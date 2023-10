Enata Vatoz: il nuovo dinamico “motoscafo volante”

Enata Vatoz è il nuovo dinamico motoscafo volante di 10 metri ed è il risultato di una collaborazione visionaria con il pluripremiato yacht designer di fama mondiale Timur Bozca. Il nuovo bellissimo progetto si basa sull’attuale foiler di 10 metri di Enata, condividendone tutti i vantaggi e la tecnologia.

Il design elegante di Vatoz fonde funzione e forma in uno stile che si addice alla nuova generazione di yacht. L’esterno muscoloso e compatto è stato progettato per enfatizzarne la silhouette, manipolando sapientemente il flusso d’aria intorno alla cabina. Ogni caratteristica del motoscafo ha uno scopo, infatti, sotto le superfici pulite e le linee curve si nasconde un capolavoro aerodinamico.

I parafanghi laterali sono stati progettati per consentire un facile accesso alla zona anteriore, impedendo al tempo stesso alle onde di raggiungere la cabina. I vetri oscurati trasformano lo yacht in un puro capolavoro scultoreo. Vatoz ha lo scafo in fibra di carbonio ed utilizza anche l’efficiente tecnologia Foiler di Enata, che consente all’imbarcazione di volare a 1,5 metri sull’acqua, insieme al sofisticato sistema di gestione Wingman.

Lo yacht dovrebbe raggiungere una velocità massima di 40 nodi in modalità foiling. Il Foiler ha un impatto minimo sull’ambiente in termini di consumo di carburante, scia e rumore. Gli interni di Vatoz proseguono il tema del design degli esterni. Una cabina elegante offre la migliore esperienza possibile all’armatore ed è piena di luce naturale. Eleganti finestre e un lucernario amplificano ulteriormente il senso di spaziosità. L’interno combina un’elegante sportività con un lusso moderno.

Costruito con la massima precisione in fibra di carbonio, Vatoz incarna l’avanguardia dello yachting sostenibile. Ciò che inoltre distingue Vatoz sono le dinamiche strutture alari su entrambi i lati, ingegnosamente progettate per facilitare l’accesso alla prua e creare spazio aggiuntivo per lo stivaggio.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED