Aquila 42 Coupe debutta al Boot di Düsseldorf 2026

Aquila Catamarans arriva per la prima volta al boot Düsseldorf con il 42 Coupe, power-cat con sistema Aquila Hydro Glide in carbonio di serie.

Aquila 42 Coupe Boot Düsseldorf 2026
Per la sua prima partecipazione al Boot Düsseldorf 2026, Aquila porta in scena il 42 Coupe, segnale chiaro della crescente domanda di catamarani a motore nel mercato europeo.

Foil Hydro Glide: efficienza fino al 40%

Il cuore tecnico del 42 Coupe è il carbon Aquila Hydro Glide (AHG), un foil integrato e visibile in fiera, installato di serie:

  • Efficienza: fino a +40% nei consumi rispetto a monocarene tradizionali.
  • Crociera: ~30 nodi (con Volvo D6 440 HP DPI) con autonomia fino a ~500 nm (variabile per carico e mare).
  • Consumi indicativi: 0,6–0,7 km/L (circa 1,5–1,6 mpg).

Il risultato è una navigazione più pulita e composta, con minore resistenza idrodinamica e comfort percepito in accelerazione e mare formato.

Spazio e luce: la vivibilità di un vero power-cat

Aquila 42 Coupe
Con un baglio di circa 4,85 m, il 42 Coupe offre volumi interni superiori alle monocarene di pari lunghezza. L’impostazione single-level crea continuità tra salon e cockpit, mentre:

  • il tetto apribile elettrico e le ampie finestrature laterali inondano gli interni di luce;
  • il layout prevede 2 cabine entrambe con bagno en-suite e doccia separata, ideali per uscite giornaliere, weekend lunghi o piccole crociere stagionali.

Il processo di produzione adotta un one-shot mold per scafo, coperta e tuga, scelta che migliora continuità strutturale e finitura. Paratie e longheroni sono infusi in resina vinilestere; l’attacco hard-top è integrato in coperta per dare rigidezza extra alle andature più rapide. È una barca progettata per coniugare affidabilità e maneggevolezza nella vita reale.

Motori e opzioni

L’esemplare esposto a Düsseldorf monta Volvo Penta D6 440 HP Dual Prop sterndrive. In alternativa:

  • Dual Mercury Verado V10 400 HP (fuoribordo)
  • Dual Mercury Verado V10 425 HP (fuoribordo)

Questa flessibilità risponde a preferenze di armatori e porti: IPS/sterndrive per chi ama l’integrazione con i sistemi Volvo; outboard V10 per chi cerca immediatezza di manutenzione e performance brillanti.

Per Aquila, il power-cat unisce praticità, stabilità e rispetto per l’ambiente marino. Dall’ampliamento nei sailing catamarans, alla serie Molokai (focus pesca), fino ai modelli sport, coupé e yacht/luxury, Aquila continua così a diffondere la cultura del multiscafi a motore.

