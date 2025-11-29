Il primo Baglietto T54 è arrivato in cantiere per l’allestimento: 54 m e 499 GT che evolvono l’eredità del T52 con volumi superiori e ampie possibilità di personalizzazione. Il primo T54 ha raggiunto gli stabilimenti Baglietto per l’avvio dell’allestimento: una tappa che apre la fase operativa del nuovo motoryacht di 54 metri, erede naturale della fortunata serie T52.
Firmato all’esterno da Francesco Paszkowski Design, il T54 conserva le linee classiche e filanti che caratterizzano la gamma, valorizzate da una lunghezza maggiore che dona armonia al profilo e equilibrio alle proporzioni. Con 499 GT, è lo yacht più grande della sua categoria oggi sul mercato.
DNA estetico Baglietto: proporzioni pulite, eleganza senza tempo
Il T54 rilegge il family feeling della serie con una slanciata continuità visiva tra scafo e sovrastruttura. L’incremento di lunghezza non è una semplice estensione: rende più leggero l’impatto visivo, esalta le superfici e rafforza quell’idea di linea continua che fa la differenza al primo sguardo in banchina e in navigazione.
Poppa “multilevel”: tre livelli integrati tra piscina, wellness e mare
La poppa è il luogo manifesto del progetto. Il T54 introduce una configurazione multilevel su tre piani integrati, più ampia rispetto al T52:
- lounge attorno a una piscina a sfioro;
- area wellness con spa e palestra direttamente connesse alla beach platform;
- piattaforma laterale a scomparsa dedicata al tender, soluzione che libera la scena quando non è in uso e dimostra la capacità del cantiere di dare risposte su misura a richieste specifiche dell’armatore.
Layout interni: suite armatoriale con veranda privata e salone “aperto”
All’interno, il T54 capitalizza sui volumi straordinari resi possibili dal limite di 499 GT:
- la suite armatoriale cresce in metratura e acquisisce una veranda privata sul mare, un plus di privacy e luce naturale;
- le aree tecniche sono state ripensate per consentire al salone principale di aprirsi direttamente sul ponte esterno, grazie a vetrate a tutta altezza che moltiplicano la luminosità;
- la zona ospiti guadagna una cabina addizionale sul ponte superiore, mantenendo il tradizionale sky lounge apribile su tre lati, una firma funzionale molto apprezzata in crociera e in charter.
Sun deck da 150 m²: il “terrazzo” che definisce la vita a bordo
Da sempre elemento distintivo degli yacht Baglietto, il sun deck è stato ulteriormente ampliato fino a 150 m². Un’area che si presta a ogni lettura: pranzi all’aperto, solarium scenografico, momenti di convivialità al tramonto. Lo spazio, la distribuzione dei percorsi e la facilità d’uso sono pensati per accompagnare l’intera giornata di bordo senza frizioni.
Personalizzazione: un progetto che si adatta al ruolo (e allo stile) dell’armatore
Il T54 nasce per essere cucito addosso. Dal taglio degli ambienti alle finizioni, fino alle dotazioni di bordo, la piattaforma accoglie scelte sartoriali che spaziano dalla crociera familiare al programma di charter più esigente. La maggiore lunghezza rispetto al T52 non serve solo a “fare scena”: apre opzioni e migliora i flussi, con margini reali di adattamento.
Numeri e propulsione
Sotto la linea d’acqua, il T54 monta Caterpillar C32 con velocità massima di 16 nodi. È un assetto coerente con la vocazione di lungo raggio del modello, pensato per unire comfort percepito (rumore e vibrazioni contenuti) e regolarità di andatura. L’insieme tecnica–volumi è costruito per una fruizione quotidiana semplice e gratificante. La consegna del primo T54 è prevista nel 2027; seconda unità già in costruzione, con consegna prevista nel 2028.
