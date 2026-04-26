Informazioni chiave:
- Aiata partecipa per il secondo anno consecutivo al Palma International Boat Show 2026, in programma dal 29 aprile al 2 maggio alla Moll Vell Marina di Palma.
- In esposizione c’è il Wayfinder 38, walkaround da 11,57 metri con baglio di 3,49 metri e architettura modulare nelle configurazioni Cabin, Suntop e Fishing.
- Il modello può montare due fuoribordo Mercury V8 300 hp, Mercury V10 350 o 400 hp oppure Honda BF 350 hp, con velocità massima fino a 53 nodi.
Con la seconda partecipazione consecutiva al Palma International Boat Show, Aiata conferma la volontà di consolidare la propria presenza europea. Il brand sviluppato da Anadolu Motor porta in acqua il Wayfinder 38, walkaround di 38 piedi progettato per offrire prestazioni elevate, configurazioni flessibili e un livello di utilizzo molto ampio, dal cruising dinamico alla navigazione offshore.
Indice dei contenuti
Il Wayfinder 38 è il centro della presenza Aiata a Palma
La barca protagonista di Palma è il Wayfinder 38, modello firmato da Jarkko Jämsén di Navia Design. Si tratta di un walkaround di 38 piedi pensato per offrire una lettura molto flessibile della navigazione veloce, con una piattaforma che mette insieme spazio di coperta, prestazioni e una forte capacità di adattarsi a diversi stili di utilizzo.
Dal punto di vista tecnico, il Wayfinder 38 misura 11,57 metri di lunghezza fuori tutto e ha un baglio di 3,49 metri. Le proporzioni sono ben calibrate per ottenere una coperta ampia e facilmente utilizzabile senza compromettere la snellezza della barca e la sua vocazione prestazionale. Queste misure permettono ad Aiata di costruire un modello che resta leggibile come dayboat sportivo, ma con spazi sufficienti per una fruizione più estesa e articolata.
L’architettura modulare rende il Wayfinder 38 uno dei modelli più flessibili della gamma
Uno degli elementi più forti del Wayfinder 38 è la sua architettura modulare. Aiata prevede infatti tre principali configurazioni: Cabin, Suntop e Fishing. Questo permette di adattare la barca a usi e clienti molto diversi, mantenendo la stessa piattaforma di base.
La versione Cabin spinge maggiormente sul comfort e sulla permanenza a bordo, la Suntop privilegia una lettura più aperta e conviviale, mentre la Fishing introduce un’impostazione più funzionale per chi vuole un mezzo rapido e ben organizzato anche per usi specifici.
Le motorizzazioni fuoribordo coprono un range molto ampio di potenza
La propulsione del Wayfinder 38 è affidata a motorizzazioni fuoribordo ad alte prestazioni. Le opzioni includono una configurazione con due Mercury V8 da 300 hp, una con due Mercury V10 da 350 hp, una con due Mercury V10 da 400 hp e una con Honda BF 350 hp. Questa varietà di scelte permette al modello di essere calibrato su esigenze molto diverse, da un uso più turistico e rilassato fino a una configurazione più sportiva e spinta.
Con le motorizzazioni più performanti, il Wayfinder 38 può raggiungere una velocità massima fino a 53 nodi. Lo scafo è stato studiato per garantire precisione di conduzione, stabilità e sicurezza in mare, così da rendere la barca adatta sia al cruising sportivo sia alla navigazione offshore e all’uso attivo durante la giornata.
Le specifiche tecniche di Aiata Wayfinder 38
- Modello: AIATA Wayfinder 38
- Designer: Jarkko Jämsén, Navia Design
- Tipologia: walkaround 38 piedi
- Lunghezza fuori tutto: 11,57 m
- Baglio: 3,49 m
- Configurazioni: Cabin, Suntop, Fishing
- Motorizzazioni: 2 x Mercury V8 300 hp, 2 x Mercury V10 350 hp, 2 x Mercury V10 400 hp, Honda BF 350 hp
- Velocità massima: fino a 53 nodi