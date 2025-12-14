Il catamarano tri-deck CLC115 di CL Yachts

CL Yachts affida a Camper & Nicholsons la rappresentanza mondiale del CLC115 (esclusi USA, Sud America e Canada). Il catamarano tri-deck di 35 m, primo modello eco-oriented della C-Series, unisce volumi generosi, layout flessibile e dotazioni premium. Tra le feature: lifting beach platform con murate abbattibili, spa pool a prua, ampie aree di stivaggio per tender e water toys.
CLC115: tri-deck catamarano da 35 metri, eleganza con coscienza green
Il CLC115 segna una tappa importante per CL Yachts: il primo superyacht tri-deck della C-Series a dichiarata vocazione eco-consapevole. Il progetto abbina volumi generosi e layout flessibile a un insieme di soluzioni orientate al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto in crociera, senza rinunciare a finiture e dotazioni tipiche della fascia alta.
Il CLC115 è stato concepito per parlare sia a armatori privati sia al mercato charter: la combinazione tra layout riconfigurabile, ampie aree lounge e servizi premium lo rende adatto a itinerari prolungati, a bordo di un multiscafo studiato per comfort, stabilità e fruibilità degli spazi.
Slow living a bordo: fino a 12 ospiti
Il concept privilegia un ritmo di navigazione rilassato, con ambienti che invitano a vivere il mare in continuità tra interno ed esterno. L’ospitalità fino a 12 persone è gestita con cabine e servizi pensati per privacy e benessere, mentre il tri-ponti libera ulteriori superfici da destinare a convivialità, relax e momenti panoramic school.
Dettagli che contano: beach platform, spa pool e toys
Tra i punti di forza:
- Lifting beach platform con murate abbattibili, per un contatto immediato con l’acqua e un accesso più agevole al mare;
- Spa pool sul foredeck, spazio ideale per soste in rada e tramonti in prua;
- Stivaggi dedicati per tender e water toys, pensati per un uso attivo dell’imbarcazione e per una gestione ordinata dell’equipaggiamento.
