Aiata presenta al boot Düsseldorf 2026 due anteprime mondiali: Sunfinder 50 e Sunfinder 38. I modelli, sviluppati con Jarkko Jämsén (Navia Design), estendono la gamma mantenendo il linguaggio del brand: linee pulite, spazi razionali e attenzione all’uso reale.
Aiata torna al palcoscenico internazionale con due anteprime assolute, che confermando la crescita del brand a dodici mesi dall’esordio al boot 2025. I nuovi modelli ampliano la famiglia con formati complementari che mantengono il DNA stilistico del marchio, frutto della collaborazione con il designer finlandese Jarkko Jämsén (Navia Design).
Continuità di linguaggio, evoluzione di gamma
Aiata rafforza il proprio linguaggio di prodotto: linee pulite, impostazione funzionale degli spazi e approccio pragmatico all’uso. Con Sunfinder 50 e 38 la gamma si estende verso due profili d’armatore differenti, preservando riconoscibilità estetica e coerenza progettuale.
Sunfinder 50: versatilità familiare, spazi più ampi, comfort prolungato
Pensato come imbarcazione di famiglia veloce e spaziosa, il Sunfinder 50 porta su un 50 piedi una lettura all-rounder già introdotta con Wayfinder 38. Lo yacht vanta una piattaforma poppiera ampliata: più agio per il bagno, l’accesso al mare e la gestione dei toys.
Finiture curate e materiali selezionati creano un’atmosfera accogliente; una cabina aggiuntiva incrementa la fruibilità nelle crociere di più giorni. Bagno e toilette sono separati per maggiore privacy a bordo. Il mobile bar maggiorato sotto il tetto per cucinare e intrattenere all’ombra.
Restano centrali gli elementi distintivi Aiata: ponte di prua dalla forma caratteristica con ampio prendisole e sfruttamento dell’area sopra i motori tramite prendisole inclinabile, che trasforma volumi spesso residuali in zone relax comode e fruibili.
Sunfinder 38: piattaforma aperta per vivere il mare ogni giorno
Il Sunfinder 38 mette al centro spazi aperti e facilità d’uso quotidiana: ideale per navigazione di piacere, momenti sociali e uscite in famiglia. Non è solo un cruiser compatto: comunica un’identità lifestyle, bilanciando libertà, semplicità e design contemporaneo. Come porta d’ingresso alla famiglia Sunfinder, propone la filosofia Aiata di modelli tagliati sui profili di utilizzo: configurazioni orientate al lusso, al comfort o alla vita all’aria aperta, sempre con attenzione a spazio, apertura e funzionalità intelligente.
A chi parlano Sunfinder 50 e 38
- Sunfinder 50: per armatori che desiderano stare più a lungo a bordo, con spazi integrati per ospiti e famiglia, comodità di gestione e aree ombreggiate per la socialità.
- Sunfinder 38: per chi privilegia uscite frequenti, semplicità operativa e spazi esterni immediatamente fruibili, con layout che si adatta da dayboat a weekender.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!