Besnati debutta al Boot di Düsseldorf 2026 con Hurlo 325, tender di 3,25 m disegnato da Valerio Rivellini e proposto in tre versioni — Classic, Sport, Fish. Costruito tra Verona e Olbia, l’Hurlo 325 adotta un Rotax jet da 170 cv per superare i 50 nodi. A bordo: doppio display Garmin, impianto audio dedicato e ampia personalizzazione di livree, materiali e dettagli. Ispirato al mondo automotive, go-kart e moto d’acqua, il modello trasforma il tender in oggetto di piacere che completa l’identità dello yacht.
Il debutto di Besnati al boot Düsseldorf 2026 racconta la nascita di un nuovo attore italiano con idee molto chiare: trasformare il tender da mezzo di servizio a oggetto di piacere capace di esprimere stile, personalità e adrenalina. La direzione creativa è affidata a Valerio Rivellini, designer e ingegnere alla guida dell’omonimo studio, già autore di progetti come Iceman, tender di 9,5 m per l’Explorer 146 Maverick di Cantiere delle Marche e collaborazioni con cantieri come Evo Yachts, Cantiere Mimì e Italmarine.
Hurlo 325: dimensioni compatte, carattere deciso
Costruito tra Verona e Olbia, Hurlo 325 misura 3,25 m di lunghezza per 1,78 m di baglio. Le sue linee nascono da un dialogo con l’automotive — leggibile nella pulizia dei volumi e nella firma luminosa — mentre go-kart e moto d’acqua hanno ispirato maneggevolezza, rapidità di risposta e funzionalità a bordo. In tutte le versioni, l’allestimento prevede doppio display Garmin e impianto audio di ultima generazione; la personalizzazione riguarda livree, rivestimenti, dettagli e accenti di finitura, così che ogni tender possa completare l’identità dello yacht a cui appartiene.
Tre anime per un solo modello
- Classic: livrea silver con cuscineria beige, pensata per chi privilegia armonia cromatica e eleganza essenziale.
- Sport: colorazione nera e grigia con alcantara per i rivestimenti, un’impronta più grintosa e un forte richiamo dinamico.
- Fish: dotazioni dedicate alla pesca e dettagli funzionali per un uso specialistico senza rinunciare al comfort.
Classic punta su tessuti e texture che dialogano con yacht caratterizzati da toni chiari e atmosfere rilassate; Sport usa contrasti netti e materiali tecnici per chi desidera una declinazione più grintosa; Fish propone accessori e soluzioni pratiche per una giornata organizzata tra spostamenti, soste e azione.
Prestazioni oltre i 50 nodi
Il cuore tecnico di Hurlo 325 è il motore Rotax jet da 170 cavalli, che consente di superare i 50 nodi. La propulsione a getto non solo risponde in modo pronto all’acceleratore, ma libera poppa ed elica da sporgenze, a beneficio di sicurezza e versatilità d’uso.
A livello ergonomico, tutta la strumentazione è concentrata sul volante — ispirato al mondo Formula 1 — in modo da ridurre i movimenti necessari durante la guida. La lettura dei doppi schermi Garmin è immediata; il layout del posto guida favorisce controllo e comfort anche in spazi contenuti.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!