Aiata debutta al Fort Lauderdale International Boat Show 2025, presentando il Wayfinder 38 nelle versioni Cabin e Suntop. In parallelo, annuncia un accordo di concessionaria con Marine Connection, storico rivenditore con sette sedi in Florida. Progettato da Jarkko Jämsén (Navia Design), il Wayfinder 38 unisce design contemporaneo e architettura modulare per un’esperienza di navigazione flessibile e personalizzabile.
Wayfinder 38: modularità e design per un’esperienza su misura
Fulcro della presenza americana di Aiata è il Wayfinder 38, un walkaround di 38 piedi progettato per adattarsi alle diverse esigenze degli armatori. Disegnato dal pluripremiato Jarkko Jämsén di Navia Design, il Wayfinder 38 è la sintesi di stile contemporaneo, ingegneria avanzata e funzionalità dinamica.
Con una lunghezza fuori tutto di 11,57 metri e una larghezza di 3,49 metri, il modello si distingue per le linee tese e proporzioni eleganti, ma anche per la sua struttura modulare unica nel segmento. L’imbarcazione è disponibile in tre versioni:
- Cabin, pensata per la crociera e le uscite prolungate;
- Suntop, ideale per la vita all’aperto e l’intrattenimento;
- Fishing, dedicata agli appassionati di pesca sportiva.
Durante il Fort Lauderdale Boat Show, i visitatori potranno ammirare le configurazioni Cabin e Suntop, che rappresentano due anime complementari del progetto: la prima, più orientata al comfort e alla protezione; la seconda, perfetta per godere della libertà del mare sotto il sole della Florida.
Architettura modulare: il cuore del progetto
La vera forza del Wayfinder 38 risiede nella sua architettura modulare, sviluppata “dalla chiglia in su” per garantire un livello di flessibilità senza precedenti. Ogni elemento — dal layout di coperta alle sedute, dai prendisole ai moduli funzionali — può essere riconfigurato per adattarsi al modo di vivere il mare dell’armatore.
Questa filosofia progettuale trasforma lo yacht in una piattaforma evolutiva, capace di mutare nel tempo insieme alle esigenze del suo proprietario: crociere giornaliere, battute di pesca, giornate di sport acquatici o weekend di relax diventano esperienze facilmente personalizzabili.
Design scandinavo, spirito internazionale
Il tocco del designer finlandese Jarkko Jämsén, fondatore di Navia Design, conferisce al Wayfinder 38 un’identità chiara e riconoscibile. Il suo approccio si basa su funzionalità intelligente, minimalismo e attenzione ai dettagli, elementi che danno vita a un’imbarcazione tanto elegante quanto efficiente.
Le linee esterne, pulite e bilanciate, riflettono un’estetica nordica ma con respiro globale, mentre gli spazi di coperta esprimono versatilità e convivialità. Ogni superficie è progettata per massimizzare la fruibilità, mantenendo al contempo un forte legame visivo con l’ambiente marino circostante.
