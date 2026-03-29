Il weekend in breve
- Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) vince Gara 1, Superpole Race e Gara 2: decima vittoria consecutiva nella SBK e seconda tripletta stagionale dopo il dominio in Australia.
- Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati) secondo in tutte e tre le gare del weekend: doppietta Ducati confermata per l’intero round.
- Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad) terzo in tutte e tre le manche: terzo podio consecutivo nel WorldSBK per il portoghese, accolto da un pubblico numeroso sulle tribune di casa.
- Gara 2 condizionata da un forte vento e da otto cadute: tra i ritirati Alvaro Bautista, Yari Montella (caduto anche in Gara 1), Tarran Mackenzie, Bahattin Sofuoglu, Alberto Surra, Mattia Rato e Garrett Gerloff. Xavi Vierge è risalito in sella dopo il contatto con Montella, chiudendo 14°.
Nicolò Bulega domina il round portoghese della SBK 2026 all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao, vincendo Gara 1 e Gara 2 – più la Superpole Race della domenica mattina – e portando a dieci la striscia di vittorie consecutive nel Campionato del Mondo Superbike. Il pilota emiliano dell’Aruba.it Racing Ducati guida il Mondiale con 124 punti e 56 di vantaggio sul compagno di squadra Iker Lecuona, secondo classificato in tutte e tre le gare del weekend. Sul terzo gradino del podio in ogni sessione è salito il portoghese Miguel Oliveira su BMW M 1000 RR, applaudito dal pubblico di casa ad ogni giro.
Come è andata Gara 1 del WorldSBK a Portimao?
Bulega parte dalla pole e prende il comando sin dal via. Alle sue spalle Yari Montella (Barni Spark Racing Ducati) e Lecuona nelle primissime fasi, con Alex Lowes (Bimota by Kawasaki) che sorpassa Oliveira in curva 9 al giro 1. Il portoghese risponde al secondo giro in curva 1. Al quinto giro Montella cade in curva 14: Lecuona risale al secondo posto, Oliveira al terzo. Davanti Bulega non lascia spazio: ottava vittoria consecutiva, la 24° in carriera nel WorldSBK, che lo porta a pari merito con Carlos Checa nell’albo d’oro.
Alle spalle del podio, Alex Lowes chiude quarto, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Ducati) quinto nonostante un infortunio al polso. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) è sesto per soli 357 millesimi su Garlett Gerloff (Kawasaki). Axel Bassani (Bimota) ottavo, Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Ducati) nono dopo una caduta in curva 1 al giro 5 e la successiva rimonta, Danilo Petrucci (ROKiT BMW) decimo. Più indietro Lorenzo Baldassarri 11°, Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) 12°.
Come è andata Gara 2 del WorldSBK a Portimao?
Il forte vento rende la Gara 2 molto più movimentata della prima: otto piloti cadono nel corso della corsa, sette dei quali senza portare a termine la gara. Nessuno riporta conseguenze fisiche gravi. Il copione in testa è però identico: Bulega dalla pole, Lecuona che rimonta dopo una partenza non brillante fino al secondo posto, Oliveira terzo per il terzo podio del weekend. Bulega firma il nuovo giro record del circuito nel corso della gara e chiude con la decima vittoria consecutiva, un dato che lo inserisce nel gruppo ristretto di piloti nella storia del WorldSBK ad aver mantenuto una striscia simile.
Quarto posto per Alex Lowes, quinto per Sam Lowes: le prime cinque posizioni ricalcano esattamente l’ordine di Gara 1 e della Superpole Race. Sesto Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven Ducati) in rimonta, settimo Danilo Petrucci (BMW) davanti ad Axel Bassani (Bimota). Andrea Locatelli e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha) completano la top 10. Fuori dai punti Jonathan Rea (Honda HRC), al rientro dopo lo stop per infortunio: 13° posizione finale dopo una gara difficile per il sei volte campione del mondo.
Come cambia la classifica del WorldSBK 2026 dopo Portimao?
Bulega vola a 124 punti con un vantaggio di 56 su Lecuona, ora secondo nella generale. Axel Bassani (Bimota) scende al terzo posto nella classifica assoluta con 68 punti, davanti a Oliveira e Alex Lowes. La Ducati ufficiale ha raccolto il massimo possibile in due round su due, mentre BMW porta punti importanti con Oliveira e Petrucci. Yamaha rimane distante dai vertici. Il prossimo appuntamento del WorldSBK 2026 è ad Assen, nei Paesi Bassi.