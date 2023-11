Ethimo Yacht Collection, insieme al designer Christophe Pillet, hanno presentato la linea di arredi outdoor Baia e Costiera, concepita per “abitare il mare” con un tocco di classe e raffinatezza. Questa collezione rappresenta una vera e propria sfida nautica, nata dall’incontro tra il know-how tecnico e la sensibilità estetica di Ethimo, e mira a trasferire l’eleganza e lo stile unico delle collezioni outdoor del marchio a bordo di yacht, grandi imbarcazioni e esclusivi yachting club.

Baia e Costiera si articolano in due distinte collezioni, che pur avendo caratteristiche proprie, sono unite da un mood comune che le rende facilmente combinabili. Queste collezioni tracciano un percorso nuovo e affascinante nel mondo dello yacht design e dell’outdoor decor, proponendo una filosofia di vita all’aria aperta che estende la sua presenza anche in mare. Gli arredi sono progettati per essere confortevoli e ricercati, creando spazi in cui gli ambienti interni sono in armoniosa connessione con l’esterno.

La nuova yacht collection di Ethimo si distingue quindi per la sua natura sartoriale, coniugando armoniosamente caratteristiche estetiche e funzionali. Tessuti di alta qualità, ampie proporzioni e materiali tecnici danno vita a forme accoglienti e accattivanti, ideali per arredare aree lounge “galleggianti” con un forte appeal contemporaneo.

Le due versioni di sedute, Baia e Costiera, evocano panorami marittimi mozzafiato e incarnano il connubio ideale tra design contemporaneo e performance. Costiera si distingue per la sua cuscinatura voluminosa e una struttura costruita con imbottitura tecnica, mentre Baia presenta soffici cuscini su una base definita da pannelli rivestiti in tessuto.

Il filo conduttore dell’intera collezione è dato dalla selezione di materiali e finiture ispirate al mondo yachting e da una gamma di tessuti che rievocano l’anima più heritage della nautica, reinterpretata in chiave contemporanea. La grande modularità degli elementi lounge e prendisole consente di creare ambienti personalizzati per ogni esigenza.

I tessuti giocano un ruolo fondamentale nel definire la personalità della collezione. Il rivestimento Cruise a fasce larghe, tipico della linea Costiera, può essere abbinato all’outfit neutro del tessuto Maiorca o alla cuscineria di Baia nella versione Navy, a righe sottili. Baia esprime la sua natura sartoriale anche nella versione con fascia in pelle nautica abbinata al tessuto Linen.

La collezione include anche eleganti coffee table, disponibili in diverse dimensioni e con top in travertino, un materiale naturale ideale per l’esterno. La base e la struttura delle sedute e dei coffee table sono realizzate in alluminio verniciato a polveri, con finiture Silver o Carbon, abbinabili a inserti in legno di Accoya o teak naturale.

Con Baia e Costiera, Ethimo crea un punto di incontro unico tra il mondo della nautica e dell’outdoor decor, che richiamano l’eleganza dello stile nautico degli anni ’60, reinterpretato in chiave contemporanea. Queste collezioni, oltre a essere perfette per grandi imbarcazioni, si adattano magnificamente anche a contesti come yachting club o ad eleganti ambienti residenziali.

