Benetti Lucky Wave: varato il nuovo super yacht Diamond 44M

Benetti rievoca la tradizione con lo spettacolare varo a scivolo di Lucky Wave.

Benetti Lucky Wave: sulla scia dei gloriosi Benetti del passato, che hanno scritto le pagine della storia della nautica mondiale sin dal 1873, il cantiere si è reso protagonista di un nuovo suggestivo “varo a scivolo” grazie allo storico scalo inclinato di 56 metri che, unico in Italia per barche di queste dimensioni, è ancora perfettamente operativo presso gli storici cantieri di Viareggio.

Il Diamond 44M, con altre tre unità in costruzione, è uno yacht in vetroresina, ammiraglia della categoria Class di Benetti, che vanta un Sun Deck di 102 mq,il più ampio sul mercato per questa taglia di barche, e un sofisticato sistema di ventilazione che immette aria fresca e pulita in tutte le zone dello yacht.

L’evento ha voluto celebrare l’antica tradizione Benetti che, dopo i primi Delfino, lo yacht Galù con poppa tonda di 53 metri, il Mau Mau V di 54 metri, Masayel di 35 metri, la linea Golden Bay, i Vision e molte delle imbarcazioni dei giorni d’oggi, ha lasciato scivolare in acqua anche Lucky Wave.

Benetti Lucky Wave: caratteristiche

Lo scafo, disegnato da Giorgio M. Cassetta, si slancia su ampie vetrate che riempiono di luce gli interni progettati dall’Interior Style Department di Benetti. Il layout separa i percorsi per ospiti ed equipaggio, come nella migliore tradizione marinara, e l’eccezionale Sun Deck di 102 metri quadrati, il più ampio della categoria, offre un nuovo concetto di vivibilità.

Grande attenzione al comfort di bordo con le innovative soluzioni che riducono al minimo rumorosità e vibrazioni: dal sistema di trasmissione con giunto elastico e cuscinetti reggispinta, ai pagliolati e alle paratie flottanti su tutti i ponti (dal Lower all’Upper Deck), alla valvola di bypass degli scarichi di minima dei motori, fino ad arrivare all’insonorizzazione delle tubazioni di scarico nei principali ambienti.

Sempre nell’ottica dell’eccellenza, un complesso e moderno sistema di trattamento e ricircolo dell’aria (ATU), dotato di filtri per l’abbattimento di polvere e particelle d’acqua, garantisce ambienti freschi e puliti attraverso sei cambi d’aria all’ora.

La vetroresina degli esterni della barca, utilizzata in tutti i modelli della categoria Class, è lavorata con stucchi epossidici e pitturata di bianco per raggiungere i massimi livelli di brillantezza e finitura estetica. Gli acciai dei ponti lucidati a mano raccontano, infine, di una tradizione artigianale che è uno dei fiori all’occhiello di Benetti.

