AB Yachts al Palma International Boat Show 2026 con AB110

AB Yachts arriva al Palma International Boat Show 2026 con l’AB110, yacht ad alte prestazioni lungo 33,70 metri capace di superare i 43 nodi.

AB Yachts Palma International Boat Show 2026
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Yacht

Informazioni chiave:

  • AB Yachts partecipa al Palma International Boat Show 2026 con l’AB110, modello simbolo del cantiere.
  • Il nuovo AB110 misura 33,70 metri e supera i 43 nodi grazie alla propulsione a tre waterjet.

AB Yachts presenta al Palma International Boat Show 2026 il suo modello iconico: l’AB110, yacht lungo 33,70 metri capace di superare i 43 nodi. In occasione del salone, Next Yacht Group annuncia la nascita di Next Yacht Spain, nuova realtà sviluppata per seguire più da vicino l’area iberica.

AB110 è il modello scelto per rappresentare l’identità del marchio

Al centro della presenza di Palma c’è l’AB110, uno dei modelli più rappresentativi del cantiere. Questo yacht riassume con chiarezza i tratti che hanno costruito la reputazione del marchio: alte prestazioni, forte identità stilistica e una lettura della navigazione molto legata a velocità, comfort e tecnologia. L’AB110 è infatti un vero manifesto della filosofia AB Yachts.

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Le dimensioni e la propulsione dell’AB110 

Dal punto di vista tecnico, l’AB110 misura 33,70 metri di lunghezza e si colloca nella fascia più interessante dello yachting sportivo di lusso. Il dato più distintivo riguarda però la propulsione a tre waterjet, soluzione che permette allo yacht di superare i 43 nodi.

È proprio questo sistema a definire gran parte del carattere dell’imbarcazione. La scelta dei waterjet, oltre a sostenere velocità elevate, si lega alla volontà di mantenere una navigazione molto fluida e coerente con la filosofia di un prodotto pensato per unire prestazioni importanti e alto livello di comfort.

Velocità, comfort e stabilità

L’AB110 si distingue perché non punta solo sulla velocità massima. Lo yacht è una sintesi tra prestazioni elevate, innovazione tecnologica e design distintivo, con una particolare attenzione al mantenimento di comfort e stabilità anche a velocità molto elevate.

Il posizionamento del gruppo 

Con oltre 380 yacht consegnati e 21 in costruzione, Next Yacht Group vanta un approccio che mette al centro personalizzazione, rapporto diretto con l’armatore e sviluppo di esperienze realmente tailor-made.

Le specifiche dell’AB110

  • Evento: Palma International Boat Show 2026, dal 29 aprile al 2 maggio
  • Brand: AB Yachts
  • Gruppo: Next Yacht Group
  • Modello esposto: AB110
  • Lunghezza AB110: 33,70 metri
  • Velocità massima: oltre 43 nodi
  • Propulsione: tre waterjet
  • Riconoscimento: Miglior yacht a motore al mondo 30–40 metri, Boat International World Superyacht Awards 2025

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