono finalmente tornate. Nel Gran Premio di Algarve che si è corso ieri sul circuito in Portogallo di sono infatti riviste le attesissime ombrelline. Tuttavia la pandemia aveva costretto il team del Motomondiale a ridurre il numero delle persone presenti in ogni circuito. Da qui l’esclusione delle sexy ragazze che da sempre colorano il paddock dei circuiti mondiali.

Ma da ora in avanti, pian piano le rivedremo in pianta stabile in ogni circuito, seppur con la mascherina. Il prossimo appuntamento con le Paddock Girls è quindi fissato per il Gran Premio della Comunitat Valenciana in programma il 14 novembre sul circuito di Valencia che, come di consueto, chiude la stagione.

Paddock Girls Portogallo 2021 Gallery Ombrelline

La nostra galleria fotografica delle Paddock Girls e Monster Girls del GP di Algarve.

























