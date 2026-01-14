Bluegame svela BGX83 al Boot Düsseldorf 2026

Bluegame BGX83 debutta al boot Düsseldorf 2026: crossover da 83 piedi con beach area espandibile, suite full-beam e 3× IPS 1200 fino a 30 nodi.

Bluegame BGX83 Boot Düsseldorf 2026
Al Boot Düsseldorf 2026, Bluegame alza l’asticella con BGX83, nuova ammiraglia della gamma BGX. Un 83 piedi nato per chi desidera volumi da barca maggiore, relazione diretta con il mare e una progettazione che mette al centro l’armatore: spazi intelligenti, fruibilità reale, stile italiano.

La sigla BGX ha introdotto un modo diverso di vivere un motor yacht, e con BGX83 questo approccio raggiunge una nuova maturità. L’imbarcazione si colloca in cima alla famiglia, riassumendo l’idea di crossover nautico: ambienti sociali a livello dell’acqua, percorsi fluidi tra esterno e interno, soluzioni funzionali pensate per l’uso quotidiano e per le lunghe soste a bordo.

Beach area espandibile: il cuore a contatto con il mare

La zona di poppa è il fulcro dell’esperienza. Piattaforma idraulica up & down e apertura laterale a dritta dilatano la larghezza utile, creando una vera open-air lounge a filo d’acqua. Il salone di poppa, collocato allo stesso livello, prosegue idealmente la beach area: spostarsi tra relax, pranzo informale e tuffo diventa naturale, senza barriere visive o funzionali.

Suite armatoriale full-beam: 6,3 metri di larghezza percepita

Scendendo sotto coperta, la cabina armatoriale full-beam (circa 6,3 m di larghezza) si apre sul salone di poppa, trasformando la zona notte in un piccolo appartamento sul mare. È una scelta progettuale rara su questa misura, che valorizza la quiete e la privacy senza rinunciare alla vista. Sullo stesso ponte trovano posto due o tre cabine VIP (in base al layout), con dimensioni generose. La zona equipaggio, discreta e ben organizzata, garantisce servizio e gestione ordinata delle operazioni di bordo.

Ponte principale asimmetrico: più spazio per vivere

Bluegame BGX83 Boot Düsseldorf 2026 salone
Image: Bluegame

Sul main deck, la circolazione asimmetrica con un’unica scala a dritta libera metri preziosi per dining e bar/cucina outdoor. Dentro, la vetratura a 360° porta luce naturale e continuità visiva; due grandi divani contrapposti favoriscono convivialità e comfort in navigazione o all’ancora. Il risultato è un ponte principale pensato per accogliere, pranzare, lavorare, rilassarsi: tutto accade in spazi proporzionati e coerenti.

Firme d’autore: Santella, Zuccon, Lissoni

Il concept porta la visione di Luca Santella, che da anni definisce il DNA crossover di Bluegame. Le linee esterne sono di Zuccon International Project: profilo deciso, proporzioni misurate, coerenza con l’identità del brand. Gli interni della prima unità sono a cura di Piero Lissoni: palette essenziale, volumi puliti, qualità tattile e visiva che restituiscono un’atmosfera contemporanea e accogliente.

Prestazioni e manovrabilità

Bluegame BGX83 Boot Düsseldorf 2026 prestazioni
Image: Bluegame

La spinta è affidata a 3 × Volvo Penta IPS 1200 (D13 da 900 hp): crociera intorno ai 28 nodi, punta circa 30 nodi, con la consueta facilità di ormeggio che caratterizza l’IPS. È una scelta tecnica che unisce brio, efficienza e controllo, rendendo il BGX83 adatto anche all’armatore-operatore che ama gestire in prima persona la barca, con la possibilità di contare su un supporto professionale quando serve.

