Informazioni chiave:
- Alia Yachts Ximena è un 43 metri full custom con design esterno di Omega Architects e architettura navale di Van Oossanen Naval Architects.
- La carena Fast Displacement Hull Form consente una velocità massima di 22,6 nodi, una crociera a 20 nodi e un pescaggio di 2,1 metri.
- Gli interni firmati Yodezeen puntano su un linguaggio loft contemporaneo, con suite armatoriale da oltre 50 metri quadrati, beach club con palestra e garage centrale per tender da 6,5 metri.
Il nuovo Alia Yachts Ximena segna un passaggio importante per il cantiere turco nel segmento dei superyacht full custom. Lungo 43 metri, con linee esterne firmate Omega Architects, architettura navale Van Oossanen e interni progettati da Yodezeen, il progetto combina prestazioni elevate, forte identità formale e una distribuzione degli spazi costruita attorno al comfort reale della vita a bordo.
Indice dei contenuti
Il profilo esterno di Ximena comunica movimento anche all’ancora
Il design esterno di Ximena è firmato da Omega Architects e lavora su una lettura molto dinamica delle proporzioni. Il profilo a freccia, insieme alla prua pronunciata di tipo pelican bow, crea una sensazione di slancio in avanti anche quando lo yacht è fermo. Questo approccio si riflette anche nel modo in cui le superfici vengono tese e raccordate. Non ci sono volumi pesanti o eccessivamente decorativi. La linea resta asciutta, forte, molto leggibile, con un linguaggio che unisce sportività e presenza scenica senza perdere eleganza.
La carena Fast Displacement punta su efficienza e velocità vera
Sotto il profilo, Ximena adotta una Fast Displacement Hull Form sviluppata da Van Oossanen Naval Architects. La velocità massima dichiarata arriva a 22,6 nodi, mentre la crociera si stabilizza a 20 nodi. Per uno yacht di questa taglia, si tratta di valori importanti, Ximena non vuole essere solo veloce in senso assoluto, ma offrire una navigazione rapida e fluida su lunghe distanze, mantenendo una buona efficienza di marcia.
Il pescaggio di 2,1 metri amplia i possibili scenari di crociera
Uno dei dati più significativi sul piano operativo è il pescaggio di 2,1 metri. Questo valore contribuisce in modo concreto alla versatilità dello yacht, perché rende più semplice l’accesso a zone di crociera dove la profondità limitata può diventare un vincolo anche per unità relativamente compatte nel mondo dei superyacht.
Il sundeck da oltre 50 metri quadrati è il cuore della vita all’aperto
Tra gli spazi esterni, il protagonista assoluto è il sundeck, che supera i 50 metri quadrati. Qui Alia Yachts concentra una parte importante dell’esperienza a bordo, costruendo un ambiente che funziona in modi diversi nell’arco della giornata. Sotto l’hardtop nero trovano posto aree ombreggiate e più protette, mentre le zone aperte si organizzano attorno alla Jacuzzi e alle superfici per il sole.
Completano il layout un bar completamente attrezzato, sedute generose, un grande schermo pop-up e due sedute pilota che permettono di vivere in prima fila la navigazione. È uno spazio pensato con intelligenza, capace di passare da terrazza rilassata a luogo conviviale per la sera.
Prendisole, lounge e cinema integrato
Anche il resto degli esterni segue una logica di forte flessibilità. A prua, il foredeck lounge introduce un ambiente più raccolto ma comunque molto sociale, organizzato attorno a due tavolini bassi in una configurazione geometrica distintiva. È una zona pensata per piccoli gruppi, aperitivi o momenti di relax più intimi.
A poppa, il main deck aft prosegue questo approccio con aree coperte e scoperte, illuminazione integrata, audio nascosto e un ulteriore drop-down cinema screen. Il risultato è un ponte esterno che costruisce veri scenari di utilizzo durante il giorno e la notte.
Il beach club con palestra
A livello dell’acqua, Ximena sviluppa uno dei suoi spazi più forti: il beach club. La piattaforma in teak molto ampia invita a un rapporto diretto con il mare, mentre una piattaforma idraulica centrale semplifica sia l’accesso all’acqua sia il varo dei water toys. Dietro il transom vetrato trova posto una palestra completamente attrezzata. Questo dettaglio cambia la percezione del beach club, perché lo trasforma in uno spazio dove benessere, sport e tempo libero convivono in modo molto naturale.
Gli interni loft di Yodezeen puntano su materia e luce
Se all’esterno domina la tensione dinamica, dentro Ximena cambia il tono e si entra in un ambiente più raccolto e sofisticato. Gli interni, sviluppati da Yodezeen con il team interno di Alia, usano un linguaggio che il cantiere definisce ispirato al mondo loft. La chiave è un equilibrio controllato tra materiali, superfici riflettenti e volumi morbidi. La palette combina onyx avorio chiaro di Antolini, parquet in rovere che richiama il teak esterno, vetro fumé ondulato, inserti in ottone, laccature lucide e pelle naturale.
Il salone principale costruisce profondità con riflessi e superfici tattili
Uno degli ambienti più riusciti è il main saloon, dove la luce viene usata come materiale progettuale. Le superfici riflettenti e quelle testurizzate lavorano insieme per creare profondità, mentre un elemento circolare a soffitto in vetro ondulato si comporta quasi come un lampadario vivo, capace di cambiare la percezione dello spazio.
Nel salone, il bar in onice e le sedute curve accompagnano i movimenti degli ospiti in modo naturale. Non ci sono rotture brusche tra gli elementi: tutto sembra costruito per invitare a fermarsi, osservare e usare lo spazio con una certa fluidità domestica.
La suite armatoriale da oltre 50 metri quadrati
La suite armatoriale, posizionata a prua del ponte principale, supera i 50 metri quadrati ed è pensata come un vero rifugio privato. Le grandi superfici vetrate, le linee molto pulite e il controllo dei materiali contribuiscono a creare una sensazione residenziale rara su uno yacht di questa dimensione. Il layout comprende due bagni separati, rivestiti in fantastic grey marble con venature rame e ottone, collegati da una doccia condivisa. A questo si aggiunge una zona guardaroba quasi full beam, con una capacità di stivaggio molto ampia.
Cabine ospiti e crew area
La parte dedicata agli ospiti prosegue con due cabine VIP a poppa e due ulteriori cabine a prua. Il linguaggio resta coerente con quello della suite armatoriale, ma ogni spazio introduce variazioni materiche che aiutano a differenziare le atmosfere. Tra i materiali compaiono travertino lavorato a coste e Invisible Grey marble, usati per dare identità specifica ai singoli ambienti. Per il servizio di bordo, lo yacht dispone di alloggi per otto membri di equipaggio.
Tra gli elementi più pratici della costruzione full custom c’è il garage centrale, progettato per accogliere un tender da 6,5 metri e per facilitarne la gestione da parte dell’equipaggio.
Le specifiche tecniche principali di Alia Yachts Ximena
- Nome: Ximena
- Cantiere: Alia Yachts
- Lunghezza: 43 metri
- Design esterno: Omega Architects
- Architettura navale: Van Oossanen Naval Architects
- Carena: Fast Displacement Hull Form
- Velocità massima: 22,6 nodi
- Velocità di crociera: 20 nodi
- Pescaggio: 2,1 metri
- Sundeck: oltre 50 metri quadrati
- Beach club: con piattaforma idraulica centrale e palestra completa
- Suite armatoriale: oltre 50 metri quadrati
- Cabine ospiti: 2 VIP aft + 2 cabine forward
- Garage tender: centrale, per tender da 6,5 metri
- Equipaggio: 8 persone
- Interior design: Yodezeen
- Debutto mondiale: Palm Beach International Boat Show 2026