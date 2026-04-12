Antonini Navi Seamore 34, il debutto in mare

Informazioni chiave:
- Il Seamore 34 è stato varato nel cantiere Antonini Navi di La Spezia.
- Il progetto appartiene alla fascia dei superyacht in acciaio sotto i 500 GT e sviluppa circa 34 metri di lunghezza.
- Gli interni sono firmati Hot Lab, mentre il cantiere ha già una seconda unità vicina al varo e una terza in costruzione.
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Antonini Navi Seamore 34 è il primo yacht costruito e varato dal cantiere di La Spezia del brand ligure. L’unità porta il marchio nel comparto dei superyacht in acciaio sotto i 500 GT e apre una linea semi-custom costruita su una piattaforma in acciaio e alluminio con forte libertà di personalizzazione. Il modello sarà mostrato nei prossimi saloni nautici del 2026.
Il varo che apre la produzione yacht di Antonini Navi
Il Seamore 34 rappresenta il primo passaggio produttivo pienamente compiuto di Antonini Navi come brand dedicato allo yachting. Il marchio nasce all’interno del Gruppo Antonini, realtà industriale fondata a La Spezia nel 1943 e attiva nella lavorazione metalmeccanica, nelle costruzioni commerciali e nelle piattaforme offshore e onshore. In questo progetto quel patrimonio industriale entra in modo diretto nel mondo dei grandi yacht custom.
Una seconda unità è vicina al varo ed una terza è già in costruzione, insieme a nuovi programmi sviluppati con studi come Nauta Design, Fulvio De Simoni Yacht Design e Hot Lab.
Una piattaforma da circa 34 metri pensata per il semi-custom
Il Seamore 34 è il punto di partenza di una futura linea semi-custom. La base tecnica è una piattaforma in acciaio e alluminio sviluppata da Antonini Navi per offrire una personalizzazione ampia nella configurazione degli ambienti e nell’interpretazione del layout.
Dal punto di vista nautico, l’accoppiata tra scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio rientra in una lettura classica della progettazione dei dislocanti di questa classe: robustezza strutturale nello scafo, controllo dei pesi più in alto e una piattaforma che lascia margine al progetto degli interni e alla gestione dei volumi.
Un layout che mette in relazione indoor e outdoor
Uno degli aspetti più interessanti del Seamore 34 riguarda la distribuzione degli spazi. Sul main deck il progetto sviluppa oltre 150 metri quadrati vivibili, organizzati in continuità dalla poppa verso prua e accompagnati da grandi vetrate scorrevoli che permettono di aprire o chiudere le aree in base all’uso della barca. Sull’upper deck si aggiungono circa 160 metri quadrati esterni, destinati a una vita a bordo dinamica e conviviale.
È una scelta coerente con una tendenza ormai chiara nella nautica di fascia alta: ridurre la separazione netta tra interni ed esterni e costruire percorsi più fluidi, leggibili e adatti a giornate in rada, crociere brevi o ospitalità informale.
Gli interni Hot Lab rileggono il comfort in chiave contemporanea
Gli interni portano la firma di Hot Lab, studio milanese che sul Seamore 34 lavora su un lessico materico calibrato. Texture a cannellatura, superfici vetrate anticate e pannellature laccate in tonalità pastello. Il risultato è quello di un ambiente elegante ma controllato. Il Seamore 34 punta ad una qualità diffusa nelle superfici, nella luce e nella continuità visiva.