Al Boot Düsseldorf 2026, Bluegame alza l’asticella con BGX83, nuova ammiraglia della gamma BGX. Un 83 piedi nato per chi desidera volumi da barca maggiore, relazione diretta con il mare e una progettazione che mette al centro l’armatore: spazi intelligenti, fruibilità reale, stile italiano.
La sigla BGX ha introdotto un modo diverso di vivere un motor yacht, e con BGX83 questo approccio raggiunge una nuova maturità. L’imbarcazione si colloca in cima alla famiglia, riassumendo l’idea di crossover nautico: ambienti sociali a livello dell’acqua, percorsi fluidi tra esterno e interno, soluzioni funzionali pensate per l’uso quotidiano e per le lunghe soste a bordo.
Beach area espandibile: il cuore a contatto con il mare
La zona di poppa è il fulcro dell’esperienza. Piattaforma idraulica up & down e apertura laterale a dritta dilatano la larghezza utile, creando una vera open-air lounge a filo d’acqua. Il salone di poppa, collocato allo stesso livello, prosegue idealmente la beach area: spostarsi tra relax, pranzo informale e tuffo diventa naturale, senza barriere visive o funzionali.
Suite armatoriale full-beam: 6,3 metri di larghezza percepita
Scendendo sotto coperta, la cabina armatoriale full-beam (circa 6,3 m di larghezza) si apre sul salone di poppa, trasformando la zona notte in un piccolo appartamento sul mare. È una scelta progettuale rara su questa misura, che valorizza la quiete e la privacy senza rinunciare alla vista. Sullo stesso ponte trovano posto due o tre cabine VIP (in base al layout), con dimensioni generose. La zona equipaggio, discreta e ben organizzata, garantisce servizio e gestione ordinata delle operazioni di bordo.
Ponte principale asimmetrico: più spazio per vivere
Sul main deck, la circolazione asimmetrica con un’unica scala a dritta libera metri preziosi per dining e bar/cucina outdoor. Dentro, la vetratura a 360° porta luce naturale e continuità visiva; due grandi divani contrapposti favoriscono convivialità e comfort in navigazione o all’ancora. Il risultato è un ponte principale pensato per accogliere, pranzare, lavorare, rilassarsi: tutto accade in spazi proporzionati e coerenti.
Firme d’autore: Santella, Zuccon, Lissoni
Il concept porta la visione di Luca Santella, che da anni definisce il DNA crossover di Bluegame. Le linee esterne sono di Zuccon International Project: profilo deciso, proporzioni misurate, coerenza con l’identità del brand. Gli interni della prima unità sono a cura di Piero Lissoni: palette essenziale, volumi puliti, qualità tattile e visiva che restituiscono un’atmosfera contemporanea e accogliente.
Prestazioni e manovrabilità
La spinta è affidata a 3 × Volvo Penta IPS 1200 (D13 da 900 hp): crociera intorno ai 28 nodi, punta circa 30 nodi, con la consueta facilità di ormeggio che caratterizza l’IPS. È una scelta tecnica che unisce brio, efficienza e controllo, rendendo il BGX83 adatto anche all’armatore-operatore che ama gestire in prima persona la barca, con la possibilità di contare su un supporto professionale quando serve.