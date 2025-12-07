Baglietto ha venduto il terzo DOM115, quinta commessa 2025. Operazione finalizzata con Boatsters Black per conto dell’armatore. Il 35 m con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio riprende i tratti della linea DOM: porte del salone a scomparsa, vetrate full-height per vista a 270°, main e upper deck apribili su tre lati, poppa su tre livelli con infinity pool, garage laterale per il tender e interni su misura firmati Stefano Vafiadis.
Un 35 metri in acciaio ed alluminio dal carattere contemporaneo
Con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, il DOM115 concentra in 35 metri un’impostazione moderna e dinamica, coerente con la famiglia DOM. Le linee fluide e la lettura sportiva del profilo raccontano una barca costruita per vivere il mare con naturalezza, senza rinunciare a volumi e dettagli da superyacht.
Continuità visiva: luce, trasparenze e vista a 270°
La cifra stilistica è la permeabilità tra interno ed esterno. Sul main deck, le porte del salone a totale scomparsa eliminano la soglia fisica con il pozzetto; le ampie vetrate a tutta altezza disegnano un panorama avvolgente fino a 270°, proiettando lo sguardo verso l’orizzonte.
Il main deck e l’upper deck, entrambi ampiamente vetrati e apribili su tre lati, consentono di modulare gli ambienti in base a stagione e latitudine: arieggiamento naturale nelle giornate miti, protezione e comfort quando il meteo cambia.
Una poppa scenografica su tre livelli con infinity pool
La zona di poppa è pensata come un teatro sull’acqua: tre livelli digradanti collegano lounge, aree relax e spiaggetta, culminando in una infinity pool affacciata sul mare. La fruizione risulta immediata: tuffi, rientro a bordo, pausa in piscina e servizio al tavolo convivono lungo una sequenza fluida di funzioni.
Tender garage laterale: pozzetto libero e manovre semplificate
Il garage laterale per il tender libera la poppa da gru e ingombri tecnici. Il risultato è un ponte di poppa pulito, più versatile sia nelle soste all’ancora sia durante gli imbarchi. La logistica degli sbarchi/risalite ne guadagna in ordine e rapidità, mentre lo spazio sociale resta completamente fruibile.
Interni su misura by Vafiadis: stile dell’armatore al centro
Come da tradizione Baglietto, l’interior design è totalmente personalizzabile e, in questa unità, sarà curato da Stefano Vafiadis in coerenza con le richieste dell’armatore. Palette, materiali, layout e dettagli di falegnameria vengono modellati in funzione dell’uso atteso della barca: crociere familiari, ospitalità con amici, charter o navigazioni più lunghe.
