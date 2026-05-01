Informazioni chiave:
- Baglietto Project Farah è un progetto full custom di 49,7 metri sotto i 500 GT, costruito attorno a un’idea di ospitalità raffinata e benessere a bordo.
- Il design esterno e interno è co-firmato da Matheus Farah, Manoel Maia Arquitetura e Fernando de Almeida Yacht Design, con Royal Yacht International a seguire il progetto per conto dell’armatore.
- La consegna è prevista nel 2027; lo yacht avrà ponte elicottero, sarà motorizzato con due Caterpillar C32 e raggiungerà una velocità massima di 16 nodi.
Il nuovo Baglietto Project Farah rappresenta una delle espressioni più interessanti del full custom contemporaneo. Con i suoi 49,7 metri sotto i 500 GT, il progetto punta su una progettazione intelligente in cui proporzioni, funzionalità e atmosfera convivono in equilibrio. Il risultato è uno yacht concepito come un ambiente accogliente e sofisticato, capace di tradurre la sensazione di casa nell’esperienza del vivere il mare.
Indice dei contenuti
Project Farah: equilibrio tra emozione e funzionalità
Con Project Farah, Baglietto lavora su un concetto di yacht che non si limita a mettere insieme lusso, prestazioni e dimensioni importanti. Il progetto è un manifesto di ospitalità, un luogo pensato per vivere il mare con un approccio più ampio, dove il benessere personale e la ricerca della felicità diventano centrali quanto la sicurezza e la qualità della navigazione.
Le proporzioni da 49,7 metri sotto i 500 GT
Il dato dimensionale è uno degli aspetti più rilevanti di Baglietto Project Farah, che misura 49,7 metri e rimane sotto la soglia dei 500 GT, una configurazione che consente di lavorare con grande attenzione sull’efficienza dei volumi e sulla qualità della distribuzione interna.
Il design nasce da una collaborazione internazionale
Il design esterno e interno è co-firmato da Matheus Farah, Manoel Maia Arquitetura e Fernando de Almeida Yacht Design. La presenza di più firme non produce un progetto frammentato, ma al contrario sostiene una visione coerente, dove architettura, atmosfera e identità nautica lavorano in modo compatto. A seguire tutte le fasi della costruzione per conto dell’armatore c’è Royal Yacht International.
Le linee esterne puntano su simmetria e pulizia
Le linee esterne sono pulite, simmetriche e prive di eccessi, con una ricerca formale che punta più sulla proporzione e sulla coerenza che sull’effetto scenografico. Il profilo è reso ancora più deciso dalla prua verticale, elemento che rafforza il carattere marino dello yacht e suggerisce una vocazione più tecnica e più orientata alla navigazione.
Scafo metallic grey e sovrastruttura nera
Uno dei dettagli più riusciti dell’esterno è il trattamento cromatico. Baglietto sceglie per Project Farah uno scafo metallic grey abbinato a una sovrastruttura nera, una combinazione che restituisce allo yacht un’immagine contemporanea, elegante e molto netta. Il contrasto tra questi due toni accentua la pulizia delle linee e contribuisce a far percepire la barca come un oggetto fortemente disegnato, ma sempre saldo nella sua vocazione nautica. È un abbinamento cromatico che comunica rigore e presenza scenica con grande efficacia.
Il layout interno
Uno dei temi centrali di Farah è la fluidità degli spazi. Il layout è sviluppato secondo un linguaggio spaziale continuo, pensato per rendere più naturale la circolazione a bordo e per offrire ambienti capaci di riconfigurarsi in base ai diversi momenti della giornata e alle varie esigenze di utilizzo.
All’interno, Project Farah si sviluppa secondo un concetto di warm modernism. È una direzione che combina rigore contemporaneo e accoglienza, evitando tanto l’eccesso decorativo quanto il minimalismo freddo. Gli ambienti sono contemporanei e minimali, ma resi più caldi e più abitabili attraverso la scelta dei materiali e della luce.
Legno, pelle, sabbia e marrone costruiscono un’atmosfera residenziale
La materia interna è affidata a una palette molto misurata. Legno e pelle sono i materiali naturali che definiscono l’anima degli interni, declinati attraverso toni caldi del marrone e della sabbia, insieme a accenti dorati e a un’illuminazione morbida e avvolgente. La sensazione che ne deriva è quella di una residenza sul mare più che di un ambiente nautico impostato in modo convenzionale.
Il ponte elicottero e la motorizzazione
Tra i contenuti tecnici, Baglietto conferma la presenza di un ponte elicottero. Sul fronte propulsivo, Project Farah sarà equipaggiato con due Caterpillar C32. La velocità massima è di 16 nodi, valore che conferma il taglio del progetto: uno yacht elegante e molto ben calibrata tra performance, comfort e qualità di marcia. La consegna di Farah è prevista nel 2027.
Le caratteristiche principali di Baglietto Project Farah
- Nome progetto: Project Farah
- Cantiere: Baglietto
- Tipologia: full custom
- Lunghezza: 49,7 metri
- Stazza: sotto i 500 GT
- Design esterno e interno: Matheus Farah, Manoel Maia Arquitetura, Fernando de Almeida Yacht Design
- Project management per l’armatore: Royal Yacht International
- Filosofia progettuale: tradurre la sensazione di casa nell’ambiente nautico
- Layout: fluido, flessibile e orientato alla circolazione naturale
- Stile esterno: linee pulite, simmetriche, prua verticale
- Colori esterni: scafo metallic grey, sovrastruttura nera
- Stile interni: warm modernism
- Materiali interni: legno, pelle, toni sabbia e marrone, accenti dorati
- Ponte elicottero: sì
- Motori: 2 Caterpillar C32
- Velocità massima: 16 nodi
- Consegna prevista: 2027