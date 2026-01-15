Per la sua prima partecipazione al Boot Düsseldorf 2026, Aquila porta in scena il 42 Coupe, segnale chiaro della crescente domanda di catamarani a motore nel mercato europeo.
Foil Hydro Glide: efficienza fino al 40%
Il cuore tecnico del 42 Coupe è il carbon Aquila Hydro Glide (AHG), un foil integrato e visibile in fiera, installato di serie:
- Efficienza: fino a +40% nei consumi rispetto a monocarene tradizionali.
- Crociera: ~30 nodi (con Volvo D6 440 HP DPI) con autonomia fino a ~500 nm (variabile per carico e mare).
- Consumi indicativi: 0,6–0,7 km/L (circa 1,5–1,6 mpg).
Il risultato è una navigazione più pulita e composta, con minore resistenza idrodinamica e comfort percepito in accelerazione e mare formato.
Spazio e luce: la vivibilità di un vero power-cat
Con un baglio di circa 4,85 m, il 42 Coupe offre volumi interni superiori alle monocarene di pari lunghezza. L’impostazione single-level crea continuità tra salon e cockpit, mentre:
- il tetto apribile elettrico e le ampie finestrature laterali inondano gli interni di luce;
- il layout prevede 2 cabine entrambe con bagno en-suite e doccia separata, ideali per uscite giornaliere, weekend lunghi o piccole crociere stagionali.
Il processo di produzione adotta un one-shot mold per scafo, coperta e tuga, scelta che migliora continuità strutturale e finitura. Paratie e longheroni sono infusi in resina vinilestere; l’attacco hard-top è integrato in coperta per dare rigidezza extra alle andature più rapide. È una barca progettata per coniugare affidabilità e maneggevolezza nella vita reale.
Motori e opzioni
L’esemplare esposto a Düsseldorf monta Volvo Penta D6 440 HP Dual Prop sterndrive. In alternativa:
- Dual Mercury Verado V10 400 HP (fuoribordo)
- Dual Mercury Verado V10 425 HP (fuoribordo)
Questa flessibilità risponde a preferenze di armatori e porti: IPS/sterndrive per chi ama l’integrazione con i sistemi Volvo; outboard V10 per chi cerca immediatezza di manutenzione e performance brillanti.
Per Aquila, il power-cat unisce praticità, stabilità e rispetto per l’ambiente marino. Dall’ampliamento nei sailing catamarans, alla serie Molokai (focus pesca), fino ai modelli sport, coupé e yacht/luxury, Aquila continua così a diffondere la cultura del multiscafi a motore.