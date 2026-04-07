Alia Yachts ha varato ad Antalya il nuovo Serenity II, superyacht full custom di 60 metri che rappresenta uno dei progetti più rilevanti mai realizzati dal cantiere turco. Sviluppato con Vripack per exterior e interior design, il nuovo yacht unisce scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio, volumi importanti e una piattaforma tecnica pensata per la navigazione a lungo raggio, con consegna prevista in tempo per la stagione estiva 2026.
Il nuovo 60 metri custom di Alia Yachts
Con 60 metri di lunghezza e un baglio di 10,4 metri, Serenity II si inserisce in quella fascia in cui il custom non è soltanto una questione di stile, ma anche di piattaforma tecnica e organizzazione degli spazi. L’architettura navale punta su un equilibrio tra eleganza e capacità di crociera. Lo scafo è in acciaio, mentre la sovrastruttura è in alluminio, una combinazione che consente di lavorare su robustezza, efficienza e proporzioni, mantenendo una silhouette slanciata e contemporanea.
Linee esterne contemporanee firmate Vripack
A definire il profilo di Serenity II è il lavoro svolto da Vripack Design, che ha seguito lo sviluppo del progetto in stretta collaborazione con il cantiere. Il risultato è un’imbarcazione sviluppata su quattro ponti, riconoscibile per una presenza in acqua raffinata e moderna, con linee pulite e una lettura complessiva molto controllata.
Nonostante l’impostazione snella dello scafo, lo yacht riesce a offrire un volume interno importante. La stazza lorda è pari a 1.062 GT e conferma un 60 metri che non rinuncia a generosità interna e comfort di bordo, pur mantenendo una forma efficiente pensata per navigazioni più estese.
Interni sobri e materiali nobili
Vripack ha curato anche gli interni, ambienti sofisticati e accoglienti, costruiti attorno a linee pulite, materiali nobili selezionati con attenzione e un’eleganza calma, volutamente senza tempo.
È un’impostazione coerente con il tipo di yacht che Serenity II vuole essere: un grande custom capace di esprimere qualità attraverso equilibrio, proporzione e misura. Anche sul piano distributivo, il layout conferma questa vocazione, con spazi pensati per ospitare fino a 16 ospiti in 7 cabine, oltre a un equipaggio di 13 persone.
Uno degli aspetti più interessanti di Serenity II è la sua natura di true long-range yacht. L’idea è quella di unire il comfort proprio di una grande imbarcazione da crociera privata a credenziali tecniche solide e a una piattaforma propulsiva moderna, pensata per sostenere una navigazione prolungata senza compromessi.
Dopo il varo, Serenity II affronterà ora la fase finale delle prove in mare, prima della consegna prevista all’armatore.