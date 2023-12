Antonini Navi Seamore: il nuovo superyacht custom di 33 metri

Antonini Navi Seamore: il cantiere spezzino ha recentemente annunciato la vendita di Seamore, un superyacht custom di 33 metri. La particolarità di Seamore sta nella sua natura “semi-custom”, costruita in acciaio e alluminio, lo yacht sarà varato per l’inizio del 2025 e verrà presentato al Cannes Yachting Festival dello stesso anno.

Seamore si distingue per l’elegante design delle sue linee esterne, frutto della collaborazione tra l’ufficio tecnico di Antonini Navi e lo studio Hydro Tec. L’interno, curato da Hot Lab, si caratterizza per il suo stile unico che mescola eleganza classica e innovazione moderna, con una predominanza di legno di teak e tonalità pastello, in particolare il verde salvia. Enrico Lumini di Hot Lab sottolinea l’attenzione ai dettagli, trasformando gli interni in un classico istantaneo.

Il profilo dello scafo è caratterizzato da una prua alta e dominante, che conferisce un design sportivo e sinuoso. I volumi della sovrastruttura danno all’unità un aspetto elegante e contemporaneamente marino.

Il concept prevede zone completamente versatili e flessibili, dando priorità agli spazi aperti, al fine di creare ambienti unici di condivisione e convivialità tra gli ospiti. Una delle peculiarità più interessanti di Seamore 33 è quella di sviluppare oltre 150 mq di area vivibile aperta sul main deck, di cui buona parte può essere all’occorrenza chiusa da vetrate scorrevoli a scomparsa a filo coperta.

A partire dalla plancetta di poppa, fino a oltre 18 metri verso prua, l’unità offre un’unica percezione degli spazi e dei volumi senza soluzione di continuità. A questa enorme superficie esterna si aggiungono inoltre ulteriori 160 mq di area aperta sull’upper deck di cui 50 mq ombreggiata da un elegante hard-top.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD