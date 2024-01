Cantiere delle Marche Deep Blue 115

Il Deep Blue 115 del Cantiere delle Marche, frutto della collaborazione tra Horacio Bozzo e Giorgio M. Cassetta, rappresenta un capolavoro nautico che combina eleganza, innovazione e funzionalità. Con il suo design atemporale, interni lussuosi, e caratteristiche tecniche all’avanguardia, questo superyacht è destinato a diventare un nuovo punto di riferimento nel mondo della nautica di lusso. Dotato di un robusto scafo in acciaio, motorizzazione efficiente e spazi interni ed esterni generosi, il Deep Blue 115 è una vera e propria oasi galleggiante, pronta a regalare esperienze indimenticabili ai suoi ospiti.

Horacio Bozzo, il rinomato progettista, presenta il suo ultimo gioiello: il Deep Blue 115. Questo superyacht è stato concepito seguendo la scia del successo di Acala, il quale ha brillato ai saloni nautici di Cannes e Monaco e ha ricevuto riconoscimenti ai World Superyacht Awards. Il Deep Blue 115 è il risultato di un approccio innovativo che fonde il dna da explorer yacht con un design atemporale.

Il Deep Blue 115, con uno scafo robusto in acciaio e una stazza lorda di 299 GT, riprende le caratteristiche stilistiche e le dotazioni di Acala. Con una lunghezza di 35 metri e un baglio di 7,50 metri, questo superyacht è equipaggiato con due motori Caterpillar C18 da 533kW ciascuno, capaci di raggiungere una velocità massima di 13,5 nodi. La scelta di questa motorizzazione mira a ridurre al minimo i consumi e l’impatto ambientale, garantendo al contempo un’autonomia di oltre 4.500 miglia nautiche.

L’interno del Deep Blue 115 è progettato per accogliere fino a 10 ospiti in 5 cabine lussuose, con l’appartamento dell’armatore situato sul ponte principale e 4 suite per gli ospiti sul ponte inferiore. Un equipaggio di 7 persone assicurerà una gestione impeccabile dello yacht e il massimo comfort per gli ospiti.

Il layout del Deep Blue 115 prevede due saloni, uno sul ponte principale e uno superiore, una grande cucina sul ponte principale e alloggi per gli ospiti sul ponte inferiore. Le aree esterne si estendono su tutti i ponti, offrendo spazi generosi per il relax e il divertimento.

Tra le caratteristiche salienti del Deep Blue 115, spiccano una grande piscina sul ponte principale a poppa, un garage per il tender con apertura laterale, porte scorrevoli con guarnizioni pneumatiche e una terrazza a ribalta.

Il design degli interni, curato da Giorgio M. Cassetta, promette quindi di stupire con un’eleganza raffinata e dettagli accuratamente scelti, contribuendo a creare un’atmosfera unica e incantevole.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD