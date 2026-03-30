- Giacomo Agostini detiene il record assoluto di vittorie nel Motomondiale con 122 GP vinti in tutte le classi, 15 titoli mondiali (8 in 500cc + 7 in 350cc) e 20 vittorie consecutive nella 500cc tra il 1968 e il 1969.
- In classe 500cc/MotoGP Valentino Rossi è il più vincente con 89 successi in 372 gare. Marc Marquez ha il tasso di vittoria più alto tra i moderni (35%) e detiene 7 titoli MotoGP e 74 pole position.
- Nel 2026 Marco Bezzecchi (Aprilia) ha eguagliato il record MotoGP di 5 vittorie consecutive e stabilito il nuovo record di 120 giri consecutivi in testa alla gara.
Il Campionato del Mondo di motociclismo è la competizione a due ruote più longeva al mondo: la prima edizione risale al 1949.
In oltre settant’anni di storia, alcuni record sembrano destinati a resistere a lungo, come i 122 Gran Premi vinti da Giacomo Agostini in tutte le classi o le 20 vittorie consecutive dello stesso pilota nella 500cc tra il 1968 e il 1969. Altri, come il record di vittorie in stagione o le strisce recenti, continuano ad aggiornarsi ogni anno.
Chi ha vinto più Gran Premi in assoluto nel Motomondiale?
Giacomo Agostini è il pilota con più vittorie di sempre nel Motomondiale considerando tutte le classi: 122 Gran Premi vinti tra il 1965 e il 1976, tra 350cc e 500cc, quasi tutti con MV Agusta.
Al secondo posto nella classifica generale si trova Valentino Rossi con 115 vittorie complessive distribuite tra le classi 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP, nell’arco di una carriera durata dal 1996 al 2021. Ángel Nieto (Spagna) e Marc Marquez seguono intorno a quota 90, con Marquez che a inizio 2026 aveva totalizzato 90 vittorie in tutte le classi secondo i dati disponibili.
Chi ha vinto più Gran Premi in classe 500cc e MotoGP?
Considerando solo la classe regina del Motomondiale (500cc dal 1949 al 2001, MotoGP dal 2002 in poi), il record appartiene a Valentino Rossi con 89 vittorie ottenute tra il 2000 e il 2017 in 372 gare disputate, un tasso di successo del 24%.
Al secondo posto Marc Marquez con 73 vittorie a inizio 2026 in 207 gare, un tasso del 35%. Terzo Giacomo Agostini con 68 vittorie ottenute in soli 120 Gran Premi, con un tasso di successo superiore al 56%.
Chi ha vinto più titoli mondiali in classe 500cc e MotoGP?
Giacomo Agostini guida con 8 titoli nella classe regina: 7 consecutivi tra il 1966 e il 1972 con MV Agusta, più l’ottavo nel 1975 con Yamaha. Valentino Rossi e Marc Marquez seguono a pari merito con 7 campionati vinti.
Rossi ha conquistato i suoi tra il 2001 e il 2009 su Honda e Yamaha; Marquez ha vinto dal 2013, con sei dei suoi titoli nei primi sette anni di carriera in MotoGP e il settimo nel 2025 dopo una pausa di sei stagioni. Mick Doohan ha vinto cinque titoli consecutivi tra il 1994 e il 1998 su Honda.
Chi ha vinto più titoli in tutte le categorie del Motomondiale?
Giacomo Agostini detiene il primato assoluto con 15 titoli mondiali: 8 in 500cc e 7 in 350cc. Al secondo posto Ángel Nieto con 13 titoli (12+1, come amava dire lui per scaramanzia): 7 nella 125cc e 6 nella 50cc.
A quota 9 si trovano Carlo Ubbiali, Mike Hailwood e Valentino Rossi. Rossi è l’unico pilota della storia ad aver vinto il titolo mondiale in quattro categorie diverse: 125cc (1997), 250cc (1999), 500cc (2001) e MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009).
Chi detiene il record di vittorie consecutive nel Motomondiale?
Il record assoluto di vittorie consecutive nella classe 500cc appartiene a Giacomo Agostini: 20 Gran Premi vinti di fila tra il GP di Germania del 1968 e il GP d’Ulster del 1969. In quello stesso biennio, Agostini vinse tutte le gare a cui partecipò nelle due stagioni: la serie si interruppe solo perché il team boicottò il Gran Premio delle Nazioni 1969, lasciando vincere Alberto Pagani su LinTo. Nell’era moderna (dal 1977 in poi, con il cambio di regolamenti tecnici), il record nella classe 500cc/MotoGP è di Marc Marquez: 10 vittorie consecutive nella stagione 2014, dalla prima gara in Qatar fino al GP di Spagna, prima di fermarsi con un quarto posto a Brno.
Nella sola era MotoGP (dal 2002), Marquez condivide il record di 5 vittorie consecutive con Valentino Rossi. Nel 2026 Marco Bezzecchi ha raggiunto questa quota con le cinque vittorie consecutive con Aprilia, portando la striscia a partire da Valencia 2025 fino al GP delle Americhe di Austin. Bezzecchi ha anche stabilito il nuovo record dell’era moderna di giri consecutivi in testa alla gara con 120, superando i 103 di Jorge Lorenzo tra il GP di Spagna e il GP di Catalunya nel 2015.
Chi ha vinto più Gran Premi in una singola stagione?
Nell’era MotoGP il record è di Marc Marquez: 13 vittorie su 18 Gran Premi nella stagione 2014. Nella storia della classe 500cc, Giacomo Agostini vinse tutte le gare disputate in tre stagioni consecutive (1968, 1969 e 1970), con 10 vittorie per anno.
Nella stagione 1997, Mick Doohan vinse 12 delle 15 gare in calendario, un tasso dell’80% che rimane tra i più alti nell’era moderna.
Chi ha vinto più Gran Premi per singola categoria?
- 50cc: Ángel Nieto (Spagna)
- 80cc: Jorge Martínez “Aspar” (Spagna)
- 125cc: Ángel Nieto (Spagna), con 62 vittorie
- Moto3 (dal 2012): Romano Fenati (Italia) – il più vincente della categoria nella sua fase attuale
- 250cc: Anton Mang (Germania)
- 350cc: Giacomo Agostini (Italia)
- 500cc/MotoGP: Valentino Rossi (Italia), 89 vittorie
Quali altri record individuali segnano la storia del Motomondiale?
Valentino Rossi è il pilota con più gare disputate in classe 500cc/MotoGP: 372 partenze tra il 2000 e il 2021. Nello stesso periodo ha totalizzato 199 podi, a un solo podio dal risultato simbolico dei 200. Marc Marquez ha il tasso di podi più alto tra i piloti moderni: 126 podi in 207 gare al via della stagione 2026, pari al 60,8%. Marquez detiene anche il primato di pole position nella classe 500cc/MotoGP con 74, davanti alle 58 di Mick Doohan.
Sul piano della velocità pura, il record di velocità massima in gara nella classe MotoGP appartiene a Brad Binder: 366,1 km/h stabiliti con la KTM RC16 al Gran Premio d’Italia 2023 al Mugello. Sul fronte dei punteggi stagionali, Marquez detiene il record assoluto in MotoGP con 545 punti nella stagione 2025 (comprensivi delle gare Sprint), e il precedente primato senza Sprint con 420 punti nel 2019.
Tra i record curiosi, John Surtees rimane l’unico pilota ad aver vinto sia il titolo mondiale di motociclismo sia il campionato mondiale di Formula 1. Valentino Rossi è l’unico ad aver vinto il titolo in quattro diverse categorie del Motomondiale. Il pilota più giovane a vincere un Gran Premio in qualsiasi classe è lo spagnolo Can Öncü, che nel 2018 trionfò nella Moto3 valenciana a soli 15 anni e 115 giorni. Il più anziano vincitore di un Gran Premio è il britannico Arthur Wheeler, che nel 1962 conquistò il GP d’Argentina nella 250cc a 46 anni.