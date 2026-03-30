CRN My Amor à Vida Palm Beach International Boat Show 2026

CRN porta al Palm Beach International Boat Show 2026 il nuovo My Amor à Vida, 67,55 metri su sei ponti, 1447 GT, consegnato di recente e pensato come espressione della cultura bespoke del cantiere. Il progetto unisce ingegneria CRN e Ferretti Group Superyacht Division con il design di Nuvolari Lenard e interni curati da Valentina Zannier. Primo CRN con propulsione ibrida, offre navigazione più silenziosa, recupero calore e maggiore efficienza soprattutto in rada.
Sei ponti, 67,55 metri e un layout che privilegia l’armatore
Le dimensioni raccontano la scala del progetto: 67,55 metri di lunghezza fuori tutto, 11,80 metri di baglio e 1447 GT, distribuiti su sei ponti. A bordo trovano posto fino a 14 ospiti in cinque cabine VIP esclusive, mentre l’Upper Deck ospita un ponte dedicato all’armatore. La suite armatoriale, collocata a prua, apre una vista panoramica a 180° sul mare e si completa con un’area polifunzionale di prua riservata esclusivamente all’armatore.
Propulsione ibrida: il primo sistema installato da CRN
Il dato più importante è tecnico e segna un prima volta: Amor à Vida è il primo superyacht CRN con propulsione ibrida. Il sistema aumenta l’efficienza dei consumi sia dei motori principali sia dei generatori e contribuisce a una navigazione più fluida e silenziosa. Un ulteriore elemento è il recupero del calore, pensato per ridurre in modo sensibile consumi energetici e costi operativi, con benefici particolarmente rilevanti in rada, dove la vita a bordo chiede continuità e comfort. La velocità massima è di 16 nodi, la crociera di 15 nodi.
Un profilo curvilineo che scende fino al beach club
L’estetica lavora sulla fluidità: tratti curvilinei si muovono dalla prua dell’Upper Deck fino al beach club, con linee che sembrano “sfiorare” la scia. L’albero maestro, dominante, completa la composizione e rafforza l’identità dello yacht come un unicum, riconoscibile anche da lontano.
Socialità e continuità interno-esterno guidano l’esperienza a bordo
La socialità è la vera trama del progetto, resa concreta da una continuità marcata tra spazi esterni e interni. Gli ambienti sono ampi, funzionali e curati per favorire condivisione e comfort, in dialogo costante con il mare. Le grandi vetrate full-beam amplificano la percezione dello spazio e garantiscono viste continue sull’orizzonte, aumentando la sensazione di apertura e la qualità della luce naturale negli interni.
Con questo 67 metri, CRN aggiunge un tassello rilevante al proprio percorso: non solo per la misura, ma per l’introduzione della propulsione ibrida come scelta strutturale. Amor à Vida sintetizza know-how, personalizzazione e attenzione all’efficienza, e porta a Palm Beach un’idea chiara di superyacht contemporaneo: su misura, connesso al mare, progettato per vivere bene ogni ora a bordo.