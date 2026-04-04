Apreamare presenta il nuovo Gozzo 42, modello che segna un passaggio importante nell’evoluzione della gamma del cantiere. L’imbarcazione introduce un linguaggio più attuale sul piano del design e della progettazione, mantenendo però saldo il legame con il gozzo sorrentino. Il progetto punta su linee più dinamiche, soluzioni funzionali pensate per la navigazione contemporanea e una vivibilità a bordo che resta uno dei tratti distintivi del marchio.
Design e architettura navale
Il nuovo modello nasce dal lavoro condiviso tra Cataldo Aprea, Marco Casali di Too Design per design e stile, e Umberto Tagliavini di Marine Design per l’architettura navale, con il contributo dell’Ufficio Tecnico interno del cantiere.
Da questa collaborazione prende forma un’imbarcazione che conserva i valori storici del marchio, come qualità costruttiva e attenzione alla tradizione, ma li traduce in un prodotto più aggiornato sotto il profilo funzionale e formale. Il Gozzo 42 si presenta così come una sintesi coerente tra identità del brand e nuove esigenze di utilizzo.
Linee più sportive e nuovo linguaggio formale per la gamma Gozzo
Dal punto di vista stilistico, il Gozzo 42 introduce un’evoluzione evidente. Scafo, tuga e finestrature sono stati ridisegnati per dare alla barca una presenza più filante e dinamica, con una silhouette che appare più moderna e sportiva. Pur cambiando registro, il nuovo modello mantiene però quel family feeling che ha reso la linea Gozzo riconoscibile nel panorama nautico internazionale.
Hard top, plancia e soluzioni pensate per aumentare il comfort
Tra gli elementi più caratterizzanti del nuovo modello c’è l’hard top, definito da un disegno più slanciato e predisposto per un’eventuale chiusura completa del parabrezza in vetro. Una scelta che punta a migliorare il comfort di navigazione in condizioni variabili e ad ampliare la fruibilità della barca.
Anche la plancia di comando è stata rivista con un’impostazione più scolpita ed ergonomica. A questo si aggiunge la possibilità di integrare l’aria condizionata come optional, ulteriore elemento che contribuisce al benessere a bordo, soprattutto durante le navigazioni e le soste nelle giornate più calde.
Attenzione tecnica: manutenzione e funzionalità
Apreamare ha dedicato particolare cura anche agli aspetti meno visibili ma centrali nella gestione quotidiana dell’imbarcazione. Le nuove prese d’aria integrate nello scafo sono state studiate per migliorare il raffreddamento della sala macchine, mentre l’apertura elettrica del vano motori agevola le operazioni di accesso e manutenzione. A poppa trova posto anche un vano tecnico dedicato all’ormeggio, soluzione che contribuisce a mantenere più ordinata e razionale la gestione degli spazi di bordo.
Vivibilità a bordo tra pozzetto, prendisole e spazi conviviali
Uno dei punti di forza del nuovo Gozzo 42 resta la vivibilità, da sempre centrale nella filosofia Apreamare. Il pozzetto ospita un grande prendisole di poppa da 200 cm affiancato da un ampio divano a C, pensato per accogliere comodamente fino a otto persone.
A prua, una seconda area conviviale con prendisole e divanetti contrapposti amplia ulteriormente la possibilità di vivere la barca in relax. Sia il pozzetto sia la zona prodiera possono essere ombreggiati tramite tende sole fissate alla struttura del T-Top e sostenute da pali in fibra di carbonio, soluzione che aumenta il comfort nelle ore di maggiore esposizione.
Wet bar configurabile e grande plancetta di poppa
L’area outdoor viene completata da un wet bar completamente personalizzabile, configurabile secondo le preferenze dell’armatore. Le dotazioni possono includere due frigoriferi da 85 litri, ice maker, barbecue o piastra, oltre a un ampio vano per stoviglie. A completare l’esperienza all’esterno c’è la plancetta di poppa di quasi 6 metri quadrati, dotata di scala mare a scomparsa e tender lift. Una soluzione che rafforza la vocazione conviviale e balneare della barca, in linea con uno stile di navigazione pienamente mediterraneo.
Interni luminosi e cabina armatoriale separabile
Gli interni del Gozzo 42 sono progettati per offrire comfort e luminosità. La cabina armatoriale, inserita in un ambiente open space, può essere completamente separata dalla zona living tramite una porta, garantendo maggiore privacy all’armatore. La cabina dispone inoltre di due armadi a tutta altezza e di diversi spazi di stivaggio, con un’organizzazione pensata per aumentare la funzionalità a bordo anche durante permanenze più lunghe.
Seconda cabina optional e zona notte più ariosa
A poppa è disponibile una seconda cabina separata, proposta come optional, con due letti da 200 x 95 cm e mobili contenitori a murata alti 200 cm. L’intera zona notte beneficia di una maggiore luminosità grazie alle nuove finestrature di scafo e di coperta, che contribuiscono a rendere gli ambienti interni più ariosi e gradevoli.
Motorizzazioni, prestazioni e autonomia del nuovo Gozzo 42
Sul piano della navigazione, il nuovo modello conferma le caratteristiche tipiche delle imbarcazioni Apreamare. La carena a geometria variabile con pattini di sostentamento è progettata per accogliere sia una trasmissione tradizionale in linea d’asse sia il sistema Volvo Penta IPS.
Le motorizzazioni disponibili prevedono due Volvo Penta D6 da 380 o 480 cavalli con linea d’asse, oppure due Volvo Penta IPS 500 o 600. In base alla configurazione scelta, la barca può raggiungere velocità massime tra 27 e 36 nodi e velocità di crociera tra 22 e 27 nodi. L’autonomia è sostenuta da un serbatoio carburante da 1.200 litri, dato che colloca il modello tra quelli più capienti del segmento.
Con una lunghezza fuori tutto di 12,80 metri e una larghezza massima di 4,20 metri, il Gozzo 42 è progettato per ospitare fino a 14 persone a bordo.